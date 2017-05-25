Хорошее время, 2017

«Хорошее время» - это новая совместная работа режиссёров Бена и Джошуа Сэфди («Бог знает что»). В картине, представленной на Каннском фестивале, снялись известные актёры: Роберт Паттинсон («Милый друг», «Лайф»), Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмёрка», «Пиджак»), Баркхад Абди («Капитан Филлипс»), Люк Эбрел («Планета обезьян») и другие.
Главный герой фильма «Хорошее время» - Конни - опустился на самое дно и совсем отчаялся в поисках работы. Чтобы оплатить счета, он решает ограбить банк. В качестве напарника он выбирает своего умственно отсталого брата Ника, просто потому что больше некого. Естественно, ограбление не увенчалось успехом, и в результате Ника забирает полиция, а сбежавшего Конни с ног до головы обрызгивает краской из сумки с деньгами. Но он не сдаётся и в течение ночи пытается во что бы то ни стало спасти брата из рук копов.
- Фильм «Хорошее время» получил награду Каннского кинофестиваля за лучший саундтрек
- Художник фильма Сэм Лисенко работал на двух проектах Ноа Баумбаха: «Милая Фрэнсис» и «Госпожа Америка»
- После окончания фильма на Каннском кинофестивале публика 6 минут аплодировала стоя
- Бен Сафди не только выступил в качестве режиссёра, но также сыграл брата героя Роберта Паттинсона
- «Хорошее время» - седьмой совместный проект братьев Бена и Джошуа Сэфди
Отчаявшись найти работу и достать деньги на оплату счетов, Конни планирует ограбление банка. Чтобы осуществить налет, ему обязательно необходим напарник, но ему некого взять с собой кроме своего родного брата Ника, страдающего умственными отклонениями. Конни берет Ника с собой, однако попытка ограбления оборачивается провалом. Ник, чуть замешкавшись, попадает в руки полиции, а у Конни в руках оказывается сумка с деньгами, которая взрывается и пачкает его краской с головы до ног. Чувствуя свою вину за брата, а также понимая, как тяжело Ник будет переносить каждый день без помощи близкого человека, Конни решает, во что бы то ни стало, вытащить брата из рук полиции. В течение одной ночи, полной адреналина, Конни предпринимает отчаянные попытки пробраться к Нику и освободить его.