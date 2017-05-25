Хорошее время, 2017

«Хорошее время» - это новая совместная работа режиссёров Бена и Джошуа Сэфди («Бог знает что»). В картине, представленной на Каннском фестивале, снялись известные актёры: Роберт Паттинсон («Милый друг», «Лайф»), Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмёрка», «Пиджак»), Баркхад Абди («Капитан Филлипс»), Люк Эбрел («Планета обезьян») и другие.

Главный герой фильма «Хорошее время» - Конни - опустился на самое дно и совсем отчаялся в поисках работы. Чтобы оплатить счета, он решает ограбить банк. В качестве напарника он выбирает своего умственно отсталого брата Ника, просто потому что больше некого. Естественно, ограбление не увенчалось успехом, и в результате Ника забирает полиция, а сбежавшего Конни с ног до головы обрызгивает краской из сумки с деньгами. Но он не сдаётся и в течение ночи пытается во что бы то ни стало спасти брата из рук копов.