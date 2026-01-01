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Западня
Западня
, 2017
The Trap
Германия, США / триллер, криминал / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
В ролях
Джеймс Франко
Бенисио Дель Торо
Роберт Паттинсон
Аль Пачино
Ричард Пис
Режиссер
Хармони Корин
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Германия / США
Продолжительность
0 минут
Год выпуска
2017
Другие названия
The Trap
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