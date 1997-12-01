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Постер к 4-му сезону сериала Детектив Конан
Киноафиша Сериалы Детектив Конан Сезоны Сезон 4

Детектив Конан, 4 сезон

Meitantei Conan 12+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 1 декабря 1997
Год выпуска 1997
Количество серий 24
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Детектив Конан»

В 4-м сезоне сериала «Детектив Конан» Ричарда нанимает уходящий на пенсию миллиардер, чтобы помешать дочерям убить его из-за наследства. Когда он оказывается отравлен, Конан понимает, что в загадке его смерти есть нечто большее, чем может показаться на первый взгляд. Посещая известного гончара, Конан, Ричард и Рэйчел натыкаются на его труп. Сначала все думают, что это суицид, но потом у юных детективов возникают сомнения. Вскоре сыщики понимают, что внешность часто может быть обманчивой. Конан пытается разгадать тайну самоубийства Марджери Тейлор, но все подозреваемые, включая Ричарда, Рэйчел и его самого, имеют одинаковое алиби.

Список серий 4-го сезона сериала «Детектив Конан» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
Сезон 21
Сезон 22
Сезон 23
Сезон 24
Сезон 25
Сезон 26
Сезон 27
Сезон 28
Сезон 29
Сезон 30
Сезон 31
総合病院殺人事件
Сезон 4 Серия 1
1 декабря 1997
スキーロッジ殺人事件（前編）
Сезон 4 Серия 2
8 декабря 1997
スキーロッジ殺人事件（後編）
Сезон 4 Серия 3
15 декабря 1997
誘拐現場特定事件
Сезон 4 Серия 4
22 декабря 1997
鶴の恩返し殺人事件
Сезон 4 Серия 5
5 января 1998
ドラキュラ荘殺人事件（前編）
Сезон 4 Серия 6
12 января 1998
ドラキュラ荘殺人事件（後編）
Сезон 4 Серия 7
19 января 1998
花の香り殺人事件
Сезон 4 Серия 8
26 января 1998
強盗犯人入院事件
Сезон 4 Серия 9
16 февраля 1998
恐怖のトラヴァース殺人事件（前編）
Сезон 4 Серия 10
23 февраля 1998
恐怖のトラヴァース殺人事件（後編）
Сезон 4 Серия 11
2 марта 1998
雪女伝説殺人事件
Сезон 4 Серия 12
9 марта 1998
小五郎のデート殺人事件
Сезон 4 Серия 13
16 марта 1998
追いつめられた名探偵！連続２大殺人事件
Сезон 4 Серия 14
23 марта 1998
別れのワイン殺人事件
Сезон 4 Серия 15
13 апреля 1998
名陶芸家殺人事件（前編）
Сезон 4 Серия 16
20 апреля 1998
名陶芸家殺人事件（後編）
Сезон 4 Серия 17
27 апреля 1998
初恋の人想い出事件（前編）
Сезон 4 Серия 18
2 мая 1998
初恋の人想い出事件（後編）
Сезон 4 Серия 19
9 мая 1998
時代劇俳優殺人事件（前編）
Сезон 4 Серия 20
16 мая 1998
時代劇俳優殺人事件（後編）
Сезон 4 Серия 21
23 мая 1998
盗賊団謎の洋館事件（前編）
Сезон 4 Серия 22
8 июня 1998
盗賊団謎の洋館事件（後編）
Сезон 4 Серия 23
15 июня 1998
スクープ写真殺人事件
Сезон 4 Серия 24
22 июня 1998
График выхода всех сериалов
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