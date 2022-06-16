Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Принцесса Принцесса
Киноафиша Фильмы Принцесса
The Princess

Принцесса, 2022

2022 / США
4.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 1
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
4.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 1 июля 2022
Премьера в мире 16 июня 2022
Стрим-сервис Hulu
Режиссер
Ле-Ван Киэт
В ролях
Джои Кинг
Джои Кинг
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Принцесса 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Принцесса
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Воинственная Джои Кинг колошматит рыцарей в трейлере фэнтезийного боевика «Принцесса» «Я не остановлюсь до тех пор, пока у меня в руке не окажется твое еще бьющееся сердце», – с презрением говорит титульная героиня своему жениху.
Написать
3 июня 2022 10:57
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Приложение киноафиши