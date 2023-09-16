Начались съемки российского ромкома о единственных людях на Земле «Адам и Ева 2.0»

Кинокомпания «Централ Партнершип», онлайн-кинотеатром Okko и продюсерский центр «ГОРАД» объявили об официальном старте съемок российской романтической комедии «Адам и Ева 2.0». Ведущие роли в фильме сыграют Дмитрий Чеботарев и Полина Максимова.

Сюжет вращается вокруг двух противоположностей, Виктора и Марины. После исчезновения всего остального населения, они оказываются вдвоем в большом городе. Есть даже вероятность, что подобная проблема затронула всю планету. В свете данных событий персонажам приходится обустраивать быт, но вскоре перед главными героями встает крайне деликатный вопрос о возрождении человеческого рода, а усложняет его тот факт, что они друг другу совершенно не нравятся.

Сценарий написал автор научно-фантастической драмы «Мира» Сергей Калужанов, а режиссером выступает постановщик сериала «Бедные Абрамовичи» Илья Фарфель. Последний пообещал снять трогательную и легкую историю, способную отвлечь зрителей от трудовых будней.

Съемки картины продлятся до середины октября, пройдя в Екатеринбурге, Рязанской области и в Москве. Релиз «Адама и Евы 2.0» предварительно запланирован на лето 2024 года.