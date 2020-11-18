Бывший чемпион международных состязаний по лёгкой атлетике получает способность, от которой может зависеть поимка серийного убийцы, хладнокровно расправляющегося с женщинами.
Спортсмен Сергей Бороздин посвятил всю свою жизнь тренировкам и стал призёром многочисленных соревнований по лёгкой атлетике. В его жизни были ясность и уверенность, присущие профессионалам, но всё изменилось в один момент. Сергей попадает в серьезную автокатастрофу и получает травмы, несовместимые с занятием спортом.
Пройдя курс восстановления после аварии, Сергей не может и мечтать о былой карьере в большом спорте, но старые привычки не позволяют ему отказаться от тренировок. Во время одной из таких тренировок Сергей понимает, что случившаяся с ним трагедия оставила после себя странную способность и теперь он может, развив большую скорость при беге, видеть прошлое.
Пока спортсмен учится контролировать новые сверхспособности, в городе объявляется серийный убийца и одну за другой убивает женщин, оставляя их изуродованные тела в парках. Местные стражи порядка беспомощно разводят руками, тщетно перебирая скудные улики, но дело берёт под свой контроль следователь полиции Настя. Когда на месте преступления находят отпечатки пальцев Бороздина, Настя присматривается к бывшему спортсмену внимательней и, заметив странность в его поведении, начинает подозревать в убийствах именно его.
Сергей понимает, что для того, чтобы очистить свою репутацию, ему необходимо найти настоящего убийцу девушек. Маньяк тем временем, чувствуя безнаказанность, входит во вкус. Вычислить убийцу и спасти его будущих жертв Сергею поможет его мистический дар видеть прошлое, но цена поступка может оказаться слишком высока.
Изначально в планах режиссёра Андрея Загидуллина и сценариста Юлии Идлис было снять картину о спорте, так как они считали именно эту тему в кино наиболее актуальной. Мистическим сюжет стал уже на поздних этапах работы над сценарием, что должно, по мнению авторов, открыть неожиданный ракурс на привычный жанр спортивной драмы.
Режиссёр картины Андрей Загидуллин большой синефил. В его доме хранится огромная коллекция DVD-дисков с любимыми фильмами.
Работам Андрея Загидуллина свойственен мистический оттенок. Он появляется в таких его работах, как короткометражный «Морок» и сериал «Водоворот». Фильм «Морок» только за сутки размещения на YouTube посмотрели более 20 тысяч раз.
По словам одного из продюсеров, Руслана Сорокина, несмотря на мистический сюжет, картина рассказывает историю вполне реальных чувств, чем и может вызвать интерес зрителя.
В юности Андрей Загидуллин не прошёл конкурс в режиссёрскую мастерскую ВГИКа, и тогда же у него появилось желание заняться самообучением и снимать короткометражное кино на собственные деньги.
Роль журналистки в фильме играет популярная инстаграм-блогер Мария Миногарова. Андрей Загидуллин признался, что в этой небольшой роли Мария играет саму себя.
Чемпион Европы по легкой атлетике Сергей Бороздин попадает в автокатастрофу. О большом спорте можно забыть, однако пережитый стресс дарует бегуну уникальную способность – на скорости он видит события из прошлого. В это время в городе орудует жестокий маньяк, нападающий на женщин. Каждая из его жертв как-то связана с Сергеем. Следователь полиции Настя, расследуя дело, подозревает Бороздина в этих преступлениях. Используя свои новые способности, Сергей решает остановить убийцу, не задумываясь о том, какую цену может за это заплатить.