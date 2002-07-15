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Постер к 11-му сезону сериала Детектив Конан
Киноафиша Сериалы Детектив Конан Сезоны Сезон 11

Детектив Конан, 11 сезон

Meitantei Conan 12+
Оригинальное название Season 11
Название Сезон 11
Премьера сезона 15 июля 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 30
Продолжительность сезона 12 часов 30 минут
О чем 11-й сезон сериала «Детектив Конан»

В 11-м сезоне сериала «Детектив Конан» частный детектив, который только что закончил прибыльное расследование, оказался зарезан, и единственная подсказка, которая есть у Конана, – это записка с нарисованными на ней кружком, крестом и треугольником. Конан, Ран и Когоро узнают, что в квартире обитает женщина, которая много лет назад сгорела заживо. Навещая нового преподавателя Рана по английскому языку, Хейджи и Конан приступают к расследованию смерти человека, который выпал из окна своей квартиры и разбился насмерть. Опыт подсказывает ребятам, что это было не самоубийство. Конан переживает из-за мрачного настроения Хайбары.

Список серий 11-го сезона сериала «Детектив Конан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
工藤新一ＮＹの事件（事件編）
Сезон 11 Серия 1
15 июля 2002
工藤新一ＮＹの事件（推理編）
Сезон 11 Серия 2
22 июля 2002
工藤新一ＮＹの事件（解決編）
Сезон 11 Серия 3
29 июля 2002
迷いの森の光彦（前編）
Сезон 11 Серия 4
5 августа 2002
迷いの森の光彦（後編）
Сезон 11 Серия 5
12 августа 2002
孤島の姫と龍宮城（事件編）
Сезон 11 Серия 6
19 августа 2002
孤島の姫と龍宮城（追求編）
Сезон 11 Серия 7
26 августа 2002
孤島の姫と龍宮城（解決編）
Сезон 11 Серия 8
2 сентября 2002
愛と決断のスマッシュ（前編）
Сезон 11 Серия 9
9 сентября 2002
愛と決断のスマッシュ（後編）
Сезон 11 Серия 10
16 сентября 2002
屋形船　釣りショック
Сезон 11 Серия 11
14 октября 2002
法廷の対決II　妃ＶＳ九条（前編）
Сезон 11 Серия 12
21 октября 2002
法廷の対決II　妃ＶＳ九条（後編）
Сезон 11 Серия 13
28 октября 2002
友情と殺意の関門海峡（前編）
Сезон 11 Серия 14
4 ноября 2002
友情と殺意の関門海峡（後編）
Сезон 11 Серия 15
18 ноября 2002
悪意と聖者の行進（前編）
Сезон 11 Серия 16
25 ноября 2002
悪意と聖者の行進（後編）
Сезон 11 Серия 17
2 декабря 2002
戻ってきた被害者
Сезон 11 Серия 18
9 декабря 2002
揺れる警視庁　1200万人の人質
Сезон 11 Серия 19
6 января 2003
見えない容疑者（前編）
Сезон 11 Серия 20
13 января 2003
見えない容疑者（後編）
Сезон 11 Серия 21
20 января 2003
残された声なき証言（前編）
Сезон 11 Серия 22
27 января 2003
残された声なき証言（後編）
Сезон 11 Серия 23
3 февраля 2003
黒の組織との接触（交渉編）
Сезон 11 Серия 24
10 февраля 2003
黒の組織との接触（追跡編）
Сезон 11 Серия 25
17 февраля 2003
黒の組織との接触（決死編）
Сезон 11 Серия 26
24 февраля 2003
夕日に染まった雛人形（前編）
Сезон 11 Серия 27
3 марта 2003
夕日に染まった雛人形（後編）
Сезон 11 Серия 28
10 марта 2003
壊れた柵の展望台
Сезон 11 Серия 29
17 марта 2003
陽のあたる場所
Сезон 11 Серия 30
14 апреля 2003
График выхода всех сериалов
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