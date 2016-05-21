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Постер к 26-му сезону сериала Детектив Конан
Киноафиша Сериалы Детектив Конан Сезоны Сезон 26

Детектив Конан, 26 сезон

Meitantei Conan 12+
Оригинальное название Season 26
Название Сезон 26
Премьера сезона 21 мая 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 39
Продолжительность сезона 16 часов 15 минут
О чем 26-й сезон сериала «Детектив Конан»

В 26-м сезоне сериала «Детектив Конан» в то время, как столичная полиция в Токио ведет засаду в поисках серийного убийцы, известного как Человек-молот, подозреваемого обнаруживают мертвым в его квартире. Однако все оказывается не совсем так, как видится поначалу. Незрячая состоятельная женщина по имени Куруми Шодо просит Когоро помочь ей найти мальчика, который спас ей жизнь в прошлом и которого она хочет вознаградить в знак благодарности. Ее единственная подсказка заключается в том, что у мальчика должен быть большой шрам либо на теле, либо на груди, который он получил, спасая ей жизнь. 

Список серий 26-го сезона сериала «Детектив Конан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
小五郎、怒りの大追跡（前編）
Сезон 26 Серия 1
21 мая 2016
小五郎、怒りの大追跡（後編）
Сезон 26 Серия 2
28 мая 2016
待合室の7人
Сезон 26 Серия 3
4 июня 2016
曇柄寺が隠す秘密
Сезон 26 Серия 4
11 июня 2016
容疑者は熱愛カップル（前編）
Сезон 26 Серия 5
18 июня 2016
容疑者は熱愛カップル（後編）
Сезон 26 Серия 6
25 июня 2016
少年探偵団の雨宿り
Сезон 26 Серия 7
9 июля 2016
潮入り公園逆転事件
Сезон 26 Серия 8
16 июля 2016
美女とウソと秘密
Сезон 26 Серия 9
23 июля 2016
死ぬほど美味いラーメン2（前編）
Сезон 26 Серия 10
30 июля 2016
死ぬほど美味いラーメン2（後編）
Сезон 26 Серия 11
6 августа 2016
不思議な少年
Сезон 26 Серия 12
13 августа 2016
ゾンビが囲む別荘（前編）
Сезон 26 Серия 13
3 сентября 2016
ゾンビが囲む別荘（中編）
Сезон 26 Серия 14
10 сентября 2016
ゾンビが囲む別荘（後編）
Сезон 26 Серия 15
17 сентября 2016
名探偵に弱点あり
Сезон 26 Серия 16
24 сентября 2016
二度死んだ男（前編）
Сезон 26 Серия 17
1 октября 2016
二度死んだ男（後編）
Сезон 26 Серия 18
8 октября 2016
仲の悪いガールズバンド（前編）
Сезон 26 Серия 19
15 октября 2016
仲の悪いガールズバンド（後編）
Сезон 26 Серия 20
22 октября 2016
ふんわり気球で怪事件
Сезон 26 Серия 21
5 ноября 2016
天狗の声が聞こえる
Сезон 26 Серия 22
12 ноября 2016
最後の贈り物
Сезон 26 Серия 23
19 ноября 2016
雨のバス停
Сезон 26 Серия 24
26 ноября 2016
ドライブデートの別れ道
Сезон 26 Серия 25
10 декабря 2016
探偵団はヤブの中（前編）
Сезон 26 Серия 26
17 декабря 2016
探偵団はヤブの中（後編）
Сезон 26 Серия 27
24 декабря 2016
絶体絶命暗闇のコナン（前編）
Сезон 26 Серия 28
7 января 2017
絶体絶命暗闇のコナン（後編）
Сезон 26 Серия 29
14 января 2017
千葉のUFO難事件（前編）
Сезон 26 Серия 30
28 января 2017
千葉のUFO難事件（後編）
Сезон 26 Серия 31
4 февраля 2017
婚姻届のパスワード（前編）
Сезон 26 Серия 32
11 февраля 2017
婚姻届のパスワード（後編）
Сезон 26 Серия 33
18 февраля 2017
恋の地獄めぐりツアー（別府編）
Сезон 26 Серия 34
4 марта 2017
恋の地獄めぐりツアー（大分編）
Сезон 26 Серия 35
11 марта 2017
サクラ組の思い出（蘭GIRL）
Сезон 26 Серия 36
18 марта 2017
サクラ組の思い出（新一BOY）
Сезон 26 Серия 37
25 марта 2017
消えた黒帯の謎
Сезон 26 Серия 38
15 апреля 2017
セレブ夫婦の秘密
Сезон 26 Серия 39
22 апреля 2017
График выхода всех сериалов
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