Бывший чемпион международных состязаний по лёгкой атлетике получает способность, от которой может зависеть поимка серийного убийцы, хладнокровно расправляющегося с женщинами.

Спортсмен Сергей Бороздин посвятил всю свою жизнь тренировкам и стал призёром многочисленных соревнований по лёгкой атлетике. В его жизни были ясность и уверенность, присущие профессионалам, но всё изменилось в один момент. Сергей попадает в серьезную автокатастрофу и получает травмы, несовместимые с занятием спортом.

Пройдя курс восстановления после аварии, Сергей не может и мечтать о былой карьере в большом спорте, но старые привычки не позволяют ему отказаться от тренировок. Во время одной из таких тренировок Сергей понимает, что случившаяся с ним трагедия оставила после себя странную способность и теперь он может, развив большую скорость при беге, видеть прошлое.

Пока спортсмен учится контролировать новые сверхспособности, в городе объявляется серийный убийца и одну за другой убивает женщин, оставляя их изуродованные тела в парках. Местные стражи порядка беспомощно разводят руками, тщетно перебирая скудные улики, но дело берёт под свой контроль следователь полиции Настя. Когда на месте преступления находят отпечатки пальцев Бороздина, Настя присматривается к бывшему спортсмену внимательней и, заметив странность в его поведении, начинает подозревать в убийствах именно его.

Сергей понимает, что для того, чтобы очистить свою репутацию, ему необходимо найти настоящего убийцу девушек. Маньяк тем временем, чувствуя безнаказанность, входит во вкус. Вычислить убийцу и спасти его будущих жертв Сергею поможет его мистический дар видеть прошлое, но цена поступка может оказаться слишком высока.