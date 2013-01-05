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Постер к 22-му сезону сериала Детектив Конан
Киноафиша Сериалы Детектив Конан Сезоны Сезон 22

Детектив Конан, 22 сезон

Meitantei Conan 12+
Оригинальное название Season 22
Название Сезон 22
Премьера сезона 5 января 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 35
Продолжительность сезона 14 часов 35 минут
О чем 22-й сезон сериала «Детектив Конан»

В 22-м сезоне сериала «Детектив Конан», помогая Эйсукэ выяснить местонахождение его сестры, Ран и Конан узнают, что он получает подозрительные телефонные звонки. Конан, Ран и Эйсукэ ищут сестру Эйсукэ. Расследование приводит героев в особняк, где Эйсукэ жил раньше, как раз в тот момент, когда владелец дома совершает подозрительное самоубийство. Тем временем Конан начинает беспокоиться, что у Эйсукэ есть скрытые мотивы. Конан помогает ФБР разоблачить члена «Черной организации», который работал под прикрытием в качестве пациента в больнице, где содержится Рена Мизунаси. Местонахождение Рены становится известно Черной организации...

Список серий 22-го сезона сериала «Детектив Конан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
命を賭けた恋愛中継（中継開始）
Сезон 22 Серия 1
5 января 2013
命を賭けた恋愛中継（絶体絶命）
Сезон 22 Серия 2
12 января 2013
命を賭けた恋愛中継（現場突入）
Сезон 22 Серия 3
19 января 2013
泡と湯気と煙（前篇）
Сезон 22 Серия 4
26 января 2013
泡と湯気と煙（後編）
Сезон 22 Серия 5
2 февраля 2013
時限爆弾を乗せた車
Сезон 22 Серия 6
9 февраля 2013
誰にもとけない氷の罠
Сезон 22 Серия 7
16 февраля 2013
高木刑事３千万拾う
Сезон 22 Серия 8
23 февраля 2013
依頼人からのメッセージ
Сезон 22 Серия 9
2 марта 2013
工藤優作の未解決事件（前編）
Сезон 22 Серия 10
9 марта 2013
工藤優作の未解決事件（後編）
Сезон 22 Серия 11
16 марта 2013
隅田川夜桜ルート（前編）
Сезон 22 Серия 12
23 марта 2013
隅田川夜桜ルート（後編）
Сезон 22 Серия 13
30 марта 2013
消えた老舗の和菓子
Сезон 22 Серия 14
20 апреля 2013
葡萄畑に薔薇の花
Сезон 22 Серия 15
27 апреля 2013
花壇あらしの陰謀
Сезон 22 Серия 16
4 мая 2013
女学園の窓
Сезон 22 Серия 17
11 мая 2013
まさか！UFO墜落事件
Сезон 22 Серия 18
18 мая 2013
灰原の秘密に迫る影（前編）
Сезон 22 Серия 19
8 июня 2013
灰原の秘密に迫る影（後編）
Сезон 22 Серия 20
15 июня 2013
漆黒の特急（発車）
Сезон 22 Серия 21
13 июля 2013
漆黒の特急（隧道）
Сезон 22 Серия 22
20 июля 2013
漆黒の特急（交差）
Сезон 22 Серия 23
27 июля 2013
漆黒の特急（終点）
Сезон 22 Серия 24
3 августа 2013
密室にいるコナン
Сезон 22 Серия 25
10 августа 2013
謎解きするバーボン
Сезон 22 Серия 26
17 августа 2013
はめられた名探偵
Сезон 22 Серия 27
31 августа 2013
ゆっくり落ちた男
Сезон 22 Серия 28
7 сентября 2013
未確認衝撃事件
Сезон 22 Серия 29
14 сентября 2013
みんなが見ていた（前編）
Сезон 22 Серия 30
21 сентября 2013
みんなが見ていた（後編）
Сезон 22 Серия 31
28 сентября 2013
服部平次と吸血鬼館（一）
Сезон 22 Серия 32
5 октября 2013
服部平次と吸血鬼館（二）
Сезон 22 Серия 33
12 октября 2013
服部平次と吸血鬼館（三）
Сезон 22 Серия 34
19 октября 2013
服部平次と吸血鬼館（四）
Сезон 22 Серия 35
26 октября 2013
График выхода всех сериалов
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