В 2010-м актриса завершила учебу в театральном училище Щепкина. Первые роли она получила еще в студенческие годы. В 2008-м Полина Максимова снялась в сериале «Возьми меня с собой». Она играла в театре и одновременно появлялась в ролях второстепенных персонажей в телевизионных сериалах. Достаточно быстро актрисе стали поступать приглашения на роли первого плана в полнометражных фильмах.

5 лучших картин в фильмографии Полины Максимовой

Топ-5 лучших картин с участием актрисы выглядит следующим образом:

2008 – «Крылья ангела»

В начале своей карьеры Максимова исполняла роли второстепенных персонажей. В этом фильме она играет Ирину. Мелодрама знакомит нас с главной героиней Вероникой. Она настолько доверчива и наивна, что делает все, что скажет фотограф. Но однажды девушка ссорится с ним и остается на улице. В этот момент судьба сталкивает ее с Женей. Парень богат, а его отчиму нужна сиделка. Жена богатого бизнесмена не хочет ухаживать за мужем, который не может ходить после инфаркта. Веронику нанимают в качестве сиделки. Отчим Жени начинает быстро идти на поправку, чему не все оказываются рады…

2008 – «Две истории о любви»

В этом фильме актриса исполнила роль врача. Сама картина рассказывает нам истории двух поколений. В первой семье отец и дочь мало общаются друг с другом. Олег занят только бизнесом и женщинами, поэтому не замечает подавленного состояния дочери. Из-за предательства любимого она готова покончить с собой. Вторая семья состоит из орнитолога Ольги и ее сына – разносчика пиццы Кости. Молодой человек случайно перепутал номера квартир для доставки. Всего одна случайная встреча переворачивает жизни четырех главных героев с ног на голову.

2009 – «Любовь на сене»

Эта мелодрама стала последним фильмом, в котором успел сыграть Владислав Галкин. Актер скончался в начале 2010-го на 39-м году жизни. Полина Максимова в этом фильме исполнила второстепенную роль. Сюжет же крутится вокруг двух главных героев – Николая Евлашкина и Нади Лемешевой. Коля только что освободился из мест лишения свободы. И тут же на него падает подозрение в совершении преступления. Его обвиняют в воровстве сумки, принадлежащей Наде. Но женщина понимает, что он не похож на того, кто совершил преступление, и забирает заявление. Чтобы расплатиться за доброту Нади, Николай готов на все, даже жениться. Действие картины перенесет нас в маленькое село с говорящим названием Бухалово…

2011 – «Ночной гость»

Действие мелодрамы переносит нас в небольшой поселок. Главная героиня – Татьяна – в одиночку воспитывает ребенка и работает в местной библиотеке. Подруги всячески пытаются устроить ее личную жизнь, но это непросто. Женщина скромна, романтична и придерживается старомодных взглядов об отношениях в паре. Но однажды подруги все-таки уговаривают Татьяну познакомиться с холостяком. Вот только Андрей, неожиданно появляющийся на пороге ее дома, – совсем не тот мужчина, с которым она должна встретиться. В этом фильме Полина Максимова исполнила роль подруги Андрея Леры.

2016 – «Завтрак у папы»

Эта комедия относится к так называемым «добрым фильмам». Она рассказывает трогательную историю воссоединения семьи. В жизни молодого директора рекламного агентства все отлично. Карьера Александра идет в гору, а отношения с женщинами ни к чему не обязывают. Иногда он встречается с коллегой Оксаной, чью роль исполнила Максимова. Но все изменится в тот день, когда на пороге квартиры Александра появится девочка Аля. Она ошарашит его заявлением, что он – ее отец…