Милый друг, 2011

Париж, конец XIX столетия. Юноша по имени Жорж Дюруа ослепительно хорош собой, но беден как церковная мышь. Случайная встреча со старым другом Шарлем Форестье становится для героя спасительной соломинкой – он не только получает должность в газете, но и знакомится с представителями высшего света. Правда, работа над первой же статьей затягивается – попытки Дюруа написать что-то стоящее проваливаются с треском. На помощь юноше приходит Мадлена, жена Форестье. Из-под ее пера выходит прекрасный очерк, который Жорж публикует под своим именем. Однако вскоре обман раскрывается. Так и не сумев сделать себе имя на журналистском поприще, герой решает подняться в обществе с помощью своего обаяния…