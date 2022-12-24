Чебурашка
– Иногда, чтобы вернуть солнце и улыбки в мир взрослых, нужен один маленький ушастый герой! Мохнатого непоседливого зверька из далекой апельсиновой страны ждут удивительные приключения в тихом приморском городке, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Помогать – и мешать! – ему в этом будут нелюдимый старик-садовник, странная тетя-модница и ее капризная внучка, мальчик, который никак не начнет говорить, и его мама, которой приходится несладко, хотя она и варит самый вкусный на свете шоколад. И многие-многие другие, в чью жизнь вместе с ароматом апельсинов вот-вот ворвутся волшебство и приключения!
И посмеяться есть над чем, и всплакнуть найдётся над чем
Шёл с не самыми большими ожиданиями. К сожалению, очень часто выпуская фильм/мультфильм с "громким" названием советского прошлого выпускают нечто, которое тянет максимум на попытку нажиться на прошлом. Но этот фильм не только послужил "современной интерпретацией/осмыслением" прошлого, но и вдохнул совершенно новую жизнь в старого, доброго героя. Смотрелся на одном дыхание с эмоциональными "горками" в процессе просмотра. Единственное придирка, что графика местами была не на высоте. Спасибо создателям за такое свидание со старым, любимым героем.
Ярослав, мальчик 35 лет.
Фильм прекрасный, красивый, легкий для ребёнка. И посмеялись и поплакали и спели хором всем залом. Однозначно рекомендую!!😍
Смотрел трейлер, думал очередной фильмишка, но ради Чебурашки схожу.
Знаете, я ошибался и очень рад этому.
В этом фильме 85% сюжета с чебурашкой, это замечательно, что не стали строить фильм на людях, а включили почти в весь сюжет милого персонажа.
Благодаря фильму, я увидел новую интерпретацию советского мультика. У вас получилось!
Чебурашка стал для меня на всю жизнь чем-то добрым, не винным, замечательным персонажем. В некоторых моментах фильма хочется, чтобы он был в нашей реальности.
По началу смеешься над чебурашкой, потом плачешь из-за сплетения 2 историй, прошлой и настоящей. Гена, в прошлом потерял жену и отдал свою дочь, и в настоящем он чтобы защитить свою взрослую дочь отдает ЧЕБУРАШКУ шапокляке. В тот момент весь зрительный зал плакал.
По итогу, чебурашка разочаровывается в людях. Он сказал, что все люди плахие. Когда он это говорит, хочется еще раз плакать.
Потом еще раз все плачут из-за того, что в развязки у них все наладилось, они все вместе и в финале Гена на гармошке играет легендарную песню.
А я играю, на гармошке...
ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ФИЛЬМ!
Сходите, не пожалете!
Я честно говоря не ожидала, таких эмоций после просмотра💕! Отличный семейный фильм🔥! Я и поплакала и посмеялась.👍
Ставлю 5/5 очень хороший фильм/мультфильм
Смешной и трогательный
Для 6+ продолжительность максимум должна быть 1:15-1:30
Для взрослых - узнаваемые актеры и несколько древних анекдотов.
Фильм в котором перепортили столько продуктов, явно не может быть детским. Фу такими быть.
Как сказал мой младший подросток: могло быть и хуже.
Кино - нового формата: полукомпьютерные картинки, незатейливый сюжет, простые и понятные диалоги, много музыки просто фоном и песни.... опять \"бессмертное \" тро-ло-ло (Кто бы тогда знал, что Э. Хиль создаёт шедевр). Всё это уже видели в Чуке и Геке (неудачно).. в Чебурашке всё сложилось очень гармонично. Оторвитесь от ТВ, отдохните душой, идите на этот фильм.
ЗЫ. Напыщенный какой то коммент получился... За то - \"от души-😄👍
Ходили всей семьей, насмеялись от души. Хороший семейный фильм для любого возраста.
Фильм, который хочется посмотреть вновь!
Эмоции зашкаливают!!! Супер!!!
Гармаш классный в роли Гены. Яковлева в потрясающих нарядах. Сначала все посмеялись😀, потом поплакали😭. В общем фильм очень понравился. 😍
А Фёдор Добронравов - любовь навсегда😆
Очень милый главный герой, поучительный, забавный фильм, красивые съемки
Рекомендую! 👌
Не думали что Чебурашка будет на много реалистичный чем в настоящем мультике
Смотрели всей семьей!
Любимые актёры просто великолепны! Интересная современная интерпретация сюжета, много трогательных моментов и весёлых. Получили настоящее удовольствие. Желаем всем также приятно провести время со всей семьёй.
На удивление графика шикарная.
И поплакать успели и посмеяться.
Жизненный очень. Единственное что прям вообще не хотелось верить, что фильм закончился, так хочется продолжение.
Ждём теперь когда выйдет в интернет, будем ещё смотреть.
Прям сильно попал в душу, прекрасно отсняли. Огромное спасибо за такой шедевр!!!
От настоящего Чебурашки остался только сам Чебурашка.
Простите
Но я выросла на мультике про чебурашку
Я люблю творчество Гармаша
Но это полная чушь
Сдайте тест на наркотики те кто это снял
Реально обидно за наш кинематограф
Взрослые смеются над одним, дети над другим, и так же со всеми эмоциями. Он не детский, у него возврасное ограничение просто 6+.
Мне очень понравилось 😍
Такой откровенной ХАЛТУРЫ я в кинотеатре еще не смотрел!
Анимация низкокачественная, не «врисованна» в картину, а «приклеена» к ней! Местами персонаж двигается отдельно от фона. Даже волосяной покров на чебурашке упорно не хочет шевелиться.
Сюжет к Чебурашке притянут «за уши».
Авторские посылы увиденные мной приведены ниже.
Авторский посыл 1: Главное — семья, но семья этого не оценит! «Безысходность»?
Авторский посыл 2: Малый бизнес — это хорошо, но заниматься им нет смысла т. к. вас 100% задушит крупный бизнес с низкопробным продуктом! «Безысходность» или отсылка к крупным партнерам в титрах?
Авторский посыл 3: забудьте о деньгах, живите для семьи и не «высовывайтесь», иначе Вас втопчут в грязь более «эффективные бизнесмены/менеджеры». Намек подрастающему поколению о безысходности?! Добавлю, в кино из «недружественных» стран обычно «пресмыкание» показано с точки зрения высмеивания персонажей окружающих «успешного»/богатого/властного человека ("шакалов»), а здесь это преподнесено как норма общения с «успешными людьми»!
И еще раз про «Безысходность» — это фраза Чебурашки из фильма!!!
Если кратко о фильме, то это аналог сериала «Кухня», только с Гармашем, Добронравовым , Яковлевой и Чебурашкой (непонятно зачем он здесь т. к. не отпускает ощущение, что его «вписали» в уже готовый сценарий фильма), местами вызывает улыбку, местами давит на слезу, но в целом ЭТО ВТОРОСОРТНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ТВ, но никак НЕ ДЛЯ КИНОТЕАТРА.
Причины высоких сборов: Безысходность!!! Агрессивные реклама и пиар + в кинотеатр с ребенком сейчас больше не на что пойти…
Советую сходить на фильм ,пока он еще в прокате
После пандемии продукты по вкусу не путаете?
Глаза не подводят?
Лишнего не слышите?
Интересуюсь т.к. только при слепоте и полном отсутствии вкуса данную халтуру можно назвать "первоклассным продуктом"!
"Чебурашка" 2022 , как проходное кинцо, вполне себе нормально для ТВ, но похода в кинотеатр и потраченных денег он точно не стоит!!!
Я бы поставило ноль но тут так нельзя
За "Чебурашку" спасибо!
или это намек ребенку на то что "ты один умный", а вокруг все, включая старших родственников, ТУПЫЕ?!
это по Вашему детям нужно?????
Такими и должно быть кино, дарить радость.
Продали билеты на другой вообще сеанц «чук и гек» а мы должны были попасть на «чебурашку» ужас просто продают билеты а сами не смотрят что продают так и в добавлк продавцы нахамили !!!