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Постер к 17-му сезону сериала Детектив Конан
Киноафиша Сериалы Детектив Конан Сезоны Сезон 17

Детектив Конан, 17 сезон

Meitantei Conan 12+
Оригинальное название Season 17
Название Сезон 17
Премьера сезона 14 января 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 37
Продолжительность сезона 15 часов 25 минут
О чем 17-й сезон сериала «Детектив Конан»

В 17-м сезоне сериала «Детектив Конан» работа репортером телевизионных новостей выводит Конана на заговор с целью убийства, организованный «Черной организацией». Конан и Хайбара опасаются, что «Черная организация» может быть замешана в пропаже девушки, очень похожей на Хайбару. Девушку клиента Когоро находят мертвой в машине, которая, по-видимому, была закрыта изнутри. Жертва задохнулась угарным газом. Все считают, что это самоубийство, но Конан подозревает, что клиент что-то скрывает. Находясь на групповом свидании с общими друзьями, Такаги и Сато узнают о похищении ребенка с целью выкупа и начинают работу вместе с Конаном, Ран и Когоро.

Список серий 17-го сезона сериала «Детектив Конан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
赤と黒のクラッシュ　発端
Сезон 17 Серия 1
14 января 2008
赤と黒のクラッシュ　血縁
Сезон 17 Серия 2
21 января 2008
赤と黒のクラッシュ　絶叫
Сезон 17 Серия 3
28 января 2008
赤と黒のクラッシュ　冥土
Сезон 17 Серия 4
4 февраля 2008
赤と黒のクラッシュ　昏睡
Сезон 17 Серия 5
11 февраля 2008
赤と黒のクラッシュ　侵入
Сезон 17 Серия 6
18 февраля 2008
赤と黒のクラッシュ　覚醒
Сезон 17 Серия 7
25 февраля 2008
赤と黒のクラッシュ　攪乱
Сезон 17 Серия 8
3 марта 2008
赤と黒のクラッシュ　偽装
Сезон 17 Серия 9
10 марта 2008
赤と黒のクラッシュ　遺言
Сезон 17 Серия 10
17 марта 2008
赤と黒のクラッシュ　嫌疑
Сезон 17 Серия 11
14 апреля 2008
赤と黒のクラッシュ　潔白
Сезон 17 Серия 12
28 апреля 2008
赤と黒のクラッシュ　決死
Сезон 17 Серия 13
12 мая 2008
赤と黒のクラッシュ　殉職
Сезон 17 Серия 14
19 мая 2008
弁護士妃英理の証言（前編）
Сезон 17 Серия 15
16 июня 2008
弁護士妃英理の証言（後編）
Сезон 17 Серия 16
23 июня 2008
カラオケボックスの死角（前編）
Сезон 17 Серия 17
30 июня 2008
カラオケボックスの死角（後編）
Сезон 17 Серия 18
7 июля 2008
赤白黄色と探偵団
Сезон 17 Серия 19
14 июля 2008
コナンvsW暗号ミステリー
Сезон 17 Серия 20
28 июля 2008
推理対決！新一VS沖矢昴
Сезон 17 Серия 21
4 августа 2008
砕けたホロスコープ
Сезон 17 Серия 22
11 августа 2008
殺意はコーヒーの香り（前編）
Сезон 17 Серия 23
1 сентября 2008
殺意はコーヒーの香り（後編）
Сезон 17 Серия 24
8 сентября 2008
怪盗キッドの瞬間移動魔術
Сезон 17 Серия 25
20 октября 2008
風林火山　迷宮の鎧武者
Сезон 17 Серия 26
3 ноября 2008
風林火山　陰と雷光の決着
Сезон 17 Серия 27
10 ноября 2008
明治維新ミステリーツアー（探索編）
Сезон 17 Серия 28
1 декабря 2008
明治維新ミステリーツアー（解読編）
Сезон 17 Серия 29
8 декабря 2008
ワインレッドの告発
Сезон 17 Серия 30
15 декабря 2008
殺人犯、工藤新一
Сезон 17 Серия 31
19 января 2009
新一の正体に蘭の涙
Сезон 17 Серия 32
26 января 2009
本当に聞きたいコト
Сезон 17 Серия 33
2 февраля 2009
憎しみの青い火花（前編）
Сезон 17 Серия 34
9 февраля 2009
憎しみの青い火花（後編）
Сезон 17 Серия 35
16 февраля 2009
真犯人からの届け物
Сезон 17 Серия 36
23 февраля 2009
仮面劇に秘めた悪意
Сезон 17 Серия 37
2 марта 2009
График выхода всех сериалов
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