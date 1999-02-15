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Постер к 6-му сезону сериала Детектив Конан
Киноафиша Сериалы Детектив Конан Сезоны Сезон 6

Детектив Конан, 6 сезон

Meitantei Conan 12+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 15 февраля 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 28
Продолжительность сезона 11 часов 40 минут
О чем 6-й сезон сериала «Детектив Конан»

В 6-м сезоне сериала «Детектив Конан» во время путешествия в поезде «Полярная звезда» Конан становится свидетелем странной перестрелки, почти идентичной по исполнению и обстоятельствам сюжету неопубликованного романа, написанного его отцом. Познакомившись с детективами Сато и Такаги из столичной полиции Токио, Конан присоединяется к ним, когда они расследуют дело о загадочном взломе и убийстве. Ран сталкивается в автобусе со стариком, который кладет ей в сумку диск. Затем она пытается найти его, но он пропал. Во время летних каникул на пляже с Раном и Конаном Соноко оказывается целью злобного серийного убийцы.  

Список серий 6-го сезона сериала «Детектив Конан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
消えた凶器捜索事件
Сезон 6 Серия 1
15 февраля 1999
青の古城探索事件（前編）
Сезон 6 Серия 2
22 февраля 1999
青の古城探索事件（後編）
Сезон 6 Серия 3
8 марта 1999
最後の上映殺人事件（前編）
Сезон 6 Серия 4
22 марта 1999
最後の上映殺人事件（後編）
Сезон 6 Серия 5
5 апреля 1999
SOS！歩美からのメッセージ
Сезон 6 Серия 6
12 апреля 1999
結婚前夜の密室事件（前編）
Сезон 6 Серия 7
19 апреля 1999
結婚前夜の密室事件（後編）
Сезон 6 Серия 8
26 апреля 1999
疑惑の天体観測
Сезон 6 Серия 9
3 мая 1999
上野発北斗星３号（前編）
Сезон 6 Серия 10
10 мая 1999
上野発北斗星３号（後編）
Сезон 6 Серия 11
24 мая 1999
本庁の刑事恋物語（前編）
Сезон 6 Серия 12
31 мая 1999
本庁の刑事恋物語（後編）
Сезон 6 Серия 13
7 июня 1999
路面電車急停止事件
Сезон 6 Серия 14
14 июня 1999
遊園地パンジー事件
Сезон 6 Серия 15
21 июня 1999
自動車爆発事件の真相（前編）
Сезон 6 Серия 16
28 июня 1999
自動車爆発事件の真相（後編）
Сезон 6 Серия 17
5 июля 1999
謎の老人失踪事件
Сезон 6 Серия 18
12 июля 1999
園子のアブない夏物語（前編）
Сезон 6 Серия 19
19 июля 1999
園子のアブない夏物語（後編）
Сезон 6 Серия 20
26 июля 1999
水中の鍵密室事件
Сезон 6 Серия 21
2 августа 1999
本庁の刑事恋物語２（前編）
Сезон 6 Серия 22
9 августа 1999
本庁の刑事恋物語２（後編）
Сезон 6 Серия 23
16 августа 1999
沈黙の環状線
Сезон 6 Серия 24
23 августа 1999
怪奇五重塔伝説（前編）
Сезон 6 Серия 25
6 сентября 1999
怪奇五重塔伝説（後編）
Сезон 6 Серия 26
13 сентября 1999
流水亭に流れる殺意
Сезон 6 Серия 27
20 сентября 1999
空飛ぶ密室 工藤新一最初の事件
Сезон 6 Серия 28
27 сентября 1999
График выхода всех сериалов
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