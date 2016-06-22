«Завтрак у папы»: Рецензия Киноафиши

Кое-что о кукурузных хлопьях

Завтраки бывают разные. Бывают очень полезные и …дико скучные. Как манная каша, например. Назовем такие завтраки «мамина слабость» - ибо какая мамочка не пичкала подобным свое чадо?! А бывают завтраки – детеныша за уши не оттащить. Намазанная на хлеб шоколадная паста, хрустящие кукурузные хлопья с молоком, ну, и так далее. Это уже яства из папиной кулинарной книги: ведь не станет же глава семейства колупаться с овсянкой. А потому, когда папа готовит завтрак, у маленьких гомо сапиенс праздник.

Луиза-Габриэла Бровина (Аля). Кадр из фильма «Завтрак у папы»

Вот только у Али (Луиза-Габриэла Бровина) таких праздников никогда не было. Потому что не было папы. Её мама Юля (Катерина Шпица) воспитывала её одна. И до десяти лет Аля была уверена, что её отец – геройски погибший капитан подводной лодки. И неизвестно, как долго жила бы сия легенда, если бы не мамино хобби болтать вслух у зеркала и не дочерняя привычка подслушивать мамину болтовню. В общем, Аля узнала, что отец её жив. Более того – он оказался матерым бизнесменом со своим собственным рекламным агентством. И тогда предприимчивый ребенок (папины гены!) сбегает из дома, дабы навестить своего родителя. Навестить и… напроситься на завтрак.

Катерина Шпица (Юля). Кадр из фильма «Завтрак у папы»

«Хочешь разориться – сними детское кино», - такая поговорка популярна среди кинематографистов уже лет двадцать. И возникла она отнюдь не на пустом месте: детские фильмы в нашей стране никак не желают окупаться (анимация не в счет). Собственно, именно поэтому их почти и не снимают. А снимают фильмы-кентавры, фильмы, существующие на перекрестке разных жанров: так называемые «семейные комедии» (вспомним кошмары типа «Супербобровых», где человеку моложе 14 абсолютно нечего делать), комедии музыкальные (вроде «Тайны четырех принцесс») и так далее. В нашем же случае детское кино скрестили с ромкомом. Прием не нов, хотя срабатывает он далеко не всегда.

Кадр из фильма «Завтрак у папы»

Но что касается «Завтрака у папы», то здесь прием сработал. Перед нами одновременно и романтическая комедия, и детский фильм. И то, и другое получилось не без изъяна (у кого их нет!), но, в целом, мило и симпатично. Хотя, конечно, если вы из породы воинствующих ценителей авторского кино, то, фильм, видимо, не для вас. Впрочем, и здесь есть пара моментов, когда даже самые ворчливые критиканы вдруг затихают: «Завтрак у папы», в принципе, способен достучаться и до них. И это странно: ведь с одной стороны, все совершенно предсказуемо – мы прекрасно знаем, что непутевый папа Саша Титов (Юрий Колокольников) и его дочка Аля общий язык найдут, их семья будет вместе. А с другой… Есть в картине что-то такое, что безоговорочно вызывает симпатию. И желание ворчать пропадает. И заведомое знание финала, отсутствие интриги почему-то не раздражают. Наоборот – ты этого обещанного хэппи-энда ждешь.

Полина Максимова (Тарелкина). Кадр из фильма «Завтрак у папы»

Конечно, «Завтрак у папы» кому-то покажется слишком простым. Скажут, что многие шутки, приемы и гэги стары как мир – и будут правы. Режиссер Мария Кравченко не стремится перевернуть мир кверху тормашками, не пытается изобрести что-то новое: и в кадре дерутся на подушках, падают с кровати, катаются на американских горках… То и дело звучат песни – куда ж без них! В общем, все как всегда, все традиционно, все по стандарту. Но героям сочувствуешь, за них переживаешь – даже за нелепую и понтовитую Оксану Тарелкину, папину «зазнобу» (Полина Максимова). А уж что говорить о десятилетней Але! – обаяние этой девчушки просто зашкаливает.

Кадр из фильма «Завтрак у папы»

К тому же, для детей простота фильма скорее плюс, чем минус: герои понятны, их поступки-желания тоже. Кстати, при всей своей сентиментальности, «Завтрак у папы» ни разу не опускается до банального сюсюканья: с маленьким зрителем никто не заигрывает, не пытается ему понравиться. И еще – фильм очень и очень добрый. Добрый по-настоящему, а не «на показ». А это в нашем сегодняшнем киномире не так уж и часто встретишь.

Вера Алёнушкина

В прокате с 23 июня 2016

Расписание и покупка билетов на фильм «Завтрак у папы»