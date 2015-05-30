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Постер к 25-му сезону сериала Детектив Конан
Киноафиша Сериалы Детектив Конан Сезоны Сезон 25

Детектив Конан, 25 сезон

Meitantei Conan 12+
Оригинальное название Season 25
Название Сезон 25
Премьера сезона 30 мая 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 39
Продолжительность сезона 16 часов 15 минут
О чем 25-й сезон сериала «Детектив Конан»

В 25-м сезоне сериала «Детектив Конан» вскоре после того, как его нашли в озере с потерей памяти, Шиничи обнаружили стоящим над женщиной с ножевым ранением. Он был весь в крови и с оружием в руке. Детективы принимаются за расследование. Путешествуя с Ран и Когоро, Шиничи и Хейдзи натыкаются на убийство, когда жертва, по-видимому, была задушена в собственном автомобиле во время вождения. Спустя некоторое время после неприятной встречи с водителем роллс-ройса Конан, Агаса и остальные детективы вынуждены расследовать его смерть после того, как машина внезапно взорвалась.

Список серий 25-го сезона сериала «Детектив Конан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
緋色の序章
Сезон 25 Серия 1
30 мая 2015
緋色の追求
Сезон 25 Серия 2
6 июня 2015
緋色の交錯
Сезон 25 Серия 3
13 июня 2015
緋色の帰還
Сезон 25 Серия 4
20 июня 2015
緋色の真相
Сезон 25 Серия 5
27 июня 2015
織り姫クラブへようこそ
Сезон 25 Серия 6
11 июля 2015
太閤恋する名人戦（前編）
Сезон 25 Серия 7
18 июля 2015
太閤恋する名人戦（後編）
Сезон 25 Серия 8
25 июля 2015
真夏のプールに沈む謎（前編）
Сезон 25 Серия 9
1 августа 2015
真夏のプールに沈む謎（後編）
Сезон 25 Серия 10
8 августа 2015
女王様の天気予報
Сезон 25 Серия 11
15 августа 2015
米花ポン出血大サービス
Сезон 25 Серия 12
5 сентября 2015
高木刑事、手錠で逃走
Сезон 25 Серия 13
12 сентября 2015
三人の第一発見者（前編）
Сезон 25 Серия 14
19 сентября 2015
三人の第一発見者（後編）
Сезон 25 Серия 15
26 сентября 2015
ボディーガード　毛利小五郎
Сезон 25 Серия 16
3 октября 2015
若奥様が消えた秘密
Сезон 25 Серия 17
10 октября 2015
おしどり夫婦の策略
Сезон 25 Серия 18
17 октября 2015
夢みる乙女の迷推理
Сезон 25 Серия 19
24 октября 2015
動く標的
Сезон 25 Серия 20
7 ноября 2015
探偵団の密室推理合戦
Сезон 25 Серия 21
14 ноября 2015
1億円を追いかけろ
Сезон 25 Серия 22
21 ноября 2015
鳥取砂丘ミステリーツアー（倉吉編）
Сезон 25 Серия 23
28 ноября 2015
鳥取砂丘ミステリーツアー（鳥取編）
Сезон 25 Серия 24
5 декабря 2015
火の用心の落とし穴
Сезон 25 Серия 25
12 декабря 2015
コナンと海老蔵 歌舞伎十八番ミステリー（前編）
Сезон 25 Серия 26
9 января 2016
コナンと海老蔵 歌舞伎十八番ミステリー（後編）
Сезон 25 Серия 27
16 января 2016
腹話術師の錯覚（前編）
Сезон 25 Серия 28
30 января 2016
腹話術師の錯覚（後編）
Сезон 25 Серия 29
6 февраля 2016
かまいたちの宿（前編）
Сезон 25 Серия 30
13 февраля 2016
かまいたちの宿（後編）
Сезон 25 Серия 31
20 февраля 2016
県警の黒い闇（前編）
Сезон 25 Серия 32
27 февраля 2016
県警の黒い闇（中編）
Сезон 25 Серия 33
5 марта 2016
県警の黒い闇（後編）
Сезон 25 Серия 34
12 марта 2016
安室に忍びよる影
Сезон 25 Серия 35
16 апреля 2016
ブログ女優の密室事件（前編）
Сезон 25 Серия 36
23 апреля 2016
ブログ女優の密室事件（後編）
Сезон 25 Серия 37
30 апреля 2016
残念でやさしい宇宙人
Сезон 25 Серия 38
7 мая 2016
消えたフィアンセ
Сезон 25 Серия 39
14 мая 2016
График выхода всех сериалов
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