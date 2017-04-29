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Постер к 27-му сезону сериала Детектив Конан
Киноафиша Сериалы Детектив Конан Сезоны Сезон 27

Детектив Конан, 27 сезон

Meitantei Conan 12+
Оригинальное название Season 27
Название Сезон 27
Премьера сезона 29 апреля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 41
Продолжительность сезона 17 часов 5 минут
О чем 27-й сезон сериала «Детектив Конан»

В 27-м сезоне сериала «Детектив Конан» Агаса покупает обед Лиге младших детективов в суши-ресторане. Затем герои становятся свидетелями убийства неприятного ресторанного критика и ищут подозреваемых среди клиентов и персонала. В следующий раз детективы отправляются посмотреть, как отец Генты принимает участие в странном соревновании. Конану приходится считать его подозреваемым, когда организатора состязания находят мертвым. Ран сталкивается с маленькой девочкой и помогает ей, не догадываясь, что за ними следят. Затем Ран приходит в себя и обнаруживает себя связанной и с кляпом во рту в темном незнакомом месте.

Список серий 27-го сезона сериала «Детектив Конан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
米花町二転三転ミステリー（前編）
Сезон 27 Серия 1
29 апреля 2017
米花町二転三転ミステリー（後編）
Сезон 27 Серия 2
6 мая 2017
暗闇の山岳ルート
Сезон 27 Серия 3
13 мая 2017
防犯システムの落とし穴
Сезон 27 Серия 4
20 мая 2017
17年前と同じ現場（前編）
Сезон 27 Серия 5
3 июня 2017
17年前と同じ現場（後編）
Сезон 27 Серия 6
10 июня 2017
霊魂探偵殺害事件（前編）
Сезон 27 Серия 7
17 июня 2017
霊魂探偵殺害事件（後編）
Сезон 27 Серия 8
24 июня 2017
口の悪い九官鳥
Сезон 27 Серия 9
8 июля 2017
裏切りのステージ（前編）
Сезон 27 Серия 10
15 июля 2017
裏切りのステージ（後編）
Сезон 27 Серия 11
22 июля 2017
汽笛の聞こえる古書店
Сезон 27 Серия 12
29 июля 2017
断崖に消えたコナン（前編）
Сезон 27 Серия 13
5 августа 2017
断崖に消えたコナン（後編）
Сезон 27 Серия 14
12 августа 2017
ノブナガ四五〇事件
Сезон 27 Серия 15
2 сентября 2017
コナンと平次の鵺伝説（鳴声編）
Сезон 27 Серия 16
9 сентября 2017
コナンと平次の鵺伝説（爪跡編）
Сезон 27 Серия 17
16 сентября 2017
コナンと平次の鵺伝説（解決編）
Сезон 27 Серия 18
23 сентября 2017
不思議な予知仏像
Сезон 27 Серия 19
30 сентября 2017
機械じかけの目撃者
Сезон 27 Серия 20
7 октября 2017
交差する運命の二人
Сезон 27 Серия 21
14 октября 2017
試着室の死角（前編）
Сезон 27 Серия 22
28 октября 2017
試着室の死角（後編）
Сезон 27 Серия 23
4 ноября 2017
探偵団と幽霊館
Сезон 27 Серия 24
11 ноября 2017
さざ波の魔法使い（前編）
Сезон 27 Серия 25
18 ноября 2017
さざ波の魔法使い（後編）
Сезон 27 Серия 26
25 ноября 2017
絵本から飛び出す爆弾魔（前編）
Сезон 27 Серия 27
2 декабря 2017
絵本から飛び出す爆弾魔（後編）
Сезон 27 Серия 28
9 декабря 2017
謎解きは喫茶ポアロで（前編）
Сезон 27 Серия 29
16 декабря 2017
謎解きは喫茶ポアロで（後編）
Сезон 27 Серия 30
23 декабря 2017
怪盗キッドの絡繰箱（前編）
Сезон 27 Серия 31
6 января 2018
怪盗キッドの絡繰箱（後編）
Сезон 27 Серия 32
13 января 2018
新任教師の骸骨事件（前編）
Сезон 27 Серия 33
20 января 2018
新任教師の骸骨事件（後編）
Сезон 27 Серия 34
27 января 2018
幕末維新ミステリーツアー（山口編）
Сезон 27 Серия 35
3 февраля 2018
幕末維新ミステリーツアー（萩編）
Сезон 27 Серия 36
10 февраля 2018
星付きレストランの謎
Сезон 27 Серия 37
24 февраля 2018
となりの江戸前推理ショー（前編）
Сезон 27 Серия 38
3 марта 2018
となりの江戸前推理ショー（後編）
Сезон 27 Серия 39
10 марта 2018
白い手の女（前編）
Сезон 27 Серия 40
17 марта 2018
白い手の女（後編）
Сезон 27 Серия 41
24 марта 2018
График выхода всех сериалов
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