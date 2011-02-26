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Постер к 20-му сезону сериала Детектив Конан
Киноафиша Сериалы Детектив Конан Сезоны Сезон 20

Детектив Конан, 20 сезон

Meitantei Conan 12+
Оригинальное название Season 20
Название Сезон 20
Премьера сезона 26 февраля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 40
Продолжительность сезона 16 часов 40 минут
О чем 20-й сезон сериала «Детектив Конан»

В 20-м сезоне сериала «Детектив Конан» Конан и Лига юных детективов пытаются выяснить, кто ограбил футболиста, который указал на Генту. Конан и другие расследуют загадочное дело, когда труп исчез в монастыре, а затем принимают участие в конкурсе молодых детективов, где все является не тем, чем кажется. В поисках укрытия от бури в доме старой карги Конан, Агаса и Лига юных детективов расследуют убийство. Кто-то расправился с молодой женщиной при помощи острого орудия, которое никто нигде не может не найти. Конан, Агаса и Хайбара приходят к человеку, у которого должен быть фотоснимок отца Эйсуке Хондо.

Список серий 20-го сезона сериала «Детектив Конан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
法廷の対決IV　裁判員小林澄子（前編）
Сезон 20 Серия 1
26 февраля 2011
法廷の対決IV　裁判員小林澄子（後編）
Сезон 20 Серия 2
5 марта 2011
裏切りのホワイトデー（前編）
Сезон 20 Серия 3
5 марта 2011
裏切りのホワイトデー（後編）
Сезон 20 Серия 4
26 марта 2011
被害者はクドウシンイチ
Сезон 20 Серия 5
9 апреля 2011
犬伏城　炎の魔犬（鬼火の章）
Сезон 20 Серия 6
16 апреля 2011
犬伏城　炎の魔犬（足跡の章）
Сезон 20 Серия 7
23 апреля 2011
犬伏城　炎の魔犬（姫の章）
Сезон 20 Серия 8
30 апреля 2011
日記が奏でる秘密（前編）
Сезон 20 Серия 9
7 мая 2011
日記が奏でる秘密（後編）
Сезон 20 Серия 10
14 мая 2011
ホームズの黙示録（名探偵の弟子）
Сезон 20 Серия 11
21 мая 2011
ホームズの黙示録（LOVE　is　０）
Сезон 20 Серия 12
28 мая 2011
ホームズの黙示録（サタン）
Сезон 20 Серия 13
4 июня 2011
ホームズの黙示録（Code　break）
Сезон 20 Серия 14
11 июня 2011
ホームズの黙示録（芝の女王）
Сезон 20 Серия 15
18 июня 2011
ホームズの黙示録（０　is　Start）
Сезон 20 Серия 16
25 июня 2011
緊急事態252（前編）
Сезон 20 Серия 17
2 июля 2011
緊急事態252（後編）
Сезон 20 Серия 18
9 июля 2011
初恋のビデオレター
Сезон 20 Серия 19
16 июля 2011
絶叫手術室（前編）
Сезон 20 Серия 20
23 июля 2011
絶叫手術室（後編）
Сезон 20 Серия 21
30 июля 2011
コナンキッドの龍馬お宝攻防戦（前編）
Сезон 20 Серия 22
20 августа 2011
コナンキッドの龍馬お宝攻防戦（後編）
Сезон 20 Серия 23
27 августа 2011
プロモビデオ撮影事件（前編）
Сезон 20 Серия 24
3 сентября 2011
プロモビデオ撮影事件（後編）
Сезон 20 Серия 25
10 сентября 2011
花時計は知っていた
Сезон 20 Серия 26
17 сентября 2011
時の番人の刃（前編）
Сезон 20 Серия 27
1 октября 2011
時の番人の刃（後編）
Сезон 20 Серия 28
8 октября 2011
犯行現場は激セマ店
Сезон 20 Серия 29
15 октября 2011
ダイエットにご用心
Сезон 20 Серия 30
5 ноября 2011
世界一受けたい授業事件（前編）
Сезон 20 Серия 31
12 ноября 2011
世界一受けたい授業事件（後編）
Сезон 20 Серия 32
19 ноября 2011
紅葉御殿で謎を解く（前編）
Сезон 20 Серия 33
26 ноября 2011
紅葉御殿で謎を解く（後編）
Сезон 20 Серия 34
3 декабря 2011
８枚のスケッチ記憶の旅（岡山編）
Сезон 20 Серия 35
10 декабря 2011
８枚のスケッチ記憶の旅（倉敷編）
Сезон 20 Серия 36
17 декабря 2011
カルタ取り危機一髪（前編）
Сезон 20 Серия 37
7 января 2012
カルタ取り危機一髪（後編）
Сезон 20 Серия 38
14 января 2012
死ぬほど美味いラーメン（前編）
Сезон 20 Серия 39
4 февраля 2012
死ぬほど美味いラーメン（後編）
Сезон 20 Серия 40
11 февраля 2012
График выхода всех сериалов
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