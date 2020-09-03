Завещание Теслы, 2020

Аспирант обратил внимание на всплеск сейсмической активности на территории Лос-Анджелеса. Исследование открывает неожиданную информацию: существует группа ученых, планирующих использование разработок Теслы, чтобы управлять сознанием людей. С землетрясений они только начали!
Исследование необычной сейсмической активности в Лос-Анджелесе приводит аспирантку в законспирированную организацию, которая использует разработки Теслы, чтобы управлять не только землетрясениями, но и сознанием людей в своих целях. В поисках пропавшего профессора она пускается в рискованное, полное опасностей приключение.