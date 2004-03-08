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Постер к 13-му сезону сериала Детектив Конан
Киноафиша Сериалы Детектив Конан Сезоны Сезон 13

Детектив Конан, 13 сезон

Meitantei Conan 12+
Оригинальное название Season 13
Название Сезон 13
Премьера сезона 8 марта 2004
Год выпуска 2004
Количество серий 36
Продолжительность сезона 15 часов 0 минут
О чем 13-й сезон сериала «Детектив Конан»

В 13-м сезоне сериала «Детектив Конан» Мать Шиничи, Юкико Кудо, помогает матери Ран, Эри Кисаки, Рану и Конану в расследовании серии угроз богатому главе семьи. Монтажер фильма оказывается зарезан посреди абсолютно темной комнаты. Конану и другим детективам предстоит выяснить, как убийца быстро проник в комнату, совершил преступление и вышел, не будучи услышанным и не споткнувшись в темноте. На парковке торгового центра Конан, Хайбара и Агаса встречают группу приятелей, которые ездят на разных автомобилях марки Porsche. Вскоре им приходится взяться за расследование убийства, когда в одной из машин находят мертвое тело.

Список серий 13-го сезона сериала «Детектив Конан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
小さな依頼者（前編）
Сезон 13 Серия 1
8 марта 2004
小さな依頼者（後編）
Сезон 13 Серия 2
15 марта 2004
怪盗キッドの驚異空中歩行
Сезон 13 Серия 3
12 апреля 2004
恋人は春のまぼろし
Сезон 13 Серия 4
26 апреля 2004
本庁の刑事恋物語５（前編）
Сезон 13 Серия 5
3 мая 2004
本庁の刑事恋物語５（後編）
Сезон 13 Серия 6
10 мая 2004
不思議な春のかぶと虫
Сезон 13 Серия 7
17 мая 2004
帝丹高校学校怪談（前編）
Сезон 13 Серия 8
24 мая 2004
帝丹高校学校怪談（後編）
Сезон 13 Серия 9
31 мая 2004
都会のカラス
Сезон 13 Серия 10
7 июня 2004
シンクロにシティ事件（前編）
Сезон 13 Серия 11
14 июня 2004
シンクロにシティ事件（後編）
Сезон 13 Серия 12
21 июня 2004
丸見え埠頭の惨劇（前編）
Сезон 13 Серия 13
5 июля 2004
丸見え埠頭の惨劇（後編）
Сезон 13 Серия 14
12 июля 2004
魔女の棲むお菓子の家
Сезон 13 Серия 15
26 июля 2004
ツイてる男のサスペンス
Сезон 13 Серия 16
2 августа 2004
逃げ回るゲームソフト
Сезон 13 Серия 17
9 августа 2004
物言わぬ航路（前編）
Сезон 13 Серия 18
23 августа 2004
物言わぬ航路（後編）
Сезон 13 Серия 19
30 августа 2004
猛毒蜘蛛の罠
Сезон 13 Серия 20
6 сентября 2004
星と煙草の暗号（前編）
Сезон 13 Серия 21
18 октября 2004
星と煙草の暗号（後編）
Сезон 13 Серия 22
25 октября 2004
タイムリミットは15時！
Сезон 13 Серия 23
1 ноября 2004
桃太郎謎解きツアー（前編）
Сезон 13 Серия 24
8 ноября 2004
桃太郎謎解きツアー（後編）
Сезон 13 Серия 25
15 ноября 2004
秘湯雪闇振袖事件（前編）
Сезон 13 Серия 26
22 ноября 2004
秘湯雪闇振袖事件（後編）
Сезон 13 Серия 27
29 ноября 2004
どっちの推理ショー（前編）
Сезон 13 Серия 28
6 декабря 2004
どっちの推理ショー（後編）
Сезон 13 Серия 29
13 декабря 2004
甲子園の奇跡！　見えない悪魔に負けず嫌い
Сезон 13 Серия 30
20 декабря 2004
標的は毛利小五郎
Сезон 13 Серия 31
17 января 2005
ストラディバリウスの不協和音（前奏曲）
Сезон 13 Серия 32
24 января 2005
ストラディバリウスの不協和音（間奏曲）
Сезон 13 Серия 33
31 января 2005
ストラディバリウスの不協和音（後奏曲）
Сезон 13 Серия 34
7 февраля 2005
薩摩に酔う小五郎（前編）
Сезон 13 Серия 35
14 февраля 2005
薩摩に酔う小五郎（後編）
Сезон 13 Серия 36
21 февраля 2005
График выхода всех сериалов
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