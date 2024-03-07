«Адам и Ева»: Рецензия Киноафиши

Однажды утром заносчивая звезда кино, блогерка и инфлюенсерша Марина Мурашкина (Полина Максимова) просыпается после очередной вечеринки и понимает, что в доме нет света, в кране - воды, а в телефоне - сети. По какому-то фантастическому стечению обстоятельств она оказывается единственной жительницей полностью пустой Москвы. Первичный восторг от обширного налета на заброшенные бутики и автосалоны быстро сменяется недоумением. К жизни за пределами соцсетей Марина не особо приспособлена, прокормить себя в покинутой людьми Москве ей тяжело. Вскоре судьба присылает Марине Виктора - он старший научный сотрудник Института катализа, может собрать что угодно из подручных средств. В Москве он оказался случайно, приехав на научную конференцию.

Впрочем, Марина не то чтобы рада своему спасителю, которого она считает нудным и неприятным мужланом. Как этим двоим выжить в покинутом мире? А может, и популяцию человечества придется восстанавливать?

Сюжетная концепция оставленного людьми мира по-разному реализовывалась в истории кино, чаще всего это были или зловещие триллеры («28 дней спустя»), или психологические драмы («Тихая земля»), или высокобюджетные боевики («Тихое место» или «Я – легенда»), но в любом случае это были картины довольно мрачные: концепт располагает. Картина Ильи Фарфеля реализует эту идею совсем иначе. «Адам и Ева», как и положено фильму, выходящему в преддверии Женского дня, - это легкомысленное, теплое и романтичное кино.

Адам и Ева

Однако это не только фильм о любви, но и комедия, отличный актерский дуэт Максимовой и Чеботарева. Им удается убедительно показать явную неприязнь героев в зачине истории и правдоподобно изобразить постепенное развитие симпатии пары. В итоге и Марина окажется не настолько неприспособленной к жизни, да и в сухаре Викторе проснутся вайбы романтика.

Концепция оставленной земли прекрасно позволяет развернуться главному зрелищу фильма – видам нашей страны и ее столицы. Не на всех туристических буклетах Москва выглядит так ярко и привлекательно, это как будто бы место, где всегда лето и солнце, а отсутствие людей на фоне только подчеркивает эту красоту. А с началом поездки героев до родного Виктору Екатеринбурга масштаб распространяется на всю предуральскую Россию. В этом плане фильм «Адам и Ева» выглядит братом по духу «Поехавшей» – главной романтической премьеры прошлой весны, в которой феерично показаны красоты разных регионов нашей Родины.

Адам и Ева

В определенный момент герои задумываются о том, а что же случилось. На очевидное занудное разложение Виктором всяких научных концепций про мультивселенные помудревшая Марина говорит, что, может, просто где-то в жизни они свернули не туда. Этот фильм учит нас, что исправить свои ошибки можно, но как же важно ценить друг друга и гуманно относиться к чужим недостаткам.