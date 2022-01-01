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Хранители Алтая Хранители Алтая
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Хранители Алтая, 2018

2018 / Россия
7.5 Оцените
10 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Вместе с авторами документального фильма зрители исследуют Чуйский тракт, Телецкое озеро и его окрестности, плато Укок, ледник Актру, село Усть-Кокса, подножие горы Белуха и познакомятся с деятелями искусства, ремесленниками, староверами и другими алтайскими жителями, посвятившими свою жизнь сохранению местного культурного и природного наследия.

  • “Хранителей Алтая” автор проекта, сценарист, продюсер и член Русского географического общества Даниил Безнадежных посвятил своему деду Николаю Безденежных, который некогда переехал на Алтай с вятской земли для работы на местном шинном заводе.
  • Изначально тестовый эпизод с Юрием Безденежным, отцом Даниила, не должен был входить в фильм.
  • Съемки фильма заняли около года: по словам создателей, крайне важно было запечатлеть Алтай в разные сезоны.
  • Бюджет картины составил более 100 тысяч рублей.
  • Для режиссера Константина Серебрякова “Хранители Алтая” являются дебютом в документальном полнометражном кино.
  • Премьерный показ был задержан почти на год из-за тяжелого и долгого процесса получения прокатного удостоверения для картины.
  • Для сбора материала к фильму создатели совершили более двадцати экспедиций на Алтай.

Документальный фильм о людях, сохраняющих природу, наследие и священные места. Съемки проходили в экспедиции по самым красивым местам Алтая, во время которой авторы фильма разговаривали о прошлом, настоящем и будущем с хранителями древних святилищ и старинных эпосов, заповедной природы и традиций староверов, культуры кочевников и знаний таежных охотников, скифских образов и тайных троп алтайских странников.

7.5 Оцените
10 голосов
Продолжительность 58 минут
Год выпуска 2018
Возраст 12+
Режиссер
Константин Серебряков
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хранители Алтая 1 постер
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Хранители Алтая смотреть онлайн

Хранители Алтая
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