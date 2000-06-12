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Постер к 8-му сезону сериала Детектив Конан
Киноафиша Сериалы Детектив Конан Сезоны Сезон 8

Детектив Конан, 8 сезон

Meitantei Conan 12+
Оригинальное название Season 8
Название Сезон 8
Премьера сезона 12 июня 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 23
Продолжительность сезона 9 часов 35 минут
О чем 8-й сезон сериала «Детектив Конан»

В 8-м сезоне сериала «Детектив Конан» Сато делает последнюю попытку идентифицировать убийцу своего отца до истечения срока давности, одновременно расследуя дело о серийных поджогах. Вынужденные скрываться после того, как стали свидетелями убийства охотника на медведей, Мицухико и Хайбара оставляют загадку, которую Конан должен разгадать, чтобы узнать личность убийцы. Серия избиений молодых женщин вызывает у Мегуре травмирующие воспоминания. Конан, Ран и Когоро посещают ужин в особняке, где все остальные гости – известные детективы. Когда одного из них убивают, остальные должны найти убийцу.

Список серий 8-го сезона сериала «Детектив Конан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
意味深なオルゴール（前編）
Сезон 8 Серия 1
12 июня 2000
意味深なオルゴール（後編）
Сезон 8 Серия 2
19 июня 2000
見えない凶器　蘭の初推理
Сезон 8 Серия 3
26 июня 2000
スーパーカーの罠（前編）
Сезон 8 Серия 4
3 июля 2000
スーパーカーの罠（後編）
Сезон 8 Серия 5
10 июля 2000
容疑者・毛利小五郎（前編）
Сезон 8 Серия 6
17 июля 2000
容疑者・毛利小五郎（後編）
Сезон 8 Серия 7
24 июля 2000
１０人目の乗客（前編）
Сезон 8 Серия 8
31 июля 2000
１０人目の乗客（後編）
Сезон 8 Серия 9
7 августа 2000
黒いイカロスの翼（前編）
Сезон 8 Серия 10
14 августа 2000
黒いイカロスの翼（後編）
Сезон 8 Серия 11
21 августа 2000
本庁の刑事恋物語３（前編）
Сезон 8 Серия 12
28 августа 2000
本庁の刑事恋物語３（後編）
Сезон 8 Серия 13
4 сентября 2000
見事すぎた名推理
Сезон 8 Серия 14
11 сентября 2000
迷宮への入り口　巨大神像の怒り
Сезон 8 Серия 15
9 октября 2000
龍神山転落事件
Сезон 8 Серия 16
16 октября 2000
五彩伝説の水御殿（前編）
Сезон 8 Серия 17
23 октября 2000
五彩伝説の水御殿（後編）
Сезон 8 Серия 18
30 октября 2000
きのこと熊と探偵団（前編）
Сезон 8 Серия 19
6 ноября 2000
きのこと熊と探偵団（後編）
Сезон 8 Серия 20
13 ноября 2000
レトロルームの謎事件
Сезон 8 Серия 21
20 ноября 2000
ベイ・オブ・リベンジ （前編）
Сезон 8 Серия 22
27 ноября 2000
ベイ・オブ・リベンジ （後編）
Сезон 8 Серия 23
4 декабря 2000
График выхода всех сериалов
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