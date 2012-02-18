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Постер к 21-му сезону сериала Детектив Конан
Киноафиша Сериалы Детектив Конан Сезоны Сезон 21

Детектив Конан, 21 сезон

Meitantei Conan 12+
Оригинальное название Season 21
Название Сезон 21
Премьера сезона 18 февраля 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 35
Продолжительность сезона 14 часов 35 минут
О чем 21-й сезон сериала «Детектив Конан»

В 21-м сезоне сериала «Детектив Конан» одержимо дотошный писатель детективов со склонностью к аналоговым технологиям найден отравленным в закрытой комнате. Между тем полицейское управление потрясено, когда замечает кольцо на пальце Сато. Придя к рок-музыканту с демоническим сценическим образом за автографом, Конан и Лига юных детективов понимают, что тот совершил убийство. При защищает в зале суда мужчину, обвиняемого в аварии. Эри считает, что супруга этого человека несет ответственность за преступление. Внезапно мужчина падает из окна своей квартиры и разбивается насмерть на глазах у прокурора и своей жены.

Список серий 21-го сезона сериала «Детектив Конан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
幽霊ホテルの推理対決（前編）
Сезон 21 Серия 1
18 февраля 2012
幽霊ホテルの推理対決（後編）
Сезон 21 Серия 2
25 февраля 2012
探偵事務所籠城事件（勃発）
Сезон 21 Серия 3
3 марта 2012
探偵事務所籠城事件（狙撃）
Сезон 21 Серия 4
10 марта 2012
探偵事務所籠城事件（解放）
Сезон 21 Серия 5
17 марта 2012
コナンVS平次　東西探偵推理勝負
Сезон 21 Серия 6
24 марта 2012
毒と幻のデザイン（EYE）
Сезон 21 Серия 7
21 апреля 2012
毒と幻のデザイン（S）
Сезон 21 Серия 8
28 апреля 2012
毒と幻のデザイン（Poison）
Сезон 21 Серия 9
5 мая 2012
毒と幻のデザイン（Illusion）
Сезон 21 Серия 10
12 мая 2012
博士の動画サイト（前編）
Сезон 21 Серия 11
19 мая 2012
博士の動画サイト（後編）
Сезон 21 Серия 12
26 мая 2012
ショコラの熱い罠
Сезон 21 Серия 13
2 июня 2012
初恋の共同捜査（前編）
Сезон 21 Серия 14
9 июня 2012
初恋の共同捜査（後編）
Сезон 21 Серия 15
16 июня 2012
小五郎さんはいいひと（前編）
Сезон 21 Серия 16
23 июня 2012
小五郎さんはいいひと（後編）
Сезон 21 Серия 17
30 июня 2012
ミヤマクワガタを追え
Сезон 21 Серия 18
7 июля 2012
名犬クールのお手柄２
Сезон 21 Серия 19
14 июля 2012
疑惑のイニシャルK
Сезон 21 Серия 20
21 июля 2012
雨の夜の脅迫者
Сезон 21 Серия 21
28 июля 2012
ウェディングイブ（前編）
Сезон 21 Серия 22
1 сентября 2012
ウェディングイブ（後編）
Сезон 21 Серия 23
8 сентября 2012
くらやみ塔の秘宝（前編）
Сезон 21 Серия 24
15 сентября 2012
くらやみ塔の秘宝（後編）
Сезон 21 Серия 25
22 сентября 2012
探偵たちの夜想曲（事件）
Сезон 21 Серия 26
6 октября 2012
探偵たちの夜想曲（誘拐）
Сезон 21 Серия 27
13 октября 2012
探偵たちの夜想曲（推理）
Сезон 21 Серия 28
20 октября 2012
探偵たちの夜想曲（バーボン）
Сезон 21 Серия 29
27 октября 2012
１ミリも許さない（前編）
Сезон 21 Серия 30
10 ноября 2012
１ミリも許さない（後編）
Сезон 21 Серия 31
17 ноября 2012
足跡がない砂浜
Сезон 21 Серия 32
24 ноября 2012
長崎ミステリー劇場（幕末篇）
Сезон 21 Серия 33
1 декабря 2012
長崎ミステリー劇場（現代篇）
Сезон 21 Серия 34
8 декабря 2012
サボテン狂騒曲
Сезон 21 Серия 35
15 декабря 2012
График выхода всех сериалов
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