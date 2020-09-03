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Завещание Теслы, 2020

2020 / США
4.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Аспирант обратил внимание на всплеск сейсмической активности на территории Лос-Анджелеса. Исследование открывает неожиданную информацию: существует группа ученых, планирующих использование разработок Теслы, чтобы управлять сознанием людей. С землетрясений они только начали!

  • Этот фильм появился по итогам конкурса 8168 Feature Film Pitch, организованном компанией 168 Film. На него представляются проекты художественных любительских короткометражек. Победителями стали Тим Лоури и его 11-летняя дочь Рэйчел. В качестве приза за победу на кинофестивале они получили возможность снять полноценную художественную полнометражку. Вопрос, как они этот шанс использовали. Когда американский обыватель начинает фантазировать о визите Путина на Кубу, облучении американских дипломатов из секретного психотронного оружия, Госдепартаменте и ЦРУ, скрывающих от него, гражданина США, такую потрясающую информацию — это реально сюжет для Стивена Кинга.
  • В проекте снимались Ричард Берги (участвовал в бесконечной мыльной опере «Главный госпиталь», играл в сериалах «Отчаянные домохозяйки», «Закон и порядок: Специальный корпус», «Восточный парк», «Холм одного дерева»), и Чарльз Шонесси («Мастера секса», «Дни нашей жизни», «Волшебники»).

Исследование необычной сейсмической активности в Лос-Анджелесе приводит аспирантку в законспирированную организацию, которая использует разработки Теслы, чтобы управлять не только землетрясениями, но и сознанием людей в своих целях. В поисках пропавшего профессора она пускается в рискованное, полное опасностей приключение.

4.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 2.9
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 3 сентября 2020
Премьера в мире 3 сентября 2020
Возраст 16+
Режиссер
Тим Лоури
В ролях
Ричард Берджи
Кирби Блисс Блэнтон
Кирби Блисс Блэнтон
Никки СуХу
Луис Ферриньо мл.
Чарльз Шонесси
Все актеры и съемочная группа
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Завещание Теслы
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 20:17
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