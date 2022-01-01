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Минами Такаяма
Минами Такаяма
Minami Takayama
О персоне
Фильмография
Минами Такаяма
Minami Takayama
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Дата рождения
5 мая 1964
Возраст
58 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса, Композитор
Место рождения
Адати, Токио, Япония
Рост
155 см
Биография Минами Такаямы
Родилась 5 мая 1964 года. Адати, Токио, Япония.
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Фильмография Минами Такаямы
Шепот сердца
анимация, драма, мелодрама, аниме
1995, Япония
7.0
Ведьмина служба доставки
приключения, комедия, сказка, семейный, анимация, аниме
1989, Япония
7.0
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