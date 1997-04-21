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Постер к 3-му сезону сериала Детектив Конан
Киноафиша Сериалы Детектив Конан Сезоны Сезон 3

Детектив Конан, 3 сезон

Meitantei Conan 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 21 апреля 1997
Год выпуска 1997
Количество серий 28
Продолжительность сезона 11 часов 40 минут
О чем 3-й сезон сериала «Детектив Конан»

В 3-м сезоне сериала «Детектив Конан» Лига юных детективов разыскивает похитителя с сомнительными намерениями. На карту поставлено больше одной жизни, и Конан непременно должен выяснить, где прячут похищенного ребенка. Конан и Рэйчел берут Ричарда с собой, чтобы вместе понаблюдать за журавлями. Человека, ответственного за заботу о птицах, находят убитым. Сын жертвы признается в содеянном, но Конан считает, что парень взял на себя ответственность за чужую вину. Ричарда нанял писатель ужастиков, который хочет выяснить, с кем у его супруги любовная связь. В этот же вечер мужчину убивают, и оказывается, что у всех его гостей есть мотив.

Список серий 3-го сезона сериала «Детектив Конан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
列車トリック殺人事件
Сезон 3 Серия 1
21 апреля 1997
おじゃマンボウ殺人事件
Сезон 3 Серия 2
28 апреля 1997
ホームズフリーク殺人事件（前編）
Сезон 3 Серия 3
5 мая 1997
ホームズフリーク殺人事件（後編）
Сезон 3 Серия 4
12 мая 1997
初めてのお使い殺人事件
Сезон 3 Серия 5
19 мая 1997
イラストレーター殺人事件
Сезон 3 Серия 6
26 мая 1997
幽霊船殺人事件（前編）
Сезон 3 Серия 7
2 июня 1997
幽霊船殺人事件（後編）
Сезон 3 Серия 8
9 июня 1997
大怪獣ゴメラ殺人事件
Сезон 3 Серия 9
16 июня 1997
第３の指紋殺人事件
Сезон 3 Серия 10
23 июня 1997
カニとクジラ誘拐事件
Сезон 3 Серия 11
30 июня 1997
暗闇の道殺人事件
Сезон 3 Серия 12
7 июля 1997
舞台女優殺人事件
Сезон 3 Серия 13
14 июля 1997
闇の男爵殺人事件（事件篇）
Сезон 3 Серия 14
21 июля 1997
闇の男爵殺人事件（疑惑篇）
Сезон 3 Серия 15
28 июля 1997
闇の男爵殺人事件（解決篇）
Сезон 3 Серия 16
4 августа 1997
ストーカー殺人事件
Сезон 3 Серия 17
11 августа 1997
三つ子別荘殺人事件
Сезон 3 Серия 18
18 августа 1997
少年探偵団遭難事件
Сезон 3 Серия 19
25 августа 1997
死神陣内殺人事件
Сезон 3 Серия 20
1 сентября 1997
金融会社社長殺人事件
Сезон 3 Серия 21
8 сентября 1997
コナンVS怪盗キッド
Сезон 3 Серия 22
15 сентября 1997
名家連続変死事件（前編）
Сезон 3 Серия 23
22 сентября 1997
名家連続変死事件（後編）
Сезон 3 Серия 24
29 сентября 1997
銀行強盗殺人事件
Сезон 3 Серия 25
6 октября 1997
放浪画家殺人事件
Сезон 3 Серия 26
13 октября 1997
人気アーティスト誘拐事件（前編）
Сезон 3 Серия 27
20 ноября 1997
人気アーティスト誘拐事件（後編）
Сезон 3 Серия 28
27 ноября 1997
График выхода всех сериалов
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