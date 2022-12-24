Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Чебурашка - трейлер
Киноафиша Трейлеры Чебурашка. Трейлер

Чебурашка. Трейлер

🧡 25
👏 4
🥺 7
🤔 1
🥱 11
Дата публикации: 26 октября 2022
Чебурашка – Иногда, чтобы вернуть солнце и улыбки в мир взрослых, нужен один маленький ушастый герой! Мохнатого непоседливого зверька из далекой апельсиновой страны ждут удивительные приключения в тихом приморском городке, где ему предстоит найти себе имя, друзей и дом. Помогать – и мешать! – ему в этом будут нелюдимый старик-садовник, странная тетя-модница и ее капризная внучка, мальчик, который никак не начнет говорить, и его мама, которой приходится несладко, хотя она и варит самый вкусный на свете шоколад. И многие-многие другие, в чью жизнь вместе с ароматом апельсинов вот-вот ворвутся волшебство и приключения!
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
alenaabu104 24 декабря 2022, 18:29
Оценка
Добрый,семейный фильм.Нам понравился.
24 декабря 2022, 18:29 Ответить
Юлия Артёмова 24 декабря 2022, 19:14
Ходила с сыном, ему 6 лет. Мы в восторге. Хороший, добрый фильм. Есть над чем посмеяться.
24 декабря 2022, 19:14 Ответить
Алена Киселева 25 декабря 2022, 11:53
Оценка
Трогательный семейный фильм 👍. Есть над чем посмеяться и даже всплакнуть . Определённо рекомендую, идите всей семьей
25 декабря 2022, 11:53 Ответить
karisha82 26 декабря 2022, 01:55
Ну просто бесподобный! Трогательно, душевно, с юмором, для всей семьи и в чём -то даже больше для взрослых, наверное тем, что нам Чебурашка особенно близок. Однозначно рекомендую к просмотру.
26 декабря 2022, 01:55 Ответить
Екатерина Лашкевич 29 декабря 2022, 12:42
Оценка
Добрый день. Ходили два ребенка 11 лет полном восторге, сказали что ходят пойти ещё раз. И Алиса сказала, что плакала в одном месте, а Костя в двух местах. Спрашивала что же там происходило? Не говорят, ответ один: тебе надо обязательно посмотреть, мы не скажем))
29 декабря 2022, 12:42 Ответить
Вика Иванова 30 декабря 2022, 16:40
Оценка
Очень прикольный фильм, семейный. И актеры в нем классные.
30 декабря 2022, 16:40 Ответить
User 31 декабря 2022, 21:43
Оценка
Этот фильм советую смотреть семьёй, затронет всех..
И посмеяться есть над чем, и всплакнуть найдётся над чем
31 декабря 2022, 21:43 Ответить
User 1 января 2023, 14:27
Оценка
Очень хороший фильм.Советую посмотреть! На 100 процентов!!!!!!!
1 января 2023, 14:27 Ответить
Егор Иванов 1 января 2023, 15:31
Не подскажите, можно ли прийти на фильм с ребенком которому 3 года?
1 января 2023, 15:31 Ответить
romul14 1 января 2023, 16:52
Оценка
Добрый фильм, Гармаш молодец!!! Чебуратору 5 с +++++++. Рекомендую!!!!!
1 января 2023, 16:52 Ответить
User 1 января 2023, 16:59
Оценка
добрая сказка, начало затянуто, концовка скомкана
1 января 2023, 16:59 Ответить
vladimir.ivanchev1111 1 января 2023, 19:32
Оценка
Это прекрасно
1 января 2023, 19:32 Ответить
Егор Меркулов 1 января 2023, 19:43
Оценка
Это супер надо смотреть всей семьёй. Завараживает
1 января 2023, 19:43 Ответить
Егор Меркулов 1 января 2023, 19:43
в ответ на сообщение Егор Иванов от 1 января 2023, 15:31
Оценка
Да
1 января 2023, 19:43 Ответить
Ольга Кобзовщук 1 января 2023, 20:47
Оценка
Замечательный фильм! Очень добрый, очень милый Чебурашка. Хочется себе такого "абузьяна". Есть место и смеху и слезам. Для семьи, для детей, для одиноких людей -этот фильм говорит нам -оглянитесь - вы не одиноки! Всегда найдутся неравнодушные люди, которые помогут, которые обнимут. Рекомендую. Прекрасный российский фильм, теперь один из любимейших теперь.
1 января 2023, 20:47 Ответить
Ольга Кобзовщук 1 января 2023, 20:49
в ответ на сообщение Егор Иванов от 1 января 2023, 15:31
Оценка
Сегодня были и прям с маленькими детками. Никто не капризничал. Есть пару моментов, где грустно, но не затянуто. Милый Чебурашка перетягивает на себя все внимание.
1 января 2023, 20:49 Ответить
snp8 1 января 2023, 20:55
Оценка
Фильм на 5+. Сюжет живой, история рассказана поучительная. Тут и дружба, и семья, и любовь, и ответственность. Картинка также очень красивая, "уютные" фильтры будто на пленку на снято. Актерский состав прекрасен. И смешно, и местами грустно. Очень хорошее, доброе кино. И 9-ти, и 8-ми, и 4-х-летки смотрели, открыв рот и затаив дыхание как и их родители:-)
1 января 2023, 20:55 Ответить
snp8 1 января 2023, 20:55
Оценка
Супер
1 января 2023, 20:55 Ответить
Марина Копылова 1 января 2023, 20:58
Оценка
Настоящее кино! Фильм о человечности, доброте! Не совсем комедия, пришлось утирать слезы, настолько проникновенный были моменты. Рекомендую к просмотру всем!
1 января 2023, 20:58 Ответить
Ярослав Шадрин 1 января 2023, 21:19
Оценка
Финальную песню аплодисментами и подпевкой аккомпанементировали половина зала в кинотеатре.
Шёл с не самыми большими ожиданиями. К сожалению, очень часто выпуская фильм/мультфильм с "громким" названием советского прошлого выпускают нечто, которое тянет максимум на попытку нажиться на прошлом. Но этот фильм не только послужил "современной интерпретацией/осмыслением" прошлого, но и вдохнул совершенно новую жизнь в старого, доброго героя. Смотрелся на одном дыхание с эмоциональными "горками" в процессе просмотра. Единственное придирка, что графика местами была не на высоте. Спасибо создателям за такое свидание со старым, любимым героем.
Ярослав, мальчик 35 лет.
1 января 2023, 21:19 Ответить
kuskina84 1 января 2023, 21:25
Оценка
Ходили семьёй 1 января. Дочке 6 лет.
Фильм прекрасный, красивый, легкий для ребёнка. И посмеялись и поплакали и спели хором всем залом. Однозначно рекомендую!!😍
1 января 2023, 21:25 Ответить
User 1 января 2023, 21:48
Оценка
Крутой фильм
1 января 2023, 21:48 Ответить
User 1 января 2023, 21:48
Оценка
Супер фильм !!! Девчонки берите с собой платки
1 января 2023, 21:48 Ответить
User 1 января 2023, 23:43
Оценка
Если закрыть глаза на все принципы построения кино, то даже это не поможет оправдать этот фильм. Очень стыдно, что так обыграли такого достойного персонажа как Чебурашка. Обидно, что у нас до сих пор не могут снять достойный фильм. Спец эффекты ужасны. Да, сам Чебурашка, когда один в кадре симпатяга и красавец, здесь вообще без претензии( глаза сделали своё дело), но на общем фоне (если ещё и сравнивать с аналогом типа «Соник» ) спец эффекты на двоечку по 10 бальной шкале. Скучно, вообще не смешно ( 1 шутка про горячую воду из фильма ирония судьбы ), затянуто, к героям не привязанно и просто глупо! Если закрыть глаза на все принципы построения кино, то даже это не поможет оправдать этот фильм. Очень стыдно, что так обыграли такого достойного персонажа как Чебурашка. Обидно, что у нас до сих пор не могут снять достойный фильм. Спец эффекты ужасны. Да, сам Чебурашка, когда один в кадре симпатяга и красавец, здесь вообще без претензии( глаза сделали своё дело), но на общем фоне (если ещё и сравнивать с аналогом типа «Соник» ) спец эффекты на двоечку по 10 бальной шкале. Скучно, вообще не смешно ( 1 шутка про горячую воду из фильма ирония судьбы ) Смотрят на персонажа, и ни кто не удивляется ему! Хавают инфу о том, что это такая порода собаки))) Вообщем очень плохо обыграли данный сюжет. Очень разочарован, надеялся увидеть действительно достойный фильм. Надеюсь что Аватар 2 меня так не разочарует ( очень надеюсь что он не разочарует меня ). Просто от Чебурашки я ждал действительно хорошее, веселое и доброе кино. Но к сожалению, увы как и в большинстве случаев смотрим то, что нам снимают! Сникайте лучше сериалы,вот они сейчас очень как хороши. Нетфликс может курить в сторонке))
1 января 2023, 23:43 Ответить
Руслан Милаев 2 января 2023, 08:38
Оценка
Я хочу сказать вам огоромное «СПАСИБО» за такой фильм!
Смотрел трейлер, думал очередной фильмишка, но ради Чебурашки схожу.

Знаете, я ошибался и очень рад этому.
В этом фильме 85% сюжета с чебурашкой, это замечательно, что не стали строить фильм на людях, а включили почти в весь сюжет милого персонажа.

Благодаря фильму, я увидел новую интерпретацию советского мультика. У вас получилось!

Чебурашка стал для меня на всю жизнь чем-то добрым, не винным, замечательным персонажем. В некоторых моментах фильма хочется, чтобы он был в нашей реальности.

По началу смеешься над чебурашкой, потом плачешь из-за сплетения 2 историй, прошлой и настоящей. Гена, в прошлом потерял жену и отдал свою дочь, и в настоящем он чтобы защитить свою взрослую дочь отдает ЧЕБУРАШКУ шапокляке. В тот момент весь зрительный зал плакал.

По итогу, чебурашка разочаровывается в людях. Он сказал, что все люди плахие. Когда он это говорит, хочется еще раз плакать.

Потом еще раз все плачут из-за того, что в развязки у них все наладилось, они все вместе и в финале Гена на гармошке играет легендарную песню.
А я играю, на гармошке...

ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО ЗА ФИЛЬМ!
Сходите, не пожалете!
2 января 2023, 08:38 Ответить
osago68 2 января 2023, 13:09
Оценка
Душевный фильм, прекрасный, добрый, есть моменты призадуматься о жизни и отношении. И смеялись и плакали.
2 января 2023, 13:09 Ответить
ana280297 2 января 2023, 16:54
Оценка
Нудноватый фильм. Очень не хватало перемотки.
2 января 2023, 16:54 Ответить
User 2 января 2023, 17:04
Оценка
Класный фильм , актеры супер , советую к просмотру!!
2 января 2023, 17:04 Ответить
voronsova1998 2 января 2023, 17:35
Оценка
Потрясающий фильм, спасибо большое за такой красивый и добрый фильм🔥
2 января 2023, 17:35 Ответить
Ирина Рудакова 2 января 2023, 18:03
Оценка
Замечательный, очень добрый фильм. Спасибо создателям.
2 января 2023, 18:03 Ответить
User 2 января 2023, 19:41
Оценка
Очень понравилось!🥰
2 января 2023, 19:41 Ответить
егор 2 января 2023, 19:58
Оценка
мультфильм хороший, есть \"юмористические\" сценки, данный мультфильм идет на название известного всеми \"Чебурашку\", были времена... И да, в некоторых сценках можно заплакать, например когда гена отдает чебурашку одной богачке,чтобы подарить ее дочери, на этой сценке плакала моя старшая сестра, хотя чебурашку жаль...я лично не плакал, все зависит от вашего настроя для настроения.странно, что раньше был крокодил гена, а теперь он человек 🤨 даже в моем кинотеатре на это был целый народ, хорошо что хоть заказал через приложение синема парк, а то стоял бы в очереди на кассу. фильм в принципе интересный, смысл в нем есть, смотреть рекомендую
2 января 2023, 19:58 Ответить
Юлия Орлова 2 января 2023, 20:20
Оценка
Замечательный и трогательный фильм! Очень понравился!
2 января 2023, 20:20 Ответить
Татьяна Туктарова 2 января 2023, 20:52
Оценка
Классный добрый фильм!
2 января 2023, 20:52 Ответить
Регина Федосеева 2 января 2023, 21:41
Оценка
Ходили с дочкой на фильм 5.8 лет в Восторге, понравилось, и по смеялись, и по плакали, очень здорово советуем.
2 января 2023, 21:41 Ответить
Алексей Булканов 2 января 2023, 22:14
Оценка
Кому нравится Паддингтон - идите смело! Ждём продолжения истории.
2 января 2023, 22:14 Ответить
galinaplahova1984 2 января 2023, 22:19
Оценка
Ходили сегодня,было немного грусно. Породия на мультик крокодил Гена и чебурашка.
2 января 2023, 22:19 Ответить
marinama333 2 января 2023, 23:22
Оценка
Детям понравилось. Нам с мужем нет. Ожидали более интересного сюжета. Графика слабая.
2 января 2023, 23:22 Ответить
marinama333 2 января 2023, 23:23
Оценка
Детям понравилось, нам с мужем нет. Ожидали более интересного сюжета, слабая графика.
2 января 2023, 23:23 Ответить
rusalka19826 3 января 2023, 06:22
Оценка
Ходили 1.01. Ооочень понравился, дети в восторге. Для меня фильм из разряда посмотрел и ещё хочется. Можно и посмеяться и поплакать, начало немного монотоно.
3 января 2023, 06:22 Ответить
Кристина Головина 3 января 2023, 10:20
Оценка
Ходила на фильм с дочкой(12лет) и сыном(8лет), детям очень понравилось!!!
Я честно говоря не ожидала, таких эмоций после просмотра💕! Отличный семейный фильм🔥! Я и поплакала и посмеялась.👍
3 января 2023, 10:20 Ответить
Саша Бобырева 3 января 2023, 11:31
Оценка
Классный, легкий, семейный фильм 👍🏻😍
3 января 2023, 11:31 Ответить
belousovavioletta71 3 января 2023, 13:04
Оценка
Фильм классный ставлю 10 из 10
3 января 2023, 13:04 Ответить
Vera Danilina 3 января 2023, 13:51
Оценка
Сегодня ходила с мамой и подругой очень понравилась подруга даже плакала
3 января 2023, 13:51 Ответить
marusheva 3 января 2023, 13:57
Оценка
Очень добрый фильм. Милота при виде Чебурашки зашкаливает. Игра актеров отличная. Яковлева и Гармаш бесподобны! Добронравов затерялся немного, но роль у него такая )))
3 января 2023, 13:57 Ответить
Анастасия Степашкина 3 января 2023, 14:35
Оценка
аааа это просто афигено
3 января 2023, 14:35 Ответить
miroslawa.2013 3 января 2023, 15:12
Оценка
Супер фильм! Я впервые видела чтоб аплодировали в кинотеатре! Очень понравился, и смех и грусть.. И снимите этого с руля или сруля🤣👍👍👍
3 января 2023, 15:12 Ответить
suloeva.o 3 января 2023, 16:24
Оценка
Добрый, хороший фильм! С новым сюжетом., трогательными героями. Советую посмотреть.
3 января 2023, 16:24 Ответить
User 3 января 2023, 17:01
Оценка
Отлично фильм , было смешно 🤣
3 января 2023, 17:01 Ответить
Надежда Титова ( Андриянова ) 3 января 2023, 17:34
Оценка
Ходили на фильм всей семьёй! Фильм супер. Очень добрый до слез☺
3 января 2023, 17:34 Ответить
Чулпан Мироманова 3 января 2023, 17:47
Оценка
Сидим полчаса. Фильм ещё не начался!!! Кошмар!!!
3 января 2023, 17:47 Ответить
Ольга Вешнякова 3 января 2023, 18:00
Оценка
Рекомендую
3 января 2023, 18:00 Ответить
User 3 января 2023, 19:19
Оценка
Офигенный фильм! Еще не один раз просмотрим!
3 января 2023, 19:19 Ответить
User 3 января 2023, 19:34
Оценка
Хороший добрый фильм
3 января 2023, 19:34 Ответить
Оля Клёнкина 3 января 2023, 21:38
Оценка
Советую сходить
3 января 2023, 21:38 Ответить
Чулпан Мироманова 3 января 2023, 21:54
Оценка
Фильм очень хороший. Советуем посмотреть.
3 января 2023, 21:54 Ответить
meik-s 3 января 2023, 22:22
Оценка
Сходили с женой сегодня на Чебурашку,и поплакали и посмеялись,понравились слова милого Чебурашки,вы взрослые такие грустные,потому что не умеете прощать,взрослым надо этот фильм посмотреть и особенно политикам про доброту,все прощение и любовь
3 января 2023, 22:22 Ответить
vvm20121997 3 января 2023, 22:56
Оценка
Фильм 👍
3 января 2023, 22:56 Ответить
User 3 января 2023, 23:49
Оценка
Замечательный фильм ! Семеный , добрый , для наших времен .
3 января 2023, 23:49 Ответить
Елена Пронина 3 января 2023, 23:59
Оценка
Классный фильм нам с мужем понравился и чебурашку очень миленький
3 января 2023, 23:59 Ответить
Ирина Абрамова 4 января 2023, 00:13
Оценка
Очень добрый...а что ещё нужно в такое сложное время!
4 января 2023, 00:13 Ответить
Татьяна Орлова 4 января 2023, 01:05
Оценка
Фильм просто очаровательный! Ходили всей семьей - 3 поколения (самому старшему - 69 лет, младшему - 6 лет). Все были в восторге! И посмеяться, и поплакать... Ребенок и пританцовывал, и подпевал, и радостно смеялся, и рыдал...Чебурашка - очень умильный, актеры играют вне всяких похвал. Фильм учит добру, преданности, дружбе. Не пожалеете!
4 января 2023, 01:05 Ответить
User 4 января 2023, 08:57
Оценка
Клаасный фильм👍👍👍
4 января 2023, 08:57 Ответить
Антон Кинзягулов 4 января 2023, 12:47
Оценка
Клёвый фильм я уже 3 раза сходил на это фильм
4 января 2023, 12:47 Ответить
ksiskin378 4 января 2023, 13:13
Оценка
Очень смешно
4 января 2023, 13:13 Ответить
vanchikatya 4 января 2023, 13:34
Оценка
Замечательный, добрый, эмоциональный фильм! И смех, и слезы, и умиление вызвало это необыкновенное существо! Чебурашка - это идеальная версия человека.
4 января 2023, 13:34 Ответить
vanchikatya 4 января 2023, 13:44
в ответ на сообщение vanchikatya от 4 января 2023, 13:34
Оценка
P.s. И это реально первый фильм, на который хочется сходить еще раз в кинотеатр, пока он в прокате! И хотелось бы в реальной жизни иметь такую Чебурашку)))
4 января 2023, 13:44 Ответить
tumbochka1987 4 января 2023, 14:33
Оценка
Супер фильм.
4 января 2023, 14:33 Ответить
User 4 января 2023, 14:55
Оценка
Просто ужас!!!
4 января 2023, 14:55 Ответить
Аня Липовая 4 января 2023, 17:36
Оценка
Хороший, душевный фильм. Яркие съёмки, приятно смотреть. Сходите посмотрите, не пожалеете
4 января 2023, 17:36 Ответить
Рома Чучкин 4 января 2023, 18:06
Оценка
Отличный фильм, всем советую)
4 января 2023, 18:06 Ответить
gladchenko.ania 4 января 2023, 18:50
Оценка
Добрый
4 января 2023, 18:50 Ответить
User 4 января 2023, 19:29
Оценка
Пошли семьей и плакали смеялись просто рекомендую отлично просто я не могу передать словами сходите и убедитесь народу куча
4 января 2023, 19:29 Ответить
Мария Шпакова 5 января 2023, 00:25
Оценка
отличное семейное кино, ходила с детьми и бабушкой. В восторге все!!! Лично мне понравился стиль в кино, и советское напомнило и современного много было, очень уютно))) картинка отличная. По эмоциям тоже с дочей всплакнули. Музыка на отлично!
5 января 2023, 00:25 Ответить
Sonya Lemeshova 5 января 2023, 00:31
Оценка
Хороший фильм, рекомендую
5 января 2023, 00:31 Ответить
М Омарова 5 января 2023, 01:33
Отличный фильм) невероятные эмоции. Ставлю 5 звёзд
5 января 2023, 01:33 Ответить
kate202 5 января 2023, 01:52
Оценка
Яковлева поекрасна, гармаш, добронравов. Фильм со смыслом, прекрасный актерский состав, музыкальное сопровождение. Супер. Рекомендую просмотр со всей семьей
5 января 2023, 01:52 Ответить
Алексей Касимов 5 января 2023, 02:16
Оценка
Это прекрасно
Ставлю 5/5 очень хороший фильм/мультфильм
Смешной и трогательный
5 января 2023, 02:16 Ответить
Карина Мартынова 5 января 2023, 06:33
Оценка
Замечательный фильм. Отлично подобран актёрский состав. С большим удовольствием посмотрели . Рекомендую всем, сходите семьей -будет интересно.
5 января 2023, 06:33 Ответить
mike125 5 января 2023, 06:51
Оценка
Отличный фильм
5 января 2023, 06:51 Ответить
olya.f.ba 5 января 2023, 08:48
Оценка
Отличный фильм о жизни, о дружбе, о любви к близким, о правильных и неправильных поступках.
5 января 2023, 08:48 Ответить
aida-52 5 января 2023, 09:54
Оценка
Фильм оболденный! Были с внуками 7 и 10 лет, всем было и весело, и грустно, и по доброму. Авторам большое спасибо за такое чудо, сказку выдаёт только Чебурашка!!! Если авторы захотят продолжить историю, пожалуйста, постарайтесь не испортить впечатление, либо оставьте только этот сюжет!!!
5 января 2023, 09:54 Ответить
User 5 января 2023, 12:11
Оценка
супер!!!
5 января 2023, 12:11 Ответить
baranowa.nura2018 5 января 2023, 13:45
Оценка
Добрый, приятный для семейного просмотра фильм
5 января 2023, 13:45 Ответить
meik-s 5 января 2023, 14:12
Оценка
Отличный семейный фильм, с милым Чебурашкой и замечательными актерами Российского кино,наконец то мы увидели сказку про добро,любовь и всепрощение.именно сейчас нужно такое смотреть,когда многие озлоблены и все такое.Любовь и прощение спасут мир,а не ракеты и правители.Полный эмоций фильм. Режиссер молодец, сценарист молодец,а всей съемочной группе БРАВО!!!Под впечатлением 2 день.Хотим посмотреть снова и снова!!!
5 января 2023, 14:12 Ответить
meik-s 5 января 2023, 14:13
Оценка
Ждем с нетерпением продолжения.
5 января 2023, 14:13 Ответить
juliakykolka88 5 января 2023, 14:25
Оценка
Очень хороший фильм 🥰 столько много эмоций после просмотра ❤️
5 января 2023, 14:25 Ответить
petrovaaye777 5 января 2023, 15:07
Оценка
Отличный фильм 👍🏽👍🏽
5 января 2023, 15:07 Ответить
simakova4547 5 января 2023, 16:19
Оценка
Офигительный!!!!! Как для просмотра с малышами, так и для взрослых. Милый, поучительный и очень эмоциональный, просто вау!)
5 января 2023, 16:19 Ответить
Марина Кириллова 5 января 2023, 16:48
Оценка
Замечательный фильм! Понравилось и взрослым, и детям 7 и 11 лет.
5 января 2023, 16:48 Ответить
Нижегородцева Татьяна 5 января 2023, 17:01
Оценка
Ходили на фильм семьёй. Мы в восторге. Очень хороший добрый фильм. Давно не получала таких положительных эмоций от просмотра. Очень рекомендую
5 января 2023, 17:01 Ответить
User 5 января 2023, 18:45
Оценка
Классный фильм! 👍👍👍
5 января 2023, 18:45 Ответить
sherbakovayulian4 5 января 2023, 19:27
Оценка
Очень понравился, добрый и поучительный фильм. Игра актёров замечательная
5 января 2023, 19:27 Ответить
Евгений Васин 5 января 2023, 19:36
Оценка
Отличный интересный фильм-сказка. Добрый, позитивный и смешной. Отличный вариант для семейного просмотра.
5 января 2023, 19:36 Ответить
mamonova.73 5 января 2023, 21:14
Оценка
Народ, не ходите! Ужас с таким актерским составом в новогодние праздники! Первые минуты люди с вилами бегают за чебурашкой из за пары апельсинов, потом он непонятно как оказывается не то Сочи, не то в Геленжике… Какая то неудачная пародия на иностранное кино. Уважаемые режисеры, не марайте вашими замыслами хорошие сюжеты и любимых актеров. Живите своим умом , и не примазывайтесь к великому, доброму, вечному!!!
5 января 2023, 21:14 Ответить
glasofvashh 5 января 2023, 21:20
Оценка
Замечательный фильм. Поучительный для детей и взрослых. Такой милый Чебурашка, забавный, добрый. Музыкальное сопровождение супер, песня Севары бесподобна, плакали и смеялись. После просмотра в фойе кинотеатра пришлось долго стоять в очереди в гардероб, подумалось - вот начнут люди сейчас припираться или толкаться, как бы на это посмотрел Чебурашку?
5 января 2023, 21:20 Ответить
S e a g u ll 5 января 2023, 21:24
Оценка
Актеры отличные...сюжет затянут, непонятен...режиссёру - 3, актёрам-5...получается общее -4...на раз посмотреть...смешных моментов не много...
5 января 2023, 21:24 Ответить
User 5 января 2023, 23:10
Оценка
Точно стоит сходить!
5 января 2023, 23:10 Ответить
olgasanaeva937 6 января 2023, 08:12
Оценка
Фильм не понравился. Понамешали всего: и советское, и современное, и буржуа. Люди с больной головой создавали весь этот антураж.
6 января 2023, 08:12 Ответить
Танечка Верпаховская 6 января 2023, 10:09
Фильм добрый, душевный. Но 15 минут рекламы перед ним-перебор!!! Тем более реклама фильма где кого-то оперируют, вскрывают.. Вы вообще нормальные такое показывать детям????
6 января 2023, 10:09 Ответить
Танечка Верпаховская 6 января 2023, 10:12
в ответ на сообщение Танечка Верпаховская от 6 января 2023, 10:09
И тяжеловато детям смотреть фильм продолжительностью в 2 часа...
Для 6+ продолжительность максимум должна быть 1:15-1:30
6 января 2023, 10:12 Ответить
Екатерина Воронова 6 января 2023, 12:03
Оценка
Классная камедия
6 января 2023, 12:03 Ответить
ftkazan 6 января 2023, 13:07
Оценка
Фильм супер!
6 января 2023, 13:07 Ответить
georgia.76 6 января 2023, 14:40
Подскажите пожалуста до кокого числа премьера этого фильма ...боюсь опоздать я в боьнице лежус😪 до справочного не могу дозвоница наверное бухают еще
6 января 2023, 14:40 Ответить
Татьяна Анисимова 6 января 2023, 14:53
Оценка
Нам с дочкой 10 лет понравился фильм. Актеры известные, но не перетягивают на себя все внимание с сюжета. Чебурашка прикольный ))) В конце ревели обе... Для семейного просмотра идеальный фильм.
6 января 2023, 14:53 Ответить
Владимир Дорофеев 6 января 2023, 15:40
Хороший семейный добрый фильм 👍👍👍
6 января 2023, 15:40 Ответить
Татьяна Захарова 6 января 2023, 17:08
Оценка
Не хочу обидеть сценаристов , но! Как можно было в детском кино нарисовать столько боли печали и даже смерти … Такая прекрасная задумка , такой милый Чебурашка … которого было мало … мало было его самого , его фишек , юмора , милоты, зато было много слез и печали .. ну что же это такое ?! Что за русская любовь к несчастью … очень жаль, что так вышло , фильм мог бы быть просто на все времена как ирония судьбы если бы сценарий был немного другим (
6 января 2023, 17:08 Ответить
glebgryadkin 6 января 2023, 17:34
Оценка
Бесконечно унылый фильм. Первая треть тягомотная.

Для взрослых - узнаваемые актеры и несколько древних анекдотов.

Фильм в котором перепортили столько продуктов, явно не может быть детским. Фу такими быть.

Как сказал мой младший подросток: могло быть и хуже.
6 января 2023, 17:34 Ответить
Правовая помощь Ростов-на-Дону 6 января 2023, 18:03
Оценка
Очень очень понравился всей семье! Создал прекрасное настроение. Посмотрели бы ещё. Спасибо!
6 января 2023, 18:03 Ответить
Иван Шумаков 6 января 2023, 18:48
Оценка
Отличный детский фильм с смешными моментами.Идёт на уровне с оригиналом.
6 января 2023, 18:48 Ответить
Иван Шумаков 6 января 2023, 18:49
в ответ на сообщение Татьяна Захарова от 6 января 2023, 17:08
Оценка
Это кино!!!!В России так принято.
6 января 2023, 18:49 Ответить
old_falc 6 января 2023, 18:55
Чебурашка. \"Неизвестный науке зверь - персонаж, \" созданный Эдуардом Успенским, полюбился нам настолько, что и более, чем через полвека мы запоняем кинозалы, что бы встретиться с ним. Мы \"про кино\"? Идите, не пожалеете. Может быть даже самые впечатлительные будут шмыгать носом. Фильм не для детей - слишком серьёзные темы затрагивает.... Дружба, любовь, предательство (досадно, но Гена Ушастика продал... предал), ..
Кино - нового формата: полукомпьютерные картинки, незатейливый сюжет, простые и понятные диалоги, много музыки просто фоном и песни.... опять \"бессмертное \" тро-ло-ло (Кто бы тогда знал, что Э. Хиль создаёт шедевр). Всё это уже видели в Чуке и Геке (неудачно).. в Чебурашке всё сложилось очень гармонично. Оторвитесь от ТВ, отдохните душой, идите на этот фильм.
ЗЫ. Напыщенный какой то коммент получился... За то - \"от души-😄👍
6 января 2023, 18:55 Ответить
harlamova.78 6 января 2023, 19:23
Оценка
Хороший фильм, нашей 4 летней дочке зашёл на ура!!!!
6 января 2023, 19:23 Ответить
katerina.nev 6 января 2023, 19:44
Оценка
Отличный фильм
6 января 2023, 19:44 Ответить
ms.sveta1970 6 января 2023, 21:03
Оценка
Очень понравился!!!!И фильм и кинотеатр !!!
6 января 2023, 21:03 Ответить
aborzykin 6 января 2023, 21:32
в ответ на сообщение User от 1 января 2023, 23:43
Оценка
Здравствуйте, уважаемый соотечественник! Сначала, прочитав Ваш отзыв, не поверил, засомневался, закрался негатив в моё отношение к Вашему отзыву! Посмотрев фильм, решил зарегистрироваться на этом сайте, специально, чтобы написать отзыв на Ваш отзыв) Вы правы насчёт спецэффектов! Но! Какие красивые виды - Пятигорск, Кисловодск, Сочи! Зачем там спецэффекты?! И сам фильм хорош! Берёт за душу! Заставляет задуматься о взаимоотношении между родными людьми! А это очень важно! Хорошо, что не ответил Вам до просмотра фильма! Сейчас негатива к Вам нет! Всему своё время! Надеюсь очень скоро у Вас случится что-то хорошее и Вы поменяете своё отношение к окружающему Вас! И ещё - шутка про "горяченькая пошла" самая несмешная во всём фильме, а там есть где посмеятся! Желаю Вам добра, которое вызовет на Вашем лице очень много искренних улыбок!!! Вы хороший человек! С Новым годом и наступающим Рождеством Христовым!
6 января 2023, 21:32 Ответить
aborzykin 6 января 2023, 21:37
в ответ на сообщение glebgryadkin от 6 января 2023, 17:34
Оценка
Вынужден Вам написать) Просто, чтобы пожелать добра Вам и Вашим близким! Отгоните все негативные мысли и ещё раз посмотрите фильм) А кого Вы называете "мой младший подросток"?
6 января 2023, 21:37 Ответить
old_falc 6 января 2023, 21:39
в ответ на сообщение Татьяна Захарова от 6 января 2023, 17:08
То есть вы не поняли, что это вовсе не \"детское\" кино?
6 января 2023, 21:39 Ответить
old_falc 6 января 2023, 21:40
в ответ на сообщение Танечка Верпаховская от 6 января 2023, 10:12
Да нетское кино это!
6 января 2023, 21:40 Ответить
old_falc 6 января 2023, 21:41
в ответ на сообщение Чулпан Мироманова от 3 января 2023, 17:47
А при чём здесь комментарии к фильму?
6 января 2023, 21:41 Ответить
Иван Кузнецов 6 января 2023, 21:43
Оценка
Обалденый фильм нам семьёй понравилось всё ,там и смешно и трогательно класс.
6 января 2023, 21:43 Ответить
aborzykin 6 января 2023, 21:46
в ответ на сообщение mamonova.73 от 5 января 2023, 21:14
Оценка
Ну что Вы! Это хороший фильм, посмотрите ещё раз внимательно, не отвлекаясь!
6 января 2023, 21:46 Ответить
rakhmatullinrafis 6 января 2023, 23:24
Оценка
Нормасс
6 января 2023, 23:24 Ответить
ashilenko 6 января 2023, 23:36
Оценка
👍
6 января 2023, 23:36 Ответить
tasyvostrikova26011984 7 января 2023, 11:20
Оценка
Отличный фильм, детям очень понравился
7 января 2023, 11:20 Ответить
corotin.an 7 января 2023, 11:46
Оценка
Отличный фильм!!!
Ходили всей семьей, насмеялись от души. Хороший семейный фильм для любого возраста.
7 января 2023, 11:46 Ответить
kuzevgen31 7 января 2023, 12:57
Оценка
Я в восторге....это шедевр ....я думаю этот фильм побъет все рекорды.....ни один фильм с ним не сравнится....я давно таких эмоций не испытывала
7 января 2023, 12:57 Ответить
Юлия Зуева 7 января 2023, 13:19
Фильм отличный, ходили всей семьёй и бабушку с дедом взяли с собой. Всем фильм понравился, добрый и интересный!
7 января 2023, 13:19 Ответить
sa321 7 января 2023, 13:31
Оценка
Отличный семейный, добрый фильм! Замечательные актёры! Рекомендую!
7 января 2023, 13:31 Ответить
kats2000 7 января 2023, 14:28
Оценка
Очень хороший и добрый фильм
7 января 2023, 14:28 Ответить
lorik_04 7 января 2023, 15:00
Оценка
Милый душевный очаровательный фильм! Очень трогательный! А мимика чебурашки прекрасно передает чувства и ощущения без всяких лишних слов! Прекрасная работа создателей фильма!
7 января 2023, 15:00 Ответить
Ирина Боб 7 января 2023, 15:14
Оценка
Отличный фильм. Дети, муж и я и смеялись и плакали! Всем рекомендую к просмотру.
7 января 2023, 15:14 Ответить
old_falc 7 января 2023, 16:02
в ответ на сообщение Иван Шумаков от 6 января 2023, 18:48
Вы считаете фильм \"детский\"? Ну и как Вы (например) объясните ребёнку, почему \"Книга секретных рецептов\" - семейный фотоальбом? Не думаю, что ребёнку понятны экскурсы в раздумьях к себе же 'в прошлом' героя С. Гармаша. Фильм, не смотря на простой сюжет, получился многоуровневым, и очень взрослым.
7 января 2023, 16:02 Ответить
Людмила Чургуева 7 января 2023, 16:35
Оценка
Очень хороший,трогательный фильм.Моему сыну тоже понравился.
7 января 2023, 16:35 Ответить
Светлана-Владимировна Игнатьева 7 января 2023, 17:10
Оценка
Замечательный фильм. Давно не смотрела по-настоящему хорошее, душевное кино. Непредсказуемый сюжет, юмор, эмоции где не можешь сдержать слёз, актёрский состав, музыкальное сопровождение - супер!
Фильм, который хочется посмотреть вновь!
7 января 2023, 17:10 Ответить
User 7 января 2023, 17:36
Оценка
Песня Севары убила весь фильм
7 января 2023, 17:36 Ответить
Наталь Я))) 7 января 2023, 19:43
Оценка
Добрый. Позитивный. Детский фильм! С удовольствием посмотрели! МНОГО РЕКЛАММЫ, РАЗДРОЖАЕТ!!!
7 января 2023, 19:43 Ответить
Наташа Жукова 7 января 2023, 19:53
Оценка
Вообще не поняла восторга вокруг фильма.. Посмотреть можно, на этом всё.
7 января 2023, 19:53 Ответить
sisenova.dinara.11 7 января 2023, 21:34
Оценка
Очень интересный фильм
7 января 2023, 21:34 Ответить
eka6913 7 января 2023, 22:00
Клевый фильм. Местами даже трогательный до слез. И посмеяться есть над чем. В общем, необычный фильм получился. Советую к семейному просмотру!)
7 января 2023, 22:00 Ответить
Светлана Светлана 7 января 2023, 22:54
Оценка
Вот вроде и фильмы снимаем трогательные,и учим детей доброте,а сами полезли в соседнюю страну!😠Моя страна не моя!
7 января 2023, 22:54 Ответить
romchik00929 7 января 2023, 23:23
Оценка
Даже на душе теплее фильм очень понравился мне и Жене😋😋😋😋
7 января 2023, 23:23 Ответить
Андрей Григорьевич 7 января 2023, 23:58
Оценка
Чебурашку сделали обалденно он тут как живой и реально клевый, но как не странно фильм не про него, а про Гену(муд*ка) Который сначала был сурло мурло...и слегка подобрел в конце.Уважаемые сценаристы-Чебурашка это же непаханное поле! неужели трудно сделать норм сценарий...С него можно было слепить что угодно но до такого фуфла которое вы слепили даже дигенерат не додумается...Однако этот фильм никого не оставит равнодушным ,лично я сам минут 20 хотел в экран наплевать и Гармашу рожу начистить потом слегка похихикал и в конце почти всплакнул...В общем всем рекомендую сходите=)
7 января 2023, 23:58 Ответить
mar5407127828 8 января 2023, 06:27
Оценка
Очень добрый, тёплый фильм!!! Сходите обязательно!!! Есть чему поучиться у Чебурашки. \"... люди злые, потому что не умеют прощать...\"
8 января 2023, 06:27 Ответить
lubovzonova209 8 января 2023, 09:11
Оценка
Фильм бомба,разрыдалась)
8 января 2023, 09:11 Ответить
19drakon78 8 января 2023, 13:39
Оценка
Офигительный фильм. Пожалуй, лучший за последние годы.
8 января 2023, 13:39 Ответить
Татьяна Реснянская (Милюкова) 8 января 2023, 14:28
Оценка
Очень хороший, трогательный и даже душещипательный семейный фильм, смотрится на одном дыхании.
8 января 2023, 14:28 Ответить
Артур Кравинов 8 января 2023, 15:07
Оценка
фильм душевный и бомба
8 января 2023, 15:07 Ответить
Екатерина Екатерина 8 января 2023, 16:05
Оценка
Шикарный фильм 🤗 плакали с сыном и радовались
Эмоции зашкаливают!!! Супер!!!
8 января 2023, 16:05 Ответить
lyucenka39 8 января 2023, 17:14
Оценка
Одинм словом МИЛОТА))
8 января 2023, 17:14 Ответить
yalo_yalo 8 января 2023, 20:01
Оценка
Ходили с детьми (11 лет). Всем понравилось и взрослым и детям. Очень добрый, яркий красивый фильм о семейных ценностях, дружбе, поддержке и верности.
Гармаш классный в роли Гены. Яковлева в потрясающих нарядах. Сначала все посмеялись😀, потом поплакали😭. В общем фильм очень понравился. 😍
8 января 2023, 20:01 Ответить
Юлия Шашкова 8 января 2023, 20:34
Оценка
Классный семейный фильм. Рекомендую
8 января 2023, 20:34 Ответить
Kasatk_a 8 января 2023, 21:31
Оценка
Очень добрый,милый фильм. Всей семьёй ходили, было очень интересно!
8 января 2023, 21:31 Ответить
Руслан Забалуев 8 января 2023, 21:46
А с какого перепуга я оплачивая билет онлайн ещё должен какой-то новопридуманный сервисный сбор оплачивать? Вы совсем охренели там похоже из министерства культуры?
8 января 2023, 21:46 Ответить
Богдан Молчанов 8 января 2023, 22:32
Оценка
Фильм просто пушка это одновременно и комедия и драма и мультик 3 в 1 класс 5 звёзд
8 января 2023, 22:32 Ответить
User 9 января 2023, 03:43
Оценка
Очень понравился ! И посмеяться и поплакать можно ! Ходили всей семьей)) спасибо за эмоции!
9 января 2023, 03:43 Ответить
Александр Борисов 9 января 2023, 09:01
Оценка
Хороший семейный фильм советую сходить всей семьёй
9 января 2023, 09:01 Ответить
Дарья Наговицына 9 января 2023, 14:33
Оценка
Ходили с мужем , очень понравился фильм . Есть над чем посмеяться и над чем поплакать 🥺
9 января 2023, 14:33 Ответить
Лина Мандарина 9 января 2023, 19:08
Оценка
Очень хороший и прекрасный мультфильм
9 января 2023, 19:08 Ответить
Natalya Alexandrovna 9 января 2023, 19:19
Оценка
Классный фильм. И посмеялись))) и поплакали 👍
9 января 2023, 19:19 Ответить
Александр Астраханский 9 января 2023, 21:12
Оценка
Лучший фильм за постсоветский период на мой взгляд.
9 января 2023, 21:12 Ответить
polina-mavrina 9 января 2023, 22:50
Оценка
Чебурашечкааа....💓 Люблю всем сердцем с детства) А тут ещё и фильм такой хороший оказался. Я очень рада этому) Все , всё понравилось. Фильм для всей семьи.)
А Фёдор Добронравов - любовь навсегда😆
9 января 2023, 22:50 Ответить
Елена Никулина 10 января 2023, 10:10
Оценка
Фильм просто великолепный! Мне очень понравился, а Чебуршка просто милейшее создание. Огромная благодарность создателям фильма, актерам и отдельная создателям Чебурашки(примелейшее создание). Хотелось бы, чтобы взяли за основу и наснимали побольше забавных и поучительных историй с главным героем и актерским составом
Очень милый главный герой, поучительный, забавный фильм, красивые съемки
10 января 2023, 10:10 Ответить
kuchina_natalya74 10 января 2023, 11:23
Оценка
В начале фильма 20 минут идёт реклама, замучились ждать начала.
10 января 2023, 11:23 Ответить
kuchina_natalya74 10 января 2023, 13:51
Оценка
Интересный, трогательный фильм.
10 января 2023, 13:51 Ответить
Владимир @@@@@@@@@ 10 января 2023, 13:57
в ответ на сообщение User от 4 января 2023, 14:55
Вы узнали что чебурашка вымышленное существо?
10 января 2023, 13:57 Ответить
arturzhidkih10011990 10 января 2023, 17:47
Оценка
Ходили всей семьёй всем очень понравился фильм, дети в восторге так же как и мы взрослые)))
10 января 2023, 17:47 Ответить
gubarevapolina33 10 января 2023, 18:40
Оценка
Фильм не понравился. Посидели час и ушли с сеанса. Настолько скучно, что можно уснуть. Неинтересный фильм.
10 января 2023, 18:40 Ответить
Natalya Chumacheva 10 января 2023, 19:48
в ответ на сообщение User от 1 января 2023, 23:43
Фильм веселый и добрый. Сочувствую, что вы этого не поняли. Смотрите Марвел.
10 января 2023, 19:48 Ответить
Natalya Chumacheva 10 января 2023, 19:53
Прекрасный фильм, спасибо огромное! Получили удовольствие! Второе рождение героя! Приятно,что у нас начинают снимать такое замечательное кино. О ценностях семейных, о добре. Без пошлости. Чебурашка такой искренний. Смотрели на одном дыхании.
10 января 2023, 19:53 Ответить
Евгения Бутыркина 10 января 2023, 21:21
Оценка
Отличный фильм.добрый.можно посмеяться и всплакнуть.рекомендую ))
10 января 2023, 21:21 Ответить
Юлия Любкина-Хестонина 10 января 2023, 21:34
Оценка
Ходили с дочкой 5 лет. Ребёнок с интересом смотрел весь фильм. После просмотра только положительные эмоции. Рекомендую для просмотра с детьми!
10 января 2023, 21:34 Ответить
enkinamilana 10 января 2023, 21:41
Оценка
Что могу сказать. ЭТО САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ В МОЕЙ ЖИЗНИ. А также не разу не видела чтобы Россия делала лучше. Не описать словами на сколько он божественный.Был весь зал . Было и смешно и грустно. Кстати я первый раз рыдала на фильме. Ну конечно всем очень советую. Сходите. Он подойдёт как для детей и взрослых. Я в радостном шоке!💗
10 января 2023, 21:41 Ответить
enkinamilana 10 января 2023, 21:45
в ответ на сообщение Егор Иванов от 1 января 2023, 15:31
Оценка
Да. Он подходит для любого возраста
10 января 2023, 21:45 Ответить
Артём Казарцев 10 января 2023, 22:42
Оценка
Отличный фильм.
10 января 2023, 22:42 Ответить
User 10 января 2023, 23:20
Оценка
Блестящий фильм !!!
10 января 2023, 23:20 Ответить
amaliyamelikova 11 января 2023, 03:21
Оценка
Супер!🔥
11 января 2023, 03:21 Ответить
User 11 января 2023, 11:31
Оценка
Фильм очень прекрасный. Ходили семьей в день рождения дочки . Есть моменты где можно и поплакать и много моментов где можно посмеяться. Фильм на который я бы сходила еще не раз 🫶
11 января 2023, 11:31 Ответить
User 11 января 2023, 14:13
Оценка
Фильм очень добрый и поучительный! Отлично подходит для всех возрастов!
Рекомендую! 👌
11 января 2023, 14:13 Ответить
olenka.5988 11 января 2023, 20:42
Оценка
Классный фильм🥰
11 января 2023, 20:42 Ответить
kovalyovaanna004 11 января 2023, 22:02
Оценка
Это наверное лучшее что я смотрела, не отрывалась ни на секунду😍❤️‍🔥
11 января 2023, 22:02 Ответить
Софья Миланина 12 января 2023, 01:29
Оценка
Ходила с подругой нам понравилось 👍 рекомендую
Не думали что Чебурашка будет на много реалистичный чем в настоящем мультике
12 января 2023, 01:29 Ответить
n.polyakowa2010 12 января 2023, 18:09
Оценка
Какой же добрый и трогательный фильм😇😇🌸. Посмотрела бы ни один раз!
12 января 2023, 18:09 Ответить
olenkagav123 12 января 2023, 20:29
Оценка
Отличный фильм!
Смотрели всей семьей!
Любимые актёры просто великолепны! Интересная современная интерпретация сюжета, много трогательных моментов и весёлых. Получили настоящее удовольствие. Желаем всем также приятно провести время со всей семьёй.
12 января 2023, 20:29 Ответить
Артем Артемьев 12 января 2023, 20:55
Оценка
Если выколоть глаза , вырвать уши то впринципе фильм хороший, но судя по запаху я был в сортире , либо его там и снимали
12 января 2023, 20:55 Ответить
Оксана Фомкина 12 января 2023, 22:26
Оценка
Очень добрый фильм! Сделан с душой и с юмором. Провели чудесный вечер всей семьёй. Однозначно рекомендую.
12 января 2023, 22:26 Ответить
Evangelina Brunova 13 января 2023, 10:09
Оценка
Добрый фильм с киногероем из детства, классный!
На удивление графика шикарная.
13 января 2023, 10:09 Ответить
User 13 января 2023, 17:07
Оценка
Очень добрые, веселый фильм!!!!!
13 января 2023, 17:07 Ответить
Юлия Юлина 13 января 2023, 18:09
Оценка
Детям конечно будет интересно,для взрослых полный отстой,компьютерный чебурашка и кучка актеров,ни кино,ни мультик,не понимаю восторженных отзывов об эитм фильме🤨
13 января 2023, 18:09 Ответить
s.chekanova 13 января 2023, 22:35
Оценка
Замечательный добрый детский фильм!
13 января 2023, 22:35 Ответить
Антанина Никитична 13 января 2023, 23:00
Оценка
Фильм ДОБРЯЧЁК)))
13 января 2023, 23:00 Ответить
Вадим Коротеев 14 января 2023, 01:31
Оценка
Фильм понравился классный!!!👍👍👍
14 января 2023, 01:31 Ответить
Арнольд Альбертович 14 января 2023, 01:44
Оценка
Всем советую сходить, фильм очень понравился, вызывает очень много эмоций, очень добрый, душевный, много трогательных моментов!!👍👍👍😇😇😇
14 января 2023, 01:44 Ответить
Виктория Корчагина 14 января 2023, 12:00
Оценка
Фильм Очень интересный!! Советую сходить всей семьёй 😀
14 января 2023, 12:00 Ответить
Виктория Корчагина 14 января 2023, 12:01
Оценка
😉
14 января 2023, 12:01 Ответить
Татьяна Тарасова 14 января 2023, 18:22
Оценка
класный
14 января 2023, 18:22 Ответить
User 14 января 2023, 18:54
Оценка
Фильм вообще не понравился
14 января 2023, 18:54 Ответить
old_falc 14 января 2023, 18:54
в ответ на сообщение mamonova.73 от 5 января 2023, 21:14
Новый Год 'не получился'? Не расстраивайтесь - бывает.
14 января 2023, 18:54 Ответить
janna.maslova2015 14 января 2023, 19:49
Оценка
Трогает до глубины души! Замечателтный фильм!
14 января 2023, 19:49 Ответить
Наталья Головченко и Армен Мнац 14 января 2023, 19:51
Оценка
Смотрели семьёй в Туапсе на красной площади. Филь добрый ,хороший, даже всплакнула пару раз. Единственное третий ряд очень близко, голова помутнела от мелькания. В низу экрана иногда вообще мутно было.Выбирайте ряды подальше от экрана. Дети хотят еще раз посмотреть
14 января 2023, 19:51 Ответить
Наталья Головченко и Армен Мнац 14 января 2023, 19:52
Оценка
😊
14 января 2023, 19:52 Ответить
User 14 января 2023, 20:07
Оценка
Фильм так себе. Оценки завышены пиар компанией и отсутствием конкуренции. Позоррррр....
14 января 2023, 20:07 Ответить
Татьяна Косяшникова 14 января 2023, 22:08
Оценка
Классный семейный фильм!
14 января 2023, 22:08 Ответить
Анастасия Якунина 14 января 2023, 23:00
Оценка
Фильм просто огонь, такой добрый, душевный. Вообще ни разу не пожалели что пошли с молодым человеком именно на "Чебурашку".
И поплакать успели и посмеяться.
Жизненный очень. Единственное что прям вообще не хотелось верить, что фильм закончился, так хочется продолжение.
Ждём теперь когда выйдет в интернет, будем ещё смотреть.
Прям сильно попал в душу, прекрасно отсняли. Огромное спасибо за такой шедевр!!!
14 января 2023, 23:00 Ответить
Angelika.bosak 15 января 2023, 12:21
Оценка
Ожидали с дочкой от «Чебурашки» нечто другого. Фильм позиционируется как 6+ , но вот сюжет точно не детский. В фильме поднимаются серьёзные взрослые проблемы. Лично мне хотелось видеть Чебурашку в более жизнерадостном сюжете. Как и был этот персонаж задуман изначально.
От настоящего Чебурашки остался только сам Чебурашка.
15 января 2023, 12:21 Ответить
Angelika.bosak 15 января 2023, 12:26
в ответ на сообщение Татьяна Захарова от 6 января 2023, 17:08
Оценка
Полностью поддерживаю! Чебурашку втянули в межличностные взрослые проблемы.
15 января 2023, 12:26 Ответить
Angelika.bosak 15 января 2023, 12:47
в ответ на сообщение Angelika.bosak от 15 января 2023, 12:21
Оценка
Хочу добавить, что игра актеров блестящая! Фильм - красочный. Персонаж Чебурашка очень интересный получился! Разочаровал только сюжет. Ждали жизнерадостного семейного фильма с озорным Чебурашкой, котором не разруливает взрослые проблемы.
15 января 2023, 12:47 Ответить
User 15 января 2023, 13:16
Оценка
Чудесный фильм! Ходили всей семьей. Смеялись , плакали. Чудесная игра актеров. Чебурашка - это просто отдельный восторг. Самый лучший и дибрый фильм. Достовно сделали !
15 января 2023, 13:16 Ответить
diananikerina18 15 января 2023, 13:42
Оценка
Суперский фильм и юмор присутствует и грустные моменты. Для просмотра с семьей самое то и с детками. Чебурашка просто невероятно красивый и милый. Спасибо за такой хороший, русский фильм.
15 января 2023, 13:42 Ответить
Екатерина Шнайдер 15 января 2023, 14:08
Оценка
Офигенный фильм, ходили с ребёнком, мы в восторге. Были трогательные моменты, переживания. После просмотра остались эмоции и теплота от просмотра. Теперь я понимаю почему на него такая очередь 😁.
15 января 2023, 14:08 Ответить
User 15 января 2023, 15:01
Оценка
Хороший, добрый фильм, с детьми можно посмотреть. Классная Чебураха
15 января 2023, 15:01 Ответить
tanyakis 15 января 2023, 15:05
Оценка
Фильм очень добрый, семейный. Ходила с ребёнком ему понравился фильм и герой Чебурашка. Советую всей семьёй сходить на этот чудесный фильм.
15 января 2023, 15:05 Ответить
User 15 января 2023, 16:29
Оценка
Прекрасный,добрый фильм
15 января 2023, 16:29 Ответить
aleksc5554363 15 января 2023, 17:23
Оценка
Советую всем
15 января 2023, 17:23 Ответить
User 15 января 2023, 17:26
Оценка
Очень понравилось ходили компанией из 5 человек все остались довольны , свожу обязательно двух братьев )) Чебуратору 5+
15 января 2023, 17:26 Ответить
Артем Сабитов 15 января 2023, 17:58
Оценка
Фильм без сюжета. На 1 раз. До конца не досмотрел, время жалко.
15 января 2023, 17:58 Ответить
User 15 января 2023, 19:02
Оценка
Очень крутой и трогательный фильм, ставлб 10 из 10
15 января 2023, 19:02 Ответить
Виктория Самойлова 15 января 2023, 21:58
Оценка
Не в восторге, как говорят тут многие !!!
15 января 2023, 21:58 Ответить
Марина Малышка 15 января 2023, 22:42
Оценка
Чебурашка прикольный фильм мне понравился ещё бы сходила на него
15 января 2023, 22:42 Ответить
Роза Розалия 16 января 2023, 02:37
Оценка
Не понравился !Ужас !Сюжета никакого вооообще ,начало дичь 15 минут бегают убивают зверька !а середине трагедия папа бросил дочь ,конец предательство и тупые взрослые оправдания!Хрень полная и не для детей !Разочарована !зря потрачено время и настроение!😩
16 января 2023, 02:37 Ответить
Ольга Асеева 16 января 2023, 04:27
Оценка
Честно говоря, это один из немногих фильмов, на который захотелось написать отзыв. Я в полном востроге! Это самое милое и трогательное из всего, что я смотрела за последние годы. Испытать всю бурю эмоций, посмеяться, поплакать от души, снова посмеяться, снова поплакать, всем залом спеть песню "пусть бегут неуклюже...". В общем, для российского кинематографа это однозначно шедевр на 10 из 10. Рекомендую к просмотру, особенно взрослым. Сыну 10 лет фильм тоже очень понравился, смотрел на одном дыхании, хотя он терпеть не может смотреть фильмы и очень редко досматривает до конца даже детские фильмы и семейные комедии, а фильм на минуточку идёт 2 часа. Младшей (почти 5 лет) фильм не зашёл, слишком сложный для неё сюжет и из-за этого показался ей скучным, ещё многого не понимает. Поэтому рекомендую к просмотру с детьми примерно от 8 лет. Если ещё не ходили, обязательно сходите, не пожалеете. В залах полный аншлаг и купить билеты оказалось не так просто, хотя сеансы идут во всех кинотеатрах каждые полчаса практически во всех залах одновременно. Я такого ажиотажа давно не видела, честно, особенно на российский фильм.
16 января 2023, 04:27 Ответить
svd2204 16 января 2023, 09:24
в ответ на сообщение Егор Иванов от 1 января 2023, 15:31
Оценка
не усидит....
16 января 2023, 09:24 Ответить
svd2204 16 января 2023, 10:31
Оценка
Дополненный отзыв
Такой откровенной ХАЛТУРЫ я в кинотеатре еще не смотрел!
Смотрел с ребенком в кино.
Анимация дешевая (в "Корпорации монстров" лучше!!!), вписана в мир ОТВРАТИТЕЛЬНО, местами персонаж двигается отдельно от фона.
Сюжет притянут за уши.
Посыл крайне спорный: капиталисты, вы серьезно пытаетесь усидеть на двух стульях? Малый бизнес это хорошо, но вас 100% задушит крупный бизнес с низкопробным продуктом! Вы это серьезно??? Это вы донести хотите?
Если вкратце о фильме, то это "Кухня" с топовыми российскими актерами и Чебурашкой, т.е. местами улыбает, местами "бьет" по жалости, но в целом это второсортный продукт для ТВ, но никак не для кинотеатра.
Причины высоких сборов: пиар + в данный момент времени, т.е. на январских праздниках и после них, в кинотеатр с ребенком больше не на что сходить....
16 января 2023, 10:31 Ответить
svd2204 16 января 2023, 11:46
Оценка
Кратко о фильме:
"Безысходность" - это главная фраза фильма и Чебурашки...
16 января 2023, 11:46 Ответить
Potekhin 16 января 2023, 13:49
Оценка
Этот фильм заставляет и смеяться, и плакать, А это признак настоящего искусства - искусства, вызывающего сильные эмоции (даже я, шестидесятилетний мужчина, с трудом удержался от слёз). Хороший сценарий, хотя в конце в эпизоде с ракетой. по-моему, перемудрили: уж слишком его нереалистичность контрастирует со всем остальным. Хорошая игра хороших актёров, в числе которых - выдающиеся таланты. А самое потрясающее - образ Чебурашки. Поражаюсь тому, как художникам удалось передать тончайшие оттенки широчайшего диапазона эмоций этого удивительного героя. Не надо сравнивать с известным советским мультфильмом: этот фильм - полностью независимое и самодостаточное произведение.
16 января 2023, 13:49 Ответить
Черный Аконит 16 января 2023, 16:55
Оценка
Спасибо за фильм! Чебурашка наполнил радостью и добрыми воспоминаниями
16 января 2023, 16:55 Ответить
Анастасия Фомина 16 января 2023, 17:06
Оценка
Добрый, классный фильм! Чебурашка просто супер!
16 января 2023, 17:06 Ответить
17 января 2023, 08:27
Это лучшее что я посмотрела в кино
17 января 2023, 08:27 Ответить
svd2204 17 января 2023, 10:27
в ответ на сообщение от 17 января 2023, 08:27
Оценка
Мне Вас жаль. :)))
17 января 2023, 10:27 Ответить
svd2204 17 января 2023, 10:29
в ответ на сообщение Potekhin от 16 января 2023, 13:49
Оценка
Вы точно глазами фильм смотрели? :)
17 января 2023, 10:29 Ответить
svd2204 17 января 2023, 10:43
в ответ на сообщение от 17 января 2023, 08:27
Оценка
Рекомендую посмотреть НАСТОЯЩЕЕ КИНО:
Про любовь ребенка к матери : "Искусственный интелект" С. Спилберга, там как раз в финале рыдать хочется!
Семейное-развлекательное : мульт "Корпорация монстров" 2001г, да да, "Чебурашка" по "визуалу", анимации и проработке истории в подметки не годится!
Для размышлений о взаимоотношении людей и родителей с детьми есть ряд отличных серий из сериала "Черное зеркало", депрессивненько правда...
Что еще вы не смотрели? "Банальщину" из советского и американского кино даже не предлагал пока...
17 января 2023, 10:43 Ответить
serega7677serega 17 января 2023, 11:48
Оценка
Прикольно, очень даже не плохо 😉
17 января 2023, 11:48 Ответить
Антон Кинзягулов 17 января 2023, 12:07
Оценка
Клёвый фильм
17 января 2023, 12:07 Ответить
nushajuk 18 января 2023, 00:38
Хрень полная
Простите
Но я выросла на мультике про чебурашку
Я люблю творчество Гармаша
Но это полная чушь
Сдайте тест на наркотики те кто это снял
Реально обидно за наш кинематограф
18 января 2023, 00:38 Ответить
Ксения Ксения 18 января 2023, 01:28
Оценка
Очень трогательный и душевный фильм, который просто не может оставить зрителя равнодушным. Два часа фильма пролетели как одна минута, в конце фильма весь зал аплодировал, спасибо!
18 января 2023, 01:28 Ответить
kirillverstov8 18 января 2023, 07:04
Оценка
Душевный фильм!
18 января 2023, 07:04 Ответить
Татьяна Кузина 18 января 2023, 09:07
Оценка
Фильм очень понравился. Веселый и в тоже время есть трогательные моменты.
18 января 2023, 09:07 Ответить
kin2280 18 января 2023, 16:15
в ответ на сообщение mamonova.73 от 5 января 2023, 21:14
Попробуйте пересмотреть его без «солей»
18 января 2023, 16:15 Ответить
kin2280 18 января 2023, 16:18
в ответ на сообщение old_falc от 7 января 2023, 16:02
Семейный фильм - это фильм для разных покрлений. Как шрек.
Взрослые смеются над одним, дети над другим, и так же со всеми эмоциями. Он не детский, у него возврасное ограничение просто 6+.
18 января 2023, 16:18 Ответить
User 18 января 2023, 18:30
Оценка
Очень классно😍
Мне очень понравилось 😍
18 января 2023, 18:30 Ответить
maydance 18 января 2023, 19:32
Оценка
Замечательный фильм для всей семьи! 100% рекомендую
18 января 2023, 19:32 Ответить
olga04011981 18 января 2023, 22:51
Оценка
Замечательный, добрый фильм. Ходили всей семьёй, очень понравился!!!!
18 января 2023, 22:51 Ответить
User 19 января 2023, 01:06
Оценка
👍🏻👍🏻👍🏻
19 января 2023, 01:06 Ответить
tanya.sedyukevich92 19 января 2023, 08:49
Оценка
Обалденный,милый,забавный,смешной фильм.Ходили с подругой,нам очень понравилось!!
19 января 2023, 08:49 Ответить
svd2204 19 января 2023, 09:57
Оценка
Финальная рецензия. :)

Такой откровенной ХАЛТУРЫ я в кинотеатре еще не смотрел!
Анимация низкокачественная, не «врисованна» в картину, а «приклеена» к ней! Местами персонаж двигается отдельно от фона. Даже волосяной покров на чебурашке упорно не хочет шевелиться.

Сюжет к Чебурашке притянут «за уши».

Авторские посылы увиденные мной приведены ниже.

Авторский посыл 1: Главное — семья, но семья этого не оценит! «Безысходность»?

Авторский посыл 2: Малый бизнес — это хорошо, но заниматься им нет смысла т. к. вас 100% задушит крупный бизнес с низкопробным продуктом! «Безысходность» или отсылка к крупным партнерам в титрах?

Авторский посыл 3: забудьте о деньгах, живите для семьи и не «высовывайтесь», иначе Вас втопчут в грязь более «эффективные бизнесмены/менеджеры». Намек подрастающему поколению о безысходности?! Добавлю, в кино из «недружественных» стран обычно «пресмыкание» показано с точки зрения высмеивания персонажей окружающих «успешного»/богатого/властного человека ("шакалов»), а здесь это преподнесено как норма общения с «успешными людьми»!

И еще раз про «Безысходность» — это фраза Чебурашки из фильма!!!

Если кратко о фильме, то это аналог сериала «Кухня», только с Гармашем, Добронравовым , Яковлевой и Чебурашкой (непонятно зачем он здесь т. к. не отпускает ощущение, что его «вписали» в уже готовый сценарий фильма), местами вызывает улыбку, местами давит на слезу, но в целом ЭТО ВТОРОСОРТНЫЙ ПРОДУКТ ДЛЯ ТВ, но никак НЕ ДЛЯ КИНОТЕАТРА.

Причины высоких сборов: Безысходность!!! Агрессивные реклама и пиар + в кинотеатр с ребенком сейчас больше не на что пойти…
19 января 2023, 09:57 Ответить
Наталья Компанченко 19 января 2023, 15:54
Оценка
Очень понравился. Спокойный фильм. Есть моменты где посмеяться и даже немного всплакнуть.
19 января 2023, 15:54 Ответить
User 19 января 2023, 17:48
Оценка
Самая лучшая российская комедия!
Советую сходить на фильм ,пока он еще в прокате
19 января 2023, 17:48 Ответить
User 19 января 2023, 20:03
Оценка
Спасибо этому фильму за детство :)
19 января 2023, 20:03 Ответить
Ольга Беликова 19 января 2023, 20:40
Оценка
Хороший и добрый фильм! Молодцы!
19 января 2023, 20:40 Ответить
Олеся Шумилова 19 января 2023, 21:39
в ответ на сообщение User от 1 января 2023, 23:43
Оценка
А Вы профессионал? Вы много сняли фильмов? Вы знаете как снять хороший фильм? Как называется Ваши фильмы, интересно было бы посмотреть на отличный фильм!!!
19 января 2023, 21:39 Ответить
Олеся Шумилова 19 января 2023, 21:41
Оценка
Отличный фильм!!!!
19 января 2023, 21:41 Ответить
mr.lea1212 19 января 2023, 22:11
Оценка
Супер фильм!
19 января 2023, 22:11 Ответить
Milky Way 20 января 2023, 08:23
Оценка
Хорошее кино, с юмором и душевное, давно такого не смотрела♥️мне очень понравилось,рекомендую к просмотру
20 января 2023, 08:23 Ответить
svd2204 20 января 2023, 09:06
в ответ на сообщение Олеся Шумилова от 19 января 2023, 21:39
Оценка
Вам из какого жанра посоветовать КИНО в место данной ХАЛТУРЫ?
20 января 2023, 09:06 Ответить
svd2204 20 января 2023, 09:24
в ответ на сообщение Олеся Шумилова от 19 января 2023, 21:41
Оценка
У Вас, и не только, что-то не то со вкусом.
После пандемии продукты по вкусу не путаете?
Глаза не подводят?
Лишнего не слышите?
Интересуюсь т.к. только при слепоте и полном отсутствии вкуса данную халтуру можно назвать "первоклассным продуктом"!
20 января 2023, 09:24 Ответить
svd2204 20 января 2023, 09:31
в ответ на сообщение Олеся Шумилова от 19 января 2023, 21:39
Оценка
И еще раз повторюсь.
"Чебурашка" 2022 , как проходное кинцо, вполне себе нормально для ТВ, но похода в кинотеатр и потраченных денег он точно не стоит!!!
20 января 2023, 09:31 Ответить
azizova08 20 января 2023, 11:11
Оценка
Замечательный фильм для семейного просмотра.
20 января 2023, 11:11 Ответить
Алина Варнакова 20 января 2023, 20:17
в ответ на сообщение Танечка Верпаховская от 6 января 2023, 10:12
хааха,смешно. если вы не знали 1-3 часа это как раз и фильмы, если хотите чтоб фильм шел 15 минут смотрите на телевизоре мультики там получше рекламы) если что то не нравится не ходите больше зачем писать
20 января 2023, 20:17 Ответить
Маша Лаврентьева 20 января 2023, 20:21
Оценка
лучший фильм!!!
20 января 2023, 20:21 Ответить
Елена Осипова 20 января 2023, 22:29
в ответ на сообщение Егор Иванов от 1 января 2023, 15:31
конечно, этот фильм для всех возрастов! Он очень интересный!!
20 января 2023, 22:29 Ответить
Ильмира Шаргабаева 21 января 2023, 15:22
Оценка
Было очень интересно
21 января 2023, 15:22 Ответить
Ильмира Шаргабаева 21 января 2023, 16:11
в ответ на сообщение Юлия Артёмова от 24 декабря 2022, 19:14
Оценка
Да, особенно весь зал смеялся когда Чебурашка сказал что он попузьяна.иххиихихих
21 января 2023, 16:11 Ответить
User 21 января 2023, 16:35
Оценка
Настолько изговнять фильм нужно постараться но у них получилось
Я бы поставило ноль но тут так нельзя
21 января 2023, 16:35 Ответить
Наталия Полепишина 21 января 2023, 18:30
Оценка
Фильм понравился .
21 января 2023, 18:30 Ответить
artemvolskij54 21 января 2023, 18:53
Оценка
Мне понравилось, супер всём советую!
21 января 2023, 18:53 Ответить
Мерджен Яванова 21 января 2023, 22:29
Оценка
Очень класный фильм и посмеялись и поплакать успели.
21 января 2023, 22:29 Ответить
Алёна Кривошейникова 21 января 2023, 22:54
Оценка
Не понравился. Не смешной. Попытка была сделать смешно но это НАТЯЖКА... Не стоит смотреть. Посмотрите на ТВ бесплатно, дороже он не стоит
21 января 2023, 22:54 Ответить
User 22 января 2023, 09:49
Самый лучший фильм в мире
22 января 2023, 09:49 Ответить
Сергей Луговской 22 января 2023, 14:33
Оценка
Фильм для семейного просмотра. Поучительный.
22 января 2023, 14:33 Ответить
sidelnikov87 22 января 2023, 18:06
Оценка
Детям и маме понравился. А я чуть нездох от скуки.мне 30+
22 января 2023, 18:06 Ответить
Елена Андреева 22 января 2023, 19:07
Оценка
Спасибо авторам и актёрам за такой чудесный фильм! Добрый, светлый, с юмором и грустью... Главный герой живой, его просто начинаешь любить, он притягивает настолько, что я пошла смотреть второй раз 🥰
22 января 2023, 19:07 Ответить
evguseva78 22 января 2023, 21:52
Оценка
Очень позитивный и добрый фильм, в ярких красках, с юмором и неплохим актерским составом. Просто добрая сказка, для просмотра всей семьёй.
22 января 2023, 21:52 Ответить
pozdnyakova_88_88 23 января 2023, 00:21
Оценка
Хороший, добрый фильм ,очень понравился . Чебурашка милаш.
23 января 2023, 00:21 Ответить
Надежда Ментемирова 23 января 2023, 04:23
Оценка
Фильм классный! Ходили с ребенком 5 лет. Понравилось очень--очень. Но, уважаемые, реклама 20 минут со сценами насилия, взрывами, стрельбой - это нормально? Мы пришли на фильм с маркировкой 6+. Показывайте хотя бы что-то детское. Ребенок плакал и кричал, уткнувшись в сидение. Просил это остановить. Ему было страшно. Сказал больше не пойдет...
За "Чебурашку" спасибо!
23 января 2023, 04:23 Ответить
svd2204 23 января 2023, 09:30
Оценка
еще вспомнил про продвижение матриархата детям в фильме и то что всех главных персонажей фильма окружают бэбилы и дегенераты, первое что вспомнилось по аналогии это "маски шоу".
или это намек ребенку на то что "ты один умный", а вокруг все, включая старших родственников, ТУПЫЕ?!
это по Вашему детям нужно?????
23 января 2023, 09:30 Ответить
svd2204 23 января 2023, 14:20
Оценка
не понял чем не понравилась модератору цитата из "шедевра" ф. бондарчука "9рота": "вы все г...о!", в контексте обсуждаемого фильма... это же один из главных посылов подростающему поколению от авторов "чебурашки". :)
23 января 2023, 14:20 Ответить
Света Горячева-Комиссарова 23 января 2023, 15:39
Оценка
Сегодня сходили на Чебурашку- ни одного светлого чувства после фильма не осталось😞 не понимаю- чего так раздули его? Столько злости и отрицательных эмоций в нем! Что даже сам Чебурашка говорит: не хочу быть человеком- вы злые!!! Из 100 процентов , только процента 3 чего-то доброго!!!! Осталась очень недовольна!!! Даже не знаю что можно хорошего выделить в этом фильме!!!😔😔😔😔😔😔
23 января 2023, 15:39 Ответить
Мари 23 января 2023, 15:52
Оценка
Замечательный детский фильм, очень теплый и добрый. Сейчас, зимой, так не хватает ярких красок, а в фильме их так много. "Чебурашка" оставил такое хорошее впечатление, что мы с семьей из кинозала вышли в прекрасном настроении.
Такими и должно быть кино, дарить радость.
23 января 2023, 15:52 Ответить
Алена Иванова 24 января 2023, 09:32
Скучный,затянутый фильм...Сюжем местами скомканный. Не интересно!
24 января 2023, 09:32 Ответить
Софья Морозова 24 января 2023, 21:02
Оценка
Самый милый и смешной фильм который я смотрела
24 января 2023, 21:02 Ответить
25 января 2023, 12:09
Класс !Вся семья в восторге ! Даже плакали на моментах!Круто !💯💯💯
25 января 2023, 12:09 Ответить
User 25 января 2023, 13:16
Оценка
На фильм не попали !
Продали билеты на другой вообще сеанц «чук и гек» а мы должны были попасть на «чебурашку» ужас просто продают билеты а сами не смотрят что продают так и в добавлк продавцы нахамили !!!
25 января 2023, 13:16 Ответить
Лилия Алькаева 25 января 2023, 17:30
Оценка
Здравствуйте! Только что ездили в кинотеатр на чебурашку! Очень понравился!! Большой экран, громкий звук!!😍 в фильме было много всего смешного! И есть моменты где можно поплакать😌 вообщем всем советую посмотреть! Не пожалеете!! Всем пока!❤️❤️❤️
25 января 2023, 17:30 Ответить
shev0583 25 января 2023, 18:28
Оценка
Фильм классный, дочки в восторге!)
25 января 2023, 18:28 Ответить
anfimovaoxana 25 января 2023, 20:47
Оценка
Невероятно добрый фильм! Проревелась!))
25 января 2023, 20:47 Ответить
ksysha.nigai 25 января 2023, 22:48
Оценка
Кино для детей, и родителям только если сходить от безысходности, для сопровождения. Взрослым людям, на этом фильме)) делать нечего. Распиарили то, что слишком обычно для того, чтоб платить деньги. К сожалению отечественный кинематограф, как футбол😂 оставляет желать лучшего😂
25 января 2023, 22:48 Ответить
Ризван Мамаев 26 января 2023, 08:37
Оценка
😀
26 января 2023, 08:37 Ответить
annakrd777 26 января 2023, 11:42
Оценка
Очень понравился фильм, хороший,добрый , яркий,а чебурашка такой сладкий получился 😍прям вышли с зала с частичкой тепла в душе . побольше таких добрых фильмов нам🤗😊
26 января 2023, 11:42 Ответить
User 26 января 2023, 19:51
Я плакалЬ… 🥲🥲🥲 очень душевный 🤗
26 января 2023, 19:51 Ответить
User 26 января 2023, 20:57
Оценка
Лучший ♥️
26 января 2023, 20:57 Ответить
kseniaturbina15578 27 января 2023, 10:06
Оценка
Очень понравился
27 января 2023, 10:06 Ответить
Владимир Гужавин 27 января 2023, 10:29
Оценка
Очень шикарный фильм, браво фонд кино.
27 января 2023, 10:29 Ответить
Вика Кузина 27 января 2023, 14:10
Ходили всё понравилось. Брат 6 лет сначала ему не понравился фильм, а в конце плакал
27 января 2023, 14:10 Ответить
User 27 января 2023, 16:21
Оценка
Хороший фильм , семейный , добрый , учит жить в мире и согласии не только детей , но и взрослых . За дружбу !!!! Уважение!!! И сострадание !!!
27 января 2023, 16:21 Ответить
milanadeveteeva 27 января 2023, 20:07
Оценка
Очень понравился где то смешно, где то можно всплакнуть очень интересно
27 января 2023, 20:07 Ответить