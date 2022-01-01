Хранители Алтая, 2018

Вместе с авторами документального фильма зрители исследуют Чуйский тракт, Телецкое озеро и его окрестности, плато Укок, ледник Актру, село Усть-Кокса, подножие горы Белуха и познакомятся с деятелями искусства, ремесленниками, староверами и другими алтайскими жителями, посвятившими свою жизнь сохранению местного культурного и природного наследия.
Документальный фильм о людях, сохраняющих природу, наследие и священные места. Съемки проходили в экспедиции по самым красивым местам Алтая, во время которой авторы фильма разговаривали о прошлом, настоящем и будущем с хранителями древних святилищ и старинных эпосов, заповедной природы и традиций староверов, культуры кочевников и знаний таежных охотников, скифских образов и тайных троп алтайских странников.