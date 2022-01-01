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Ватару Такаги
Ватару Такаги
Wataru Takagi
О персоне
Фильмография
Ватару Такаги
Wataru Takagi
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Дата рождения
25 июля 1966
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Место рождения
Тиба, Япония
Рост
167 см
Биография Ватару Такаги
Родился 25 июля 1966 года. Тиба, Япония.
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Фильмография Ватару Такаги
Психопаспорт: Грешники системы - По ту сторону царства
боевик, анимация, криминал
2019, Япония
7.0
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