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Постер к 19-му сезону сериала Детектив Конан
Киноафиша Сериалы Детектив Конан Сезоны Сезон 19

Детектив Конан, 19 сезон

Meitantei Conan 12+
Оригинальное название Season 19
Название Сезон 19
Премьера сезона 27 февраля 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 40
Продолжительность сезона 16 часов 40 минут
О чем 19-й сезон сериала «Детектив Конан»

В 19-м сезоне сериала «Детектив Конан» Конан и Ран сопровождают Соноко в лес, где снимается популярное телешоу, чтобы устроить романтический сюрприз для ее молодого человека. К сожалению, найденный труп в лесу становится помехой для их планов. Кобаяши устраивает игру-головоломку для своего класса, чтобы ребята вместе выяснили, где она прячется. К Когоро подходит ребенок, который утверждает, что был свидетелем смерти солиста рок-группы. Когда тело жертвы находят, он, Ран и Конан должны расшифровать показания ребенка, чтобы понять, что он действительно видел. Ран и Когоро натыкаются на странное нераскрытое дело об убийстве женщины...

Список серий 19-го сезона сериала «Детектив Конан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
相棒はサンタさん
Сезон 19 Серия 1
27 февраля 2010
露天風呂に降る殺意
Сезон 19 Серия 2
6 марта 2010
白鳥警部、桜の思い出（前編）
Сезон 19 Серия 3
13 марта 2010
白鳥警部、桜の思い出（後編）
Сезон 19 Серия 4
20 марта 2010
立証確率ゼロの犯罪
Сезон 19 Серия 5
27 марта 2010
もののけ倉でお宝バトル（前編）
Сезон 19 Серия 6
1 мая 2010
もののけ倉でお宝バトル（後編）
Сезон 19 Серия 7
8 мая 2010
恥ずかしいお守りの行方（前編）
Сезон 19 Серия 8
15 мая 2010
恥ずかしいお守りの行方（後編）
Сезон 19 Серия 9
22 мая 2010
黒きドレスのアリバイ（前編）
Сезон 19 Серия 10
29 мая 2010
黒きドレスのアリバイ（後編）
Сезон 19 Серия 11
5 июня 2010
ホタルが灯した真実
Сезон 19 Серия 12
19 июня 2010
危機呼ぶ赤い前兆
Сезон 19 Серия 13
26 июня 2010
黒き13の暗示
Сезон 19 Серия 14
3 июля 2010
迫る黒の刻限
Сезон 19 Серия 15
10 июля 2010
赤く揺れる照準
Сезон 19 Серия 16
17 июля 2010
ゾンビが死んだ夜
Сезон 19 Серия 17
24 июля 2010
小林先生の恋
Сезон 19 Серия 18
14 августа 2010
白鳥警部の失恋
Сезон 19 Серия 19
21 августа 2010
時を超える桜の恋
Сезон 19 Серия 20
28 августа 2010
闇に消えた麒麟の角
Сезон 19 Серия 21
4 сентября 2010
キッドVS四神探偵団
Сезон 19 Серия 22
11 сентября 2010
屋上農園の罠
Сезон 19 Серия 23
18 сентября 2010
最悪な誕生日（前編）
Сезон 19 Серия 24
25 сентября 2010
最悪な誕生日（後編）
Сезон 19 Серия 25
2 октября 2010
水族館のある家
Сезон 19 Серия 26
16 октября 2010
猿と熊手のトリ物帖（前編）
Сезон 19 Серия 27
23 октября 2010
猿と熊手のトリ物帖（後編）
Сезон 19 Серия 28
30 октября 2010
広島宮島七不思議ツアー（宮島編）
Сезон 19 Серия 29
6 ноября 2010
広島宮島七不思議ツアー（広島編）
Сезон 19 Серия 30
13 ноября 2010
転落のアリバイ
Сезон 19 Серия 31
20 ноября 2010
湯煙密室のシナリオ（前編）
Сезон 19 Серия 32
27 ноября 2010
湯煙密室のシナリオ（後編）
Сезон 19 Серия 33
4 декабря 2010
セイギノミカタの殺人
Сезон 19 Серия 34
11 декабря 2010
河童が見た夢（前編）
Сезон 19 Серия 35
18 декабря 2010
河童が見た夢（後編）
Сезон 19 Серия 36
25 декабря 2010
テニスコートに潜む悪魔
Сезон 19 Серия 37
8 января 2011
降霊会W密室事件（第一の密室）
Сезон 19 Серия 38
29 января 2011
降霊会W密室事件（第二の密室）
Сезон 19 Серия 39
5 февраля 2011
降霊会W密室事件（密室開放）
Сезон 19 Серия 40
12 февраля 2011
График выхода всех сериалов
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