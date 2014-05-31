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Постер к 24-му сезону сериала Детектив Конан
Киноафиша Сериалы Детектив Конан Сезоны Сезон 24

Детектив Конан, 24 сезон

Meitantei Conan 12+
Оригинальное название Season 24
Название Сезон 24
Премьера сезона 31 мая 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 39
Продолжительность сезона 16 часов 15 минут
О чем 24-й сезон сериала «Детектив Конан»

В 24-м сезоне сериала «Детектив Конан» Конан снова вступает в битву умов против Кайто Кида, которому бросает вызов дед Соноко, Джирокити Сузуки. Каким-то образом ему удается исчезнуть с лица земли, а потом внезапно появиться на крыше здания в течение нескольких секунд. Конан и Мори объединяются с Хейджи, чтобы раскрыть серию загадочных убийств. Рядом с каждой телом жертвы преступник всегда оставлена ​​мертвую многоножку. Отправившись на дегустацию вина с Когоро и Ран, Конан становится свидетелем того, как хозяин нападает на язвительного критика. Теперь герой должен провести расследование, чтобы найти спрятанное тело.

Список серий 24-го сезона сериала «Детектив Конан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
蘭も倒れたバスルーム（前編）
Сезон 24 Серия 1
31 мая 2014
蘭も倒れたバスルーム（後編）
Сезон 24 Серия 2
7 июня 2014
Jリーガーとの約束
Сезон 24 Серия 3
14 июня 2014
偶然は二度かさなる
Сезон 24 Серия 4
21 июня 2014
容疑者か京極真（前編）
Сезон 24 Серия 5
28 июня 2014
容疑者か京極真（後編）
Сезон 24 Серия 6
5 июля 2014
怪盗キッドVS京極真（前編）
Сезон 24 Серия 7
19 июля 2014
怪盗キッドVS京極真（後編）
Сезон 24 Серия 8
26 июля 2014
本庁の刑事恋物語（告白）
Сезон 24 Серия 9
2 августа 2014
本庁の刑事恋物語（真相）
Сезон 24 Серия 10
9 августа 2014
海に裏切られた男
Сезон 24 Серия 11
6 сентября 2014
招き三毛猫の事件（前編）
Сезон 24 Серия 12
20 сентября 2014
招き三毛猫の事件（後編）
Сезон 24 Серия 13
27 сентября 2014
シェアハウスの死角
Сезон 24 Серия 14
4 октября 2014
赤い女の惨劇（湯煙）
Сезон 24 Серия 15
11 октября 2014
赤い女の惨劇（悪霊）
Сезон 24 Серия 16
18 октября 2014
赤い女の惨劇（復讐）
Сезон 24 Серия 17
25 октября 2014
自首したお笑い芸人（前編）
Сезон 24 Серия 18
1 ноября 2014
自首したお笑い芸人（後編）
Сезон 24 Серия 19
8 ноября 2014
意外な結果の恋愛小説（前編）
Сезон 24 Серия 20
22 ноября 2014
意外な結果の恋愛小説（後編）
Сезон 24 Серия 21
29 ноября 2014
加賀百万石ミステリーツアー（金沢編）
Сезон 24 Серия 22
6 декабря 2014
加賀百万石ミステリーツアー（加賀温泉編）
Сезон 24 Серия 23
13 декабря 2014
コナンと平次　恋の暗号（前編）
Сезон 24 Серия 24
10 января 2015
コナンと平次　恋の暗号（後編）
Сезон 24 Серия 25
17 января 2015
堤無津川凧揚げ事件（前編）
Сезон 24 Серия 26
24 января 2015
堤無津川凧揚げ事件（後編）
Сезон 24 Серия 27
31 января 2015
吹雪に消えた恋人
Сезон 24 Серия 28
7 февраля 2015
灰原哀監禁事件
Сезон 24 Серия 29
21 февраля 2015
面倒な救急患者
Сезон 24 Серия 30
28 февраля 2015
ギスギスしたお茶会（前編）
Сезон 24 Серия 31
7 марта 2015
ギスギスしたお茶会（後編）
Сезон 24 Серия 32
14 марта 2015
工藤新一水族館事件（前編）
Сезон 24 Серия 33
21 марта 2015
工藤新一水族館事件（後編）
Сезон 24 Серия 34
28 марта 2015
消えたムンクの叫び
Сезон 24 Серия 35
18 апреля 2015
あやつられた名探偵（前編）
Сезон 24 Серия 36
25 апреля 2015
あやつられた名探偵（後編）
Сезон 24 Серия 37
2 мая 2015
少年探偵団vs老人探偵団
Сезон 24 Серия 38
9 мая 2015
天使が消えた蜃気楼
Сезон 24 Серия 39
16 мая 2015
График выхода всех сериалов
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