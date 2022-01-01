Хранители Алтая, 2018

Жанр: документальный В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Вместе с авторами документального фильма зрители исследуют Чуйский тракт, Телецкое озеро и его окрестности, плато Укок, ледник Актру, село Усть-Кокса, подножие горы Белуха и познакомятся с деятелями искусства, ремесленниками, староверами и другими алтайскими жителями, посвятившими свою жизнь сохранению местного культурного и природного наследия. Развернуть “Хранителей Алтая” автор проекта, сценарист, продюсер и член Русского географического общества Даниил Безнадежных посвятил своему деду Николаю Безденежных, который некогда переехал на Алтай с вятской земли для работы на местном шинном заводе.

Изначально тестовый эпизод с Юрием Безденежным, отцом Даниила, не должен был входить в фильм.

Съемки фильма заняли около года: по словам создателей, крайне важно было запечатлеть Алтай в разные сезоны.

Бюджет картины составил более 100 тысяч рублей.

Для режиссера Константина Серебрякова “Хранители Алтая” являются дебютом в документальном полнометражном кино.

Премьерный показ был задержан почти на год из-за тяжелого и долгого процесса получения прокатного удостоверения для картины.

Для сбора материала к фильму создатели совершили более двадцати экспедиций на Алтай. Развернуть Документальный фильм о людях, сохраняющих природу, наследие и священные места. Съемки проходили в экспедиции по самым красивым местам Алтая, во время которой авторы фильма разговаривали о прошлом, настоящем и будущем с хранителями древних святилищ и старинных эпосов, заповедной природы и традиций староверов, культуры кочевников и знаний таежных охотников, скифских образов и тайных троп алтайских странников. Развернуть 7.5 Оцените 10 голосов Продолжительность 58 минут Год выпуска 2018 Возраст 12+ Режиссер Константин Серебряков Все актеры и съемочная группа Фильм находится в подборках Фильмы про животных Фильмы про древние и современные племена Умные фильмы Фильмы про природу 1 постер

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