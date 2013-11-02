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Постер к 23-му сезону сериала Детектив Конан
Киноафиша Сериалы Детектив Конан Сезоны Сезон 23

Детектив Конан, 23 сезон

Meitantei Conan 12+
Оригинальное название Season 23
Название Сезон 23
Премьера сезона 2 ноября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 24
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 23-й сезон сериала «Детектив Конан»

В 23-м сезоне сериала «Детектив Конан» мастер боевых искусств убит и брошен в мусорный бак, а главный подозреваемый – его парикмахер – имеет железное алиби, которое подтверждает Эри. Эйсукэ Хондо оказывается в числе подозреваемых, когда мужчину забивают до смерти в караоке-кабинке, а орудие убийства, кажется, растворилось в воздухе. Сгорел дом, в котором жил одноклассник мальчиков-детективов. Поджигатель, один из трех жильцов, указан в дневнике как «Желтый человек». Когда ребятам все-таки удается раскрыть тайну Желтого Человека, Субару Окия, новый жилец старого дома Шиничи, встречает Рана и Соноко...

Список серий 23-го сезона сериала «Детектив Конан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
能面屋敷に鬼が踊る（前編）
Сезон 23 Серия 1
2 ноября 2013
能面屋敷に鬼が踊る（後編）
Сезон 23 Серия 2
9 ноября 2013
悪魔の回路
Сезон 23 Серия 3
16 ноября 2013
プラチナチケット騒動記
Сезон 23 Серия 4
23 ноября 2013
火と水のミステリーツアー（阿蘇編）
Сезон 23 Серия 5
30 ноября 2013
火と水のミステリーツアー（熊本編）
Сезон 23 Серия 6
7 декабря 2013
甘く冷たい宅配便（前編）
Сезон 23 Серия 7
14 декабря 2013
甘く冷たい宅配便（後編）
Сезон 23 Серия 8
21 декабря 2013
怪盗キッドと赤面の人魚（前編）
Сезон 23 Серия 9
4 января 2014
怪盗キッドと赤面の人魚（後編）
Сезон 23 Серия 10
11 января 2014
幸福メールは不幸を呼ぶ
Сезон 23 Серия 11
18 января 2014
果実が詰まった宝箱（前編）
Сезон 23 Серия 12
25 января 2014
果実が詰まった宝箱（後編）
Сезон 23 Серия 13
1 февраля 2014
ダイヤと絵画と大女優
Сезон 23 Серия 14
8 февраля 2014
完璧すぎたフィギュア
Сезон 23 Серия 15
22 февраля 2014
現場の隣人は元カレ（前編）
Сезон 23 Серия 16
1 марта 2014
現場の隣人は元カレ（後編）
Сезон 23 Серия 17
8 марта 2014
披露宴と二つの銃声
Сезон 23 Серия 18
22 марта 2014
ジョディの追憶とお花見の罠
Сезон 23 Серия 19
29 марта 2014
暗号付きの招待状
Сезон 23 Серия 20
19 апреля 2014
毛利小五郎像の秘密
Сезон 23 Серия 21
26 апреля 2014
疑惑の散歩道
Сезон 23 Серия 22
3 мая 2014
小五郎はBARにいる（前編）
Сезон 23 Серия 23
10 мая 2014
小五郎はBARにいる（後編）
Сезон 23 Серия 24
17 мая 2014
График выхода всех сериалов
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