Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Луна" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 7-му сезону сериала Детектив Конан
Киноафиша Сериалы Детектив Конан Сезоны Сезон 7

Детектив Конан, 7 сезон

Meitantei Conan 12+
Оригинальное название Season 7
Название Сезон 7
Премьера сезона 11 октября 1999
Год выпуска 1999
Количество серий 31
Продолжительность сезона 12 часов 55 минут
О чем 7-й сезон сериала «Детектив Конан»

В 7-м сезоне сериала «Детектив Конан» врача ударило током в ванне в связи с резким отключением электроэнергии, но Конан подозревает, что это был не простой несчастный случай. Тем временем Конан ревнует к тому вниманию, которое Ран уделяет сыну жертвы, Томоаки Араиде. Серия убийств на круизном лайнере, по всей видимости, связана с неудачным ограблением банка 20 лет назад и его вдохновителем, неуловимым Сайдзо Кано, который, кажется, восстал из мертвых. Конан и Хайбара узнают, что «Черная организация» направила убийцу Писко, чтобы расправиться с кем-то на вечеринке. Они пытаются предотвратить преступление.

Список серий 7-го сезона сериала «Детектив Конан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
月と星と太陽の秘密（前編）
Сезон 7 Серия 1
11 октября 1999
月と星と太陽の秘密（後編）
Сезон 7 Серия 2
18 октября 1999
少年探偵団消失事件
Сезон 7 Серия 3
25 октября 1999
鳥取クモ屋敷の怪（事件編）
Сезон 7 Серия 4
1 ноября 1999
鳥取クモ屋敷の怪（疑惑編）
Сезон 7 Серия 5
8 ноября 1999
鳥取クモ屋敷の怪（解決編）
Сезон 7 Серия 6
15 ноября 1999
ビーナスのキッス
Сезон 7 Серия 7
22 ноября 1999
暗闇の中の死角（前編）
Сезон 7 Серия 8
29 ноября 1999
暗闇の中の死角（後編）
Сезон 7 Серия 9
6 декабря 1999
よみがえる死の伝言（前編）
Сезон 7 Серия 10
13 декабря 1999
よみがえる死の伝言（後編）
Сезон 7 Серия 11
20 декабря 1999
２０年目の殺意 シンフォニー号連続殺人事件
Сезон 7 Серия 12
3 января 2000
四回殺された男
Сезон 7 Серия 13
17 января 2000
黒の組織との再会（灰原編）
Сезон 7 Серия 14
17 января 2000
黒の組織との再会（コナン編）
Сезон 7 Серия 15
24 января 2000
黒の組織との再会（解決編）
Сезон 7 Серия 16
24 января 2000
喫茶店トラック乱入事件
Сезон 7 Серия 17
7 февраля 2000
赤い殺意の夜想曲（前編）
Сезон 7 Серия 18
14 февраля 2000
赤い殺意の夜想曲（後編）
Сезон 7 Серия 19
21 февраля 2000
大捜索９つのドア
Сезон 7 Серия 20
28 февраля 2000
危険なレシピ
Сезон 7 Серия 21
6 марта 2000
呪いの仮面は冷たく笑う
Сезон 7 Серия 22
13 марта 2000
殺された名探偵（前編）
Сезон 7 Серия 23
10 апреля 2000
殺された名探偵（後編）
Сезон 7 Серия 24
17 апреля 2000
闇に響く謎の銃声
Сезон 7 Серия 25
24 апреля 2000
命がけの復活〜洞窟の探偵団〜
Сезон 7 Серия 26
1 мая 2000
命がけの復活〜負傷した名探偵〜
Сезон 7 Серия 27
8 мая 2000
命がけの復活〜第三の選択〜
Сезон 7 Серия 28
15 мая 2000
命がけの復活〜黒衣の騎士〜
Сезон 7 Серия 29
22 мая 2000
命がけの復活〜帰ってきた新一...〜
Сезон 7 Серия 30
29 мая 2000
命がけの復活〜約束の場所〜
Сезон 7 Серия 31
5 июня 2000
График выхода всех сериалов
Related video
Лучшая версия отца: сын Фоменко и Голубкиной разбил уже не одно девичье сердце
Сходит с ума от переживаний: Пугачева рискует здоровьем из-за Николаева
Известен не только в России: ахнете, каким вырос младший сын Варлей (фото)
Был колобком: ахнете, увидев похудевшего на 40 килограммов сына Нагиева
Обессиленная от горя, бледнее мела: как Пахмутова выглядела на похоронах Добронравова
Друг сообщил правду о ссорах Пахмутовой и Добронравова: вот как они проходили
«Меня атакуют»: сына Пахмутовой с необычным именем постигло новое горе
Затмила всех: эта актриса из новых «Папиных дочек» потрясла людей красотой
«Руки черные, пальцы скрюченные»: Костомаров раскрыл засекреченные данные об ампутации
Советские мужчины боготворили: куда пропала главная красавица индийского кино
«Серая мышь»: эта актриса должна была сыграть Маргариту вместо Ковальчук
«Преступление перед Россией»: Пчела шокировал всех заявлением о «Бригаде»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше