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Постер к 9-му сезону сериала Детектив Конан
Киноафиша Сериалы Детектив Конан Сезоны Сезон 9

Детектив Конан, 9 сезон

Meitantei Conan 12+
Оригинальное название Season 9
Название Сезон 9
Премьера сезона 11 декабря 2000
Год выпуска 2000
Количество серий 38
Продолжительность сезона 15 часов 50 минут
О чем 9-й сезон сериала «Детектив Конан»

В 9-м сезоне сериала «Детектив Конан» журналиста застрелили на торжественном открытии ресторана в Осаке. Все подозреваемые — профессиональные спортсмены, и один из них — футболист, фанатом которого является Конан. Сато и Такаги перевозят преступника на скоростном поезде Синкансэн. Затем мужчину находят мертвым от ножевого ранения в ванной, и Конан убежден, что это не самоубийство. Некоторое время удивляя остальным своим странным поведением, Гента затем сообщает другим детективам, что, по его мнению, она на мушке у преступника. Убедившись, что кто-то действительно преследует Генту, Конан пытается выяснить, почему Гента стал целью.

Список серий 9-го сезона сериала «Детектив Конан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
封印された目暮の秘密（前編）
Сезон 9 Серия 1
11 декабря 2000
封印された目暮の秘密（後編）
Сезон 9 Серия 2
18 декабря 2000
集められた名探偵!工藤新一VS怪盗キッド
Сезон 9 Серия 3
8 января 2001
偽りだらけの依頼人（前編）
Сезон 9 Серия 4
15 января 2001
偽りだらけの依頼人（後編）
Сезон 9 Серия 5
22 января 2001
そして人魚はいなくなった（事件編）
Сезон 9 Серия 6
29 января 2001
そして人魚はいなくなった（推理編）
Сезон 9 Серия 7
5 февраля 2001
そして人魚はいなくなった（解決編）
Сезон 9 Серия 8
12 февраля 2001
商売繁盛のヒミツ
Сезон 9 Серия 9
19 февраля 2001
バトルゲームの罠（前編）
Сезон 9 Серия 10
26 февраля 2001
バトルゲームの罠（後編）
Сезон 9 Серия 11
5 марта 2001
殺意の陶芸教室（前編）
Сезон 9 Серия 12
12 марта 2001
殺意の陶芸教室（後編）
Сезон 9 Серия 13
19 марта 2001
謎めいた乗客（前編）
Сезон 9 Серия 14
16 апреля 2001
謎めいた乗客（後編）
Сезон 9 Серия 15
23 апреля 2001
マンション転落事件
Сезон 9 Серия 16
7 мая 2001
消えなかった証拠（前編）
Сезон 9 Серия 17
14 мая 2001
消えなかった証拠（後編）
Сезон 9 Серия 18
21 мая 2001
密室のワインセラー
Сезон 9 Серия 19
28 мая 2001
南紀白浜ミステリーツアー（前編）
Сезон 9 Серия 20
4 июня 2001
南紀白浜ミステリーツアー（後編）
Сезон 9 Серия 21
11 июня 2001
大阪"3つのK"事件（前編）
Сезон 9 Серия 22
18 июня 2001
大阪"3つのK"事件（後編）
Сезон 9 Серия 23
25 июня 2001
新幹線護送事件（前編）
Сезон 9 Серия 24
2 июля 2001
新幹線護送事件（後編）
Сезон 9 Серия 25
9 июля 2001
元太少年の災難
Сезон 9 Серия 26
16 июля 2001
毛利小五郎のニセ者（前編）
Сезон 9 Серия 27
23 июля 2001
毛利小五郎のニセ者（後編）
Сезон 9 Серия 28
30 июля 2001
ヒマワリ館の銃声
Сезон 9 Серия 29
6 августа 2001
網にかかった謎（前編）
Сезон 9 Серия 30
13 августа 2001
網にかかった謎（後編）
Сезон 9 Серия 31
20 августа 2001
癒しの森のアリバイ
Сезон 9 Серия 32
27 августа 2001
アイドル達の秘密（前編）
Сезон 9 Серия 33
3 сентября 2001
アイドル達の秘密（後編）
Сезон 9 Серия 34
10 сентября 2001
OK牧場の悲劇
Сезон 9 Серия 35
17 сентября 2001
絵の中の誘拐犯
Сезон 9 Серия 36
8 октября 2001
本庁の刑事恋物語４（前編）
Сезон 9 Серия 37
15 октября 2001
本庁の刑事恋物語４（後編）
Сезон 9 Серия 38
22 октября 2001
График выхода всех сериалов
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