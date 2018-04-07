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Постер к 28-му сезону сериала Детектив Конан
Киноафиша Сериалы Детектив Конан Сезоны Сезон 28

Детектив Конан, 28 сезон

Meitantei Conan 12+
Оригинальное название Season 28
Название Сезон 28
Премьера сезона 7 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 29
Продолжительность сезона 12 часов 5 минут
О чем 28-й сезон сериала «Детектив Конан»

В 28-м сезоне сериала «Детектив Конан» молодую вдову преследует неизвестный мужчина, который наворачивал круги вокруг ее дома и пытался столкнуть с лестницы. Тем временем юные детективы в кинотеатре смотрят фильм о Гомере. К ним присоединяется инспектор Ширатори. Он встретил женщину, которая, по его мнению, может быть его юношеской любовью. Конан и остальные детективы останавливают вора, который пытался ограбить старика. Они беседуют со стариком, и Конан невольно думает, что этот человек ведет себя странно. Загадочный случай, который произошел с Когоро, представляет интерес для «Черной организации». Джоди Старлинг видит знакомое лицо.

Список серий 28-го сезона сериала «Детектив Конан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
ケーキが溶けた！
Сезон 28 Серия 1
7 апреля 2018
真犯人の叫び声
Сезон 28 Серия 2
28 апреля 2018
密室の謎解きショウ
Сезон 28 Серия 3
5 мая 2018
妃弁護士SOS（前編）
Сезон 28 Серия 4
12 мая 2018
妃弁護士SOS（後編）
Сезон 28 Серия 5
19 мая 2018
似た者同士が犬猿の仲
Сезон 28 Серия 6
26 мая 2018
相討ちの果て
Сезон 28 Серия 7
16 июня 2018
七年後の目撃証言（前編）
Сезон 28 Серия 8
23 июня 2018
七年後の目撃証言（後編）
Сезон 28 Серия 9
30 июня 2018
Jリーグの用心棒
Сезон 28 Серия 10
14 июля 2018
川床に流れた友情
Сезон 28 Серия 11
21 июля 2018
燃えるテントの怪（前編）
Сезон 28 Серия 12
28 июля 2018
燃えるテントの怪（後編）
Сезон 28 Серия 13
4 августа 2018
目暮警部からの依頼
Сезон 28 Серия 14
1 сентября 2018
モデルになった探偵団
Сезон 28 Серия 15
8 сентября 2018
連れ去られたコナン（前編）
Сезон 28 Серия 16
15 сентября 2018
連れ去られたコナン（後編）
Сезон 28 Серия 17
22 сентября 2018
JK探偵鈴木園子
Сезон 28 Серия 18
29 сентября 2018
恋と推理の剣道大会（前編）
Сезон 28 Серия 19
6 октября 2018
恋と推理の剣道大会（後編）
Сезон 28 Серия 20
13 октября 2018
ミニパトポリス大追跡
Сезон 28 Серия 21
27 октября 2018
JKトリオ秘密のカフェ（前編）
Сезон 28 Серия 22
3 ноября 2018
JKトリオ秘密のカフェ（後編）
Сезон 28 Серия 23
10 ноября 2018
殺意のあいのり
Сезон 28 Серия 24
17 ноября 2018
消えた少年探偵団
Сезон 28 Серия 25
24 ноября 2018
コナンのいない日
Сезон 28 Серия 26
1 декабря 2018
みかん畑に陽は沈む
Сезон 28 Серия 27
8 декабря 2018
心のこもったストラップ（前編）
Сезон 28 Серия 28
15 декабря 2018
心のこもったストラップ（後編）
Сезон 28 Серия 29
22 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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