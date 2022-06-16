Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Принцесса
The Princess
Принцесса, 2022
2022 / США
4.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Жанр:
драма
Пойду
0
Не пойду
1
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
4.9
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
Год выпуска
2022
Премьера онлайн
1 июля 2022
Премьера в мире
16 июня 2022
Стрим-сервис
Hulu
Режиссер
Ле-Ван Киэт
В ролях
Джои Кинг
Все актеры и съемочная группа
2 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
14
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма
Принцесса
Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Воинственная Джои Кинг колошматит рыцарей в трейлере фэнтезийного боевика «Принцесса»
«Я не остановлюсь до тех пор, пока у меня в руке не окажется твое еще бьющееся сердце», – с презрением говорит титульная героиня своему жениху.
Написать
3 июня 2022 10:57
Все новости фильма
В прокате
Премьеры
Онлайн
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Рецензия
Отзывы
2022, США, мелодрама
Related video
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду