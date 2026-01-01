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Западня

, 2017
The Trap
Германия, США / триллер, криминал / 18+

В ролях

Джеймс Франко
Джеймс Франко
Бенисио Дель Торо
Бенисио Дель Торо
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
Аль Пачино
Аль Пачино
Ричард Пис
Режиссер Хармони Корин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия / США
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2017
Другие названия
The Trap

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