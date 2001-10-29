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Постер к 10-му сезону сериала Детектив Конан
Киноафиша Сериалы Детектив Конан Сезоны Сезон 10

Детектив Конан, 10 сезон

Meitantei Conan 12+
Оригинальное название Season 10
Название Сезон 10
Премьера сезона 29 октября 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 31
Продолжительность сезона 12 часов 55 минут
О чем 10-й сезон сериала «Детектив Конан»

В 10-м сезоне сериала «Детектив Конан», пока Конан посещает Хейдзи, во время поездки происходят два убийства. В первом случае жертвой оказывается участник турнира по кендо, в котором принимает участие Хейдзи. Вторая жертва – турист, посещающий замок Осаки, который сгорел заживо и упал с большой высоты. Когоро вызывают в качестве свидетеля, когда Эри представляет человека, осужденного за убийство. Однако, когда прокурор, соперница Эри Рэйко Куджо, обращает показания Когоро в ее пользу, он и Конан открывают для себя новые стороны этого дела. Пока Конан и другие детективы помогают мужчине искать часы его покойной жены, происходит убийство.

Список серий 10-го сезона сериала «Детектив Конан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
松江玉造連句１４番勝負（前編）
Сезон 10 Серия 1
29 октября 2001
松江玉造連句１４番勝負（後編）
Сезон 10 Серия 2
5 ноября 2001
世にも奇妙な天罰
Сезон 10 Серия 3
12 ноября 2001
シカゴから来た男（前編）
Сезон 10 Серия 4
19 ноября 2001
シカゴから来た男（後編）
Сезон 10 Серия 5
26 ноября 2001
揺れるレストラン
Сезон 10 Серия 6
3 декабря 2001
雪の夜の恐怖伝説（前編）
Сезон 10 Серия 7
10 декабря 2001
雪の夜の恐怖伝説（後編）
Сезон 10 Серия 8
17 декабря 2001
大阪ダブルミステリー　浪花剣士と太閤の城
Сезон 10 Серия 9
7 января 2002
法廷の対決　妃VS小五郎（前編）
Сезон 10 Серия 10
14 января 2002
法廷の対決　妃VS小五郎（後編）
Сезон 10 Серия 11
21 января 2002
バレンタインの真実（事件編）
Сезон 10 Серия 12
28 января 2002
バレンタインの真実（推理編）
Сезон 10 Серия 13
4 февраля 2002
バレンタインの真実（解決編）
Сезон 10 Серия 14
11 февраля 2002
犯罪の忘れ形見（前編）
Сезон 10 Серия 15
18 февраля 2002
犯罪の忘れ形見（後編）
Сезон 10 Серия 16
12 марта 2002
隠して急いで省略（前編）
Сезон 10 Серия 17
11 марта 2002
隠して急いで省略（後編）
Сезон 10 Серия 18
18 марта 2002
クイズ婆さんの失踪事件
Сезон 10 Серия 19
8 апреля 2002
幽霊屋敷の真実（前編）
Сезон 10 Серия 20
15 апреля 2002
幽霊屋敷の真実（後編）
Сезон 10 Серия 21
22 апреля 2002
警察手帳紛失事件
Сезон 10 Серия 22
6 мая 2002
英語教師VS西の名探偵（前編）
Сезон 10 Серия 23
13 мая 2002
英語教師VS西の名探偵（後編）
Сезон 10 Серия 24
20 мая 2002
迷宮のフーリガン（前編）
Сезон 10 Серия 25
27 мая 2002
迷宮のフーリガン（後編）
Сезон 10 Серия 26
3 июня 2002
小さな目撃者たち
Сезон 10 Серия 27
10 июня 2002
水流るる石庭の怪（前編）
Сезон 10 Серия 28
17 июня 2002
水流るる石庭の怪（後編）
Сезон 10 Серия 29
24 июня 2002
中華街 雨のデジャビュ（前編）
Сезон 10 Серия 30
1 июля 2002
中華街 雨のデジャビュ（後編）
Сезон 10 Серия 31
8 июля 2002
График выхода всех сериалов
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