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Постер к 2-му сезону сериала Детектив Конан
Киноафиша Сериалы Детектив Конан Сезоны Сезон 2

Детектив Конан, 2 сезон

Meitantei Conan 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 августа 1996
Год выпуска 1996
Количество серий 26
Продолжительность сезона 10 часов 50 минут
О чем 2-й сезон сериала «Детектив Конан»

Во 2-м сезоне сериала «Детектив Конан» продолжается история сыщика, возраст которого был изменен в результате химического воздействия. Теперь герою в лице маленького мальчика приходится скрывать от окружающих свое умственное развитие. Когда жена адвоката оказывается убита при странных обстоятельствах, Конан вмешивается, чтобы разобраться в этом. Музыкальная шкатулка, телефонный звонок и скрепка — все указывает на убийцу, которого никто не ожидал увидеть в этой роли. Ричард Мур снимается в популярном телешоу Prime Time Mystery Hour. Конан и Рэйчел наслаждаются просмотром из зала. Внезапно в студии происходит жестокое убийство.

Список серий 2-го сезона сериала «Детектив Конан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
コンピューター殺人事件
Сезон 2 Серия 1
19 августа 1996
アリバイ証言殺人事件
Сезон 2 Серия 2
26 августа 1996
テレビ局殺人事件
Сезон 2 Серия 3
2 сентября 1996
コーヒーショップ殺人事件
Сезон 2 Серия 4
9 сентября 1996
探偵団サバイバル事件
Сезон 2 Серия 5
16 сентября 1996
山荘包帯男殺人事件（前編）
Сезон 2 Серия 6
23 сентября 1996
山荘包帯男殺人事件（後編）
Сезон 2 Серия 7
30 сентября 1996
月曜夜７時３０分殺人事件
Сезон 2 Серия 8
7 октября 1996
サボテンの花殺人事件
Сезон 2 Серия 9
14 октября 1996
赤鬼村火祭殺人事件
Сезон 2 Серия 10
21 октября 1996
資産家令嬢殺人事件（前編）
Сезон 2 Серия 11
28 октября 1996
資産家令嬢殺人事件（後編）
Сезон 2 Серия 12
4 ноября 1996
優勝旗切り裂き事件
Сезон 2 Серия 13
11 ноября 1996
カラオケボックス殺人事件
Сезон 2 Серия 14
18 ноября 1996
江戸川コナン誘拐事件
Сезон 2 Серия 15
25 ноября 1996
堀田三兄弟殺人事件
Сезон 2 Серия 16
2 декабря 1996
顔パック殺人事件
Сезон 2 Серия 17
9 декабря 1996
雪山山荘殺人事件
Сезон 2 Серия 18
6 января 1997
スポーツクラブ殺人事件
Сезон 2 Серия 19
13 января 1997
外交官殺人事件（前編）
Сезон 2 Серия 20
20 января 1997
外交官殺人事件（後編）
Сезон 2 Серия 21
27 января 1997
図書館殺人事件
Сезон 2 Серия 22
3 февраля 1997
ゴルフ練習場殺人事件
Сезон 2 Серия 23
10 марта 1997
霧天狗伝説殺人事件
Сезон 2 Серия 24
17 марта 1997
謎の凶器殺人事件
Сезон 2 Серия 25
7 апреля 1997
ゲーム会社殺人事件
Сезон 2 Серия 26
14 апреля 1997
График выхода всех сериалов
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