Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я богиня" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 12-му сезону сериала Детектив Конан
Киноафиша Сериалы Детектив Конан Сезоны Сезон 12

Детектив Конан, 12 сезон

Meitantei Conan 12+
Оригинальное название Season 12
Название Сезон 12
Премьера сезона 21 апреля 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 38
Продолжительность сезона 15 часов 50 минут
О чем 12-й сезон сериала «Детектив Конан»

В 12-м сезоне сериала «Детектив Конан» Конан находит зацепку в деле о «Черной организации», когда выясняется, что убитый программист игр имел какое-то отношение к Текиле, члену организации, убитому бомбой некоторое время назад. Полиция расследует преступление, а Конан хочет похитить дискету. Судмедэксперт замечает на трупе след носка на правой ноге, и это помогает Конану догадаться, кто стоит за преступлением. Конан следует наводке, которая может сблизить его с «Черной организацией», но путается между грабителями, которые пытаются сбежать. Затем Конан имеет дело с еще одним загадочным инцидентом.

Список серий 12-го сезона сериала «Детектив Конан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
汚れた仮面ヒーロー（前編）
Сезон 12 Серия 1
21 апреля 2003
汚れた仮面ヒーロー（後編）
Сезон 12 Серия 2
28 апреля 2003
幸運のシガーケース（前編）
Сезон 12 Серия 3
5 мая 2003
幸運のシガーケース（後編）
Сезон 12 Серия 4
12 мая 2003
忍法アリバイ工作の術
Сезон 12 Серия 5
19 мая 2003
消えた誘拐逃走車（前編）
Сезон 12 Серия 6
26 мая 2003
消えた誘拐逃走車（後編）
Сезон 12 Серия 7
2 июня 2003
服部平次　絶体絶命（前編）
Сезон 12 Серия 8
9 июня 2003
服部平次　絶体絶命（後編）
Сезон 12 Серия 9
16 июня 2003
炎の中に赤い馬（事件編）
Сезон 12 Серия 10
23 июня 2003
炎の中に赤い馬（捜査編）
Сезон 12 Серия 11
29 июня 2003
炎の中に赤い馬（解決編）
Сезон 12 Серия 12
7 июля 2003
バースデーワインの謎
Сезон 12 Серия 13
14 июля 2003
お金で買えない友情（前編）
Сезон 12 Серия 14
28 июля 2003
お金で買えない友情（後編）
Сезон 12 Серия 15
4 августа 2003
疑惑の辛口カレー（前編）
Сезон 12 Серия 16
11 августа 2003
疑惑の辛口カレー（後編）
Сезон 12 Серия 17
18 августа 2003
似た者プリンセス（前編）
Сезон 12 Серия 18
25 августа 2003
似た者プリンセス（後編）
Сезон 12 Серия 19
1 сентября 2003
東都現像所の秘密（前編）
Сезон 12 Серия 20
8 сентября 2003
東都現像所の秘密（後編）
Сезон 12 Серия 21
15 сентября 2003
転落事件の裏事情
Сезон 12 Серия 22
13 октября 2003
４台のポルシェ（前編）
Сезон 12 Серия 23
20 октября 2003
４台のポルシェ（後編）
Сезон 12 Серия 24
27 октября 2003
トイレに隠した秘密（前編）
Сезон 12 Серия 25
3 ноября 2003
トイレに隠した秘密（後編）
Сезон 12 Серия 26
10 ноября 2003
「ハウステンボスの花嫁」1時間スペシャル
Сезон 12 Серия 27
17 ноября 2003
コンビニの落とし穴（前編）
Сезон 12 Серия 28
1 декабря 2003
コンビニの落とし穴（後編）
Сезон 12 Серия 29
8 декабря 2003
黒の組織と真っ向勝負　満月の夜の二元ミステリー
Сезон 12 Серия 30
5 января 2004
お尻のマークを探せ（前編）
Сезон 12 Серия 31
12 января 2004
お尻のマークを探せ（後編）
Сезон 12 Серия 32
19 января 2004
愛と幽霊と地球遺産（前編）
Сезон 12 Серия 33
26 января 2004
愛と幽霊と地球遺産（後編）
Сезон 12 Серия 34
2 февраля 2004
忘れられた携帯電話（前編）
Сезон 12 Серия 35
9 февраля 2004
忘れられた携帯電話（後編）
Сезон 12 Серия 36
16 февраля 2004
フィッシング大会の非劇（前編）
Сезон 12 Серия 37
23 февраля 2004
フィッシング大会の悲劇（後編）
Сезон 12 Серия 38
1 марта 2004
График выхода всех сериалов
Related video
Петров и рядом не стоял: этого лысого и худого актера женщины считают самым красивым в России
Для них это каторга: мужчины с этими именами не способны на длительные отношения
Не «Барби», а «Быстрые свидания»: почему иностранные фильмы в России выходят под странными названиями
Сын Учителя вот-вот станет известнее отца: взгляните, каким вырос наследник режиссера
Гайдай не любил Захарова больше, чем Рязанова: возненавидел после возмутительной ситуации
Это было ужасно: Цискаридзе крупно оконфузился на сцене
Чуть не отхватил ухо и набросился: нападение на Андрееву попало на видео
Доходило до рукоприкладства: Заворотнюк прошла семь кругов ада с Жигуновым
Эти факты из прошлого Александра Михайлова ужасают: так ведут себя только подлецы
Не только Добронравов: этого мужчину Пахмутова боготворила и обожала всю жизнь
Шуточный тест: какая вы акула?
Такое больше никому не позволено: мужа Пахмутовой захоронили в неожиданном месте
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше