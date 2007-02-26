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Постер к 16-му сезону сериала Детектив Конан
Киноафиша Сериалы Детектив Конан Сезоны Сезон 16

Детектив Конан, 16 сезон

Meitantei Conan 12+
Оригинальное название Season 16
Название Сезон 16
Премьера сезона 26 февраля 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 25
Продолжительность сезона 10 часов 25 минут
О чем 16-й сезон сериала «Детектив Конан»

В 16-м сезоне сериала «Детектив Конан» Когоро нанимают, чтобы найти объяснение случившемуся с семьей и сотрудниками богатого и влиятельного человека. Он сам и все его ближайшее окружение пострадали от непредвиденной трагедии. Однако проклятие кажется все более и более реальным, когда начинают происходить и другие необъяснимые убийства. Следующее дело оказывается и вовсе похожим на древнюю легенду. В маленькой прибрежной деревеньке убивают неприятного бизнесмена и лишают ценного меча. Мальчики-детективы помогают Агасе разыскать его возлюбленную детства, которая оставила загадочное послание.

Список серий 16-го сезона сериала «Детектив Конан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
割れない雪だるま（前編）
Сезон 16 Серия 1
26 февраля 2007
割れない雪だるま（後編）
Сезон 16 Серия 2
5 марта 2007
池のほとりの怪事件
Сезон 16 Серия 3
12 марта 2007
怪盗キッドと四名画（前編）
Сезон 16 Серия 4
16 апреля 2007
怪盗キッドと四名画（後編）
Сезон 16 Серия 5
23 апреля 2007
レンタカー制御不能！
Сезон 16 Серия 6
7 мая 2007
工藤新一少年の冒険（前編）
Сезон 16 Серия 7
14 мая 2007
工藤新一少年の冒険（後編）
Сезон 16 Серия 8
21 мая 2007
妃英理弁護士の恋
Сезон 16 Серия 9
4 июня 2007
悪運グランプリ
Сезон 16 Серия 10
18 июня 2007
元太の必殺シュート（前編）
Сезон 16 Серия 11
25 июня 2007
元太の必殺シュート（後編）
Сезон 16 Серия 12
2 июля 2007
リアル30ミニッツ
Сезон 16 Серия 13
9 июля 2007
服部平次との３日間
Сезон 16 Серия 14
16 июля 2007
黄色い不在証明
Сезон 16 Серия 15
23 июля 2007
山姥の刃物（前編）
Сезон 16 Серия 16
30 июля 2007
山姥の刃物（後編）
Сезон 16 Серия 17
6 августа 2007
消えたお巡りさん
Сезон 16 Серия 18
13 августа 2007
黒い写真の行方（前編）
Сезон 16 Серия 19
20 августа 2007
黒い写真の行方（後編）
Сезон 16 Серия 20
27 августа 2007
右から左へ招き猫
Сезон 16 Серия 21
3 сентября 2007
本庁の刑事恋物語８ 左手の薬指
Сезон 16 Серия 22
15 октября 2007
テレビ局の悪魔
Сезон 16 Серия 23
22 октября 2007
法廷の対決III　目撃者は検察官
Сезон 16 Серия 24
26 ноября 2007
服部平次VS工藤新一　ゲレンデの推理対決！
Сезон 16 Серия 25
3 декабря 2007
График выхода всех сериалов
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