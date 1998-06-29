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Постер к 5-му сезону сериала Детектив Конан
Киноафиша Сериалы Детектив Конан Сезоны Сезон 5

Детектив Конан, 5 сезон

Meitantei Conan 12+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 29 июня 1998
Год выпуска 1998
Количество серий 28
Продолжительность сезона 11 часов 40 минут
О чем 5-й сезон сериала «Детектив Конан»

В 5-м сезоне сериала «Детектив Конан» Когоро нанял глава компании в качестве своего телохранителя из-за угроз, которые он получил. На торжественном приеме снайперская пуля попадает в политика, а клиент Когоро оказывается задет пулей. К Лиге младших детективов присоединяется таинственная девушка по имени Ай Хайбара, которая спасает человека от банды фальшивомонетчиков. Конан считает, что она может быть связана с «Черной организацией». Посещая футбольный матч, Конан оказывается вовлечен в неприятную ситуацию с заложниками. Неизвестный стрелок угрожает открыть огонь по случайным людям, если ему не заплатят.

Список серий 5-го сезона сериала «Детектив Конан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
モグラ星人謎の事件（前編）
Сезон 5 Серия 1
29 июня 1998
モグラ星人謎の事件（後編）
Сезон 5 Серия 2
6 июля 1998
探偵団大追跡事件
Сезон 5 Серия 3
13 июля 1998
料理教室殺人事件（前編）
Сезон 5 Серия 4
20 июля 1998
料理教室殺人事件（後編）
Сезон 5 Серия 5
27 июля 1998
帝丹小7不思議事件
Сезон 5 Серия 6
3 августа 1998
白い砂浜殺人事件
Сезон 5 Серия 7
10 августа 1998
スキューバダイビング殺人事件（前編）
Сезон 5 Серия 8
17 августа 1998
スキューバダイビング殺人事件（後編）
Сезон 5 Серия 9
24 августа 1998
ミステリー作家失踪事件（前編）
Сезон 5 Серия 10
14 сентября 1998
ミステリー作家失踪事件（後編）
Сезон 5 Серия 11
21 сентября 1998
浪花の連続殺人事件
Сезон 5 Серия 12
28 сентября 1998
仮面ヤイバー殺人事件
Сезон 5 Серия 13
12 октября 1998
ハニーカクテル殺人事件
Сезон 5 Серия 14
19 октября 1998
バスルーム密室事件（前編）
Сезон 5 Серия 15
26 октября 1998
バスルーム密室事件（後編）
Сезон 5 Серия 16
2 ноября 1998
お天気お姉さん誘拐事件
Сезон 5 Серия 17
9 ноября 1998
謎の狙撃者殺人事件（前編）
Сезон 5 Серия 18
16 ноября 1998
謎の狙撃者殺人事件（後編）
Сезон 5 Серия 19
23 ноября 1998
旅芝居一座殺人事件（前編）
Сезон 5 Серия 20
30 ноября 1998
旅芝居一座殺人事件（後編）
Сезон 5 Серия 21
7 декабря 1998
黒の組織１０億円強奪事件
Сезон 5 Серия 22
14 декабря 1998
黒の組織から来た女 大学教授殺人事件
Сезон 5 Серия 23
21 декабря 1998
競技場無差別脅迫事件（前編）
Сезон 5 Серия 24
11 января 1999
競技場無差別脅迫事件（後編）
Сезон 5 Серия 25
18 января 1999
奇術愛好家殺人事件（事件篇）
Сезон 5 Серия 26
25 января 1999
奇術愛好家殺人事件（疑惑篇）
Сезон 5 Серия 27
1 февраля 1999
奇術愛好家殺人事件（解決篇）
Сезон 5 Серия 28
8 февраля 1999
График выхода всех сериалов
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