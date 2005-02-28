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Постер к 14-му сезону сериала Детектив Конан
Киноафиша Сериалы Детектив Конан Сезоны Сезон 14

Детектив Конан, 14 сезон

Meitantei Conan 12+
Оригинальное название Season 14
Название Сезон 14
Премьера сезона 28 февраля 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 37
Продолжительность сезона 15 часов 25 минут
О чем 14-й сезон сериала «Детектив Конан»

В 14-м сезоне сериала «Детектив Конан» дядя Соноко, Джирокити Судзуки, публично бросает вызов неуловимому мастеру-вору Кайто Киду, чтобы тот украл бесценный драгоценный камень. Он хочет завлечь его и поймать. Затем появляется Кид, которому каким-то образом удается пройти в воздухе несколько сотен футов. Знакомого Ран находят ограбленным и убитым, а виновником, по всей видимости, является ее новый таинственный любовник. Пока Такаги и Сато находятся на свидании в тематическом парке, а целый отряд завистливых полицейских наблюдает за ними из тени, они обнаруживают, что в парке вот-вот начнется торговля запрещенными веществами.

Список серий 14-го сезона сериала «Детектив Конан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
本庁の刑事恋物語６（前編）
Сезон 14 Серия 1
28 февраля 2005
本庁の刑事恋物語６（後編）
Сезон 14 Серия 2
7 марта 2005
謎めく身長差20cm
Сезон 14 Серия 3
14 марта 2005
誘拐…らしい事件
Сезон 14 Серия 4
21 марта 2005
奇抜な屋敷の大冒険（封印編）
Сезон 14 Серия 5
18 апреля 2005
奇抜な屋敷の大冒険（絡繰編）
Сезон 14 Серия 6
25 апреля 2005
奇抜な屋敷の大冒険（解決編）
Сезон 14 Серия 7
2 мая 2005
辛く苦く甘い汁
Сезон 14 Серия 8
9 мая 2005
奇妙な一家の依頼（前編）
Сезон 14 Серия 9
16 мая 2005
奇妙な一家の依頼（後編）
Сезон 14 Серия 10
23 мая 2005
疑惑を持った蘭
Сезон 14 Серия 11
30 мая 2005
宝石強盗現行犯（前編）
Сезон 14 Серия 12
6 июня 2005
宝石強盗現行犯（後編）
Сезон 14 Серия 13
13 июня 2005
不思議な天使の館（前編）
Сезон 14 Серия 14
20 июня 2005
不思議な天使の館（後編）
Сезон 14 Серия 15
27 июня 2005
救急車を呼びに行った男
Сезон 14 Серия 16
4 июля 2005
コナン平次の推理マジック（仕掛編）
Сезон 14 Серия 17
11 июля 2005
コナン平次の推理マジック（館編）
Сезон 14 Серия 18
18 июля 2005
コナン平次の推理マジック（解決編）
Сезон 14 Серия 19
1 августа 2005
同時進行　舞台と誘拐（前編）
Сезон 14 Серия 20
8 августа 2005
同時進行　舞台と誘拐（後編）
Сезон 14 Серия 21
15 августа 2005
神社鳥居ビックリ暗号（前編）
Сезон 14 Серия 22
22 августа 2005
神社鳥居ビックリ暗号（後編）
Сезон 14 Серия 23
29 августа 2005
完全半分犯罪の謎
Сезон 14 Серия 24
5 сентября 2005
青い鳥を追う探偵団
Сезон 14 Серия 25
12 сентября 2005
仏滅に出る悪霊（事件編）
Сезон 14 Серия 26
10 октября 2005
仏滅に出る悪霊（疑惑編）
Сезон 14 Серия 27
17 октября 2005
仏滅に出る悪霊（解決編）
Сезон 14 Серия 28
24 октября 2005
米花町グルニエの家
Сезон 14 Серия 29
31 октября 2005
八岐大蛇の剣（前編）
Сезон 14 Серия 30
7 ноября 2005
八岐大蛇の剣（後編）
Сезон 14 Серия 31
14 ноября 2005
イチョウ色の初恋（前編）
Сезон 14 Серия 32
21 ноября 2005
イチョウ色の初恋（後編）
Сезон 14 Серия 33
28 ноября 2005
探偵団と青虫4兄弟
Сезон 14 Серия 34
5 декабря 2005
ピエロからの写真メール
Сезон 14 Серия 35
19 декабря 2005
ブラックインパクト！組織の手が届く瞬間
Сезон 14 Серия 36
9 января 2006
蘭へのラブレター
Сезон 14 Серия 37
16 января 2006
График выхода всех сериалов
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