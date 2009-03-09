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Постер к 18-му сезону сериала Детектив Конан
Киноафиша Сериалы Детектив Конан Сезоны Сезон 18

Детектив Конан, 18 сезон

Meitantei Conan 12+
Оригинальное название Season 18
Название Сезон 18
Премьера сезона 9 марта 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 38
Продолжительность сезона 15 часов 50 минут
О чем 18-й сезон сериала «Детектив Конан»

В 18-м сезоне сериала «Детектив Конан» серия загадочных текстовых сообщений приводит Конана, Ран и Когоро к мысли, что маленький мальчик мог быть случайно заперт в автомобиле. Когда студент колледжа, который собирал моллюсков на пляже, оказывается смертельно отравлен, Конан подозревает, что убийцей является один из его друзей. В течение спокойного дня в офисе Когоро неожиданно получает помощь от русской голубой кошки Эри в расшифровке странного текстового сообщения для клиента. Юми и Такаги маскируются под жениха и невесту, чтобы поймать серийного убийцу, нацеленного на молодоженов. 

Список серий 18-го сезона сериала «Детектив Конан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
柔よく謎を制す（前編）
Сезон 18 Серия 1
9 марта 2009
柔よく謎を制す（後編）
Сезон 18 Серия 2
16 марта 2009
都市伝説の正体（前編）
Сезон 18 Серия 3
18 апреля 2009
都市伝説の正体（後編）
Сезон 18 Серия 4
25 апреля 2009
初恋の傷跡
Сезон 18 Серия 5
2 мая 2009
過去を呼ぶ傷跡
Сезон 18 Серия 6
9 мая 2009
新たなる傷跡と口笛の男
Сезон 18 Серия 7
16 мая 2009
古き傷跡と刑事の魂
Сезон 18 Серия 8
23 мая 2009
消えた名画の秘密
Сезон 18 Серия 9
30 мая 2009
怪盗キッドVS最強金庫（前編）
Сезон 18 Серия 10
13 июня 2009
怪盗キッドVS最強金庫（後編）
Сезон 18 Серия 11
20 июня 2009
愚か者への遺産
Сезон 18 Серия 12
4 июля 2009
毛利小五郎探偵廃業の日（前編）
Сезон 18 Серия 13
11 июля 2009
毛利小五郎探偵廃業の日（後編）
Сезон 18 Серия 14
18 июля 2009
魚が消える一角岩（前編）
Сезон 18 Серия 15
25 июля 2009
魚が消える一角岩（後編）
Сезон 18 Серия 16
1 августа 2009
不協和音を奏でる手
Сезон 18 Серия 17
8 августа 2009
霧にむせぶ魔女（前編）
Сезон 18 Серия 18
5 сентября 2009
霧にむせぶ魔女（後編）
Сезон 18 Серия 19
12 сентября 2009
犯人との二日間（一日目）
Сезон 18 Серия 20
19 сентября 2009
犯人との二日間（二日目）
Сезон 18 Серия 21
26 сентября 2009
回転寿司ミステリー（前編）
Сезон 18 Серия 22
3 октября 2009
回転寿司ミステリー（後編）
Сезон 18 Серия 23
10 октября 2009
犯人は元太の父ちゃん（前編）
Сезон 18 Серия 24
17 октября 2009
犯人は元太の父ちゃん（後編）
Сезон 18 Серия 25
24 октября 2009
ザ・取調室
Сезон 18 Серия 26
31 октября 2009
こうのとりミステリーツアー（蘭捜索編）
Сезон 18 Серия 27
7 ноября 2009
こうのとりミステリーツアー（陽菜追跡編）
Сезон 18 Серия 28
14 ноября 2009
恐怖の交差点
Сезон 18 Серия 29
21 ноября 2009
危険な二人連れ
Сезон 18 Серия 30
28 ноября 2009
死亡の館、赤い壁（三顧の礼）
Сезон 18 Серия 31
5 декабря 2009
死亡の館、赤い壁（掌中の物）
Сезон 18 Серия 32
12 декабря 2009
死亡の館、赤い壁（死せる孔明）
Сезон 18 Серия 33
19 декабря 2009
死亡の館、赤い壁（空城の計）
Сезон 18 Серия 34
26 декабря 2009
虹色の誘拐
Сезон 18 Серия 35
16 января 2010
探偵団VS強盗団（騒然）
Сезон 18 Серия 36
23 января 2010
探偵団VS強盗団（沈黙）
Сезон 18 Серия 37
30 января 2010
見てない目撃者
Сезон 18 Серия 38
6 февраля 2010
График выхода всех сериалов
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