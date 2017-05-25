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Хорошее время, 2017

2017 / США
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Новый фильм братьев Сэфди с участием Роберта Паттинсона
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Хорошее время» - это новая совместная работа режиссёров Бена и Джошуа Сэфди («Бог знает что»). В картине, представленной на Каннском фестивале, снялись известные актёры: Роберт Паттинсон («Милый друг», «Лайф»), Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмёрка», «Пиджак»), Баркхад Абди («Капитан Филлипс»), Люк Эбрел («Планета обезьян») и другие. 

Главный герой фильма «Хорошее время» - Конни - опустился на самое дно и совсем отчаялся в поисках работы. Чтобы оплатить счета, он решает ограбить банк. В качестве напарника он выбирает своего умственно отсталого брата Ника, просто потому что больше некого. Естественно, ограбление не увенчалось успехом, и в результате Ника забирает полиция, а сбежавшего Конни с ног до головы обрызгивает краской из сумки с деньгами. Но он не сдаётся и в течение ночи пытается во что бы то ни стало спасти брата из рук копов.

- Фильм «Хорошее время» получил награду Каннского кинофестиваля за лучший саундтрек

- Художник фильма Сэм Лисенко работал на двух проектах Ноа Баумбаха: «Милая Фрэнсис» и «Госпожа Америка»

- После окончания фильма на Каннском кинофестивале публика 6 минут аплодировала стоя

-  Бен Сафди не только выступил в качестве режиссёра, но также сыграл брата героя Роберта Паттинсона

- «Хорошее время» - седьмой совместный проект братьев Бена и Джошуа Сэфди

Отчаявшись найти работу и достать деньги на оплату счетов, Конни планирует ограбление банка. Чтобы осуществить налет, ему обязательно необходим напарник, но ему некого взять с собой кроме своего родного брата Ника, страдающего умственными отклонениями. Конни берет Ника с собой, однако попытка ограбления оборачивается провалом. Ник, чуть замешкавшись, попадает в руки полиции, а у Конни в руках оказывается сумка с деньгами, которая взрывается и пачкает его краской с головы до ног. Чувствуя свою вину за брата, а также понимая, как тяжело Ник будет переносить каждый день без помощи близкого человека, Конни решает, во что бы то ни стало, вытащить брата из рук полиции. В течение одной ночи, полной адреналина, Конни предпринимает отчаянные попытки пробраться к Нику и освободить его.

8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 28 сентября 2017
Премьера онлайн 21 ноября 2017
Премьера в мире 25 мая 2017
Возраст 18+
Прокатчик Ракета Релизинг
Режиссер
Бен Сэфди
Бен Сэфди
В ролях
Дженнифер Джейсон Ли
Дженнифер Джейсон Ли
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
Баркхад Абди
Баркхад Абди
Бен Сэфди
Бен Сэфди
Фил Каппадора
Фил Каппадора
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хорошее время 4 постера
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Хорошее время
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Дотошный врачеватель человеческих душ проводит тестирование Ника (Бен Сэфди). Пареньку задают вопрос за вопросом, а он должен озвучивать свои ассоциации с названными предметами и еще докладывать специалисту об истоках каждой обозначенной связи. Мужчина увлечен опросом и, по всей видимости, намерен любезно выведать все, что только можно достать из недр памяти молодого человека, хоть одинокая слеза уже успела оставить след на щеке его подопечного. А вот брату Ника его слезы причиняют боль, он…
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24 сентября 2020 16:14
«Хорошее время» покажут на Новой сцене Александринского театра 14 октября на Новой сцене Александринского театра состоится показ фильма «Хорошее время» с Робертом Паттинсоном.   «Хорошее время» – новая совместная работа
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6 октября 2017 13:22
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