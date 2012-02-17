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Милый друг Милый друг
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Bel Ami

Милый друг, 2011

2011 / Великобритания
7.6 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Париж, конец XIX столетия. Юноша по имени Жорж Дюруа ослепительно хорош собой, но беден как церковная мышь. Случайная встреча со старым другом Шарлем Форестье становится для героя спасительной соломинкой – он не только получает должность в газете, но и знакомится с представителями высшего света. Правда, работа над первой же статьей затягивается – попытки Дюруа написать что-то стоящее проваливаются с треском. На помощь юноше приходит Мадлена, жена Форестье. Из-под ее пера выходит прекрасный очерк, который Жорж публикует под своим именем. Однако вскоре обман раскрывается. Так и не сумев сделать себе имя на журналистском поприще, герой решает подняться в обществе с помощью своего обаяния…

  • Холлидей Грейнджер (Сюзанна Вальтер) и Роберт Паттинсон (Жорж Дюруа) ранее снимались вместе в фильме “Дневник плохой мамаши” 2007 года. 
  • Роберт Паттинсон и Наталия Тена (Рашель) вместе работали во франшизе о Гарри Поттере, где он исполнил роль Седрика Диггори, а она – роль Нимфадоры Тонкс. 
  • Изначально предполагалось, что роль Виржини Руссе исполнит Николь Кидман, однако актриса отказалась из-за плотного графика. В итоге роль досталась номинантке на премию “Оскар” Кристин Скотт Томас.

Жоржа влекут деньги, секс и власть. Обольстительная внешность и железные нервы карточного игрока, обворожительные манеры и когти хищника – и Париж, город порока и страсти, лежит у его ног...

7.6 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в России 29 марта 2012
Премьера онлайн 4 мая 2012
Премьера в мире 17 февраля 2012
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Деклан Доннеллэн
В ролях
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
Ума Турман
Ума Турман
Кристина Риччи
Кристина Риччи
Кристин Скотт Томас
Кристин Скотт Томас
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Милый друг 4 постера
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Милый друг
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
Дебютная режиссёрская работа Деклана Доннеллана и Ника Ормерода в большом кино - фильм "Милый друг" по книге Ги де Мопассана получился… Читать дальше…
Trapper 2 апреля 2015, 12:51
Недолюбливаю Потесона, но этот фильм чем то зацепил, даже как сыграл свою роль Овощь. Еще раз осознал "Мудрость" жизни, что человек… Читать дальше…
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