«Бег»: Рецензия Киноафиши

Путешествия во времени — вещь неблагодарная. Здесь очень легко наделать ошибок, угодить в парадокс и допустить обидный ляп. Сколько было недовольных фанатов после финала «Мстителей», которые не смогли с легкостью принять такой взгляд на перемещения, даже несмотря на научную основу и дотошные попытки разъяснения. Для многих главной картиной на эту тему все еще остается «Назад в будущее» с очень линейной структурой путешествий. Неожиданной удачей и отличным примером стал «Интерстеллар» Кристофера Нолана, все-таки требующий подготовки и осведомленности в физике. Хотя эти проекты меркнут на фоне немецкого сериала «Тьма». Netflix даже пришлось выпустить подробную схему передвижений героев, чтобы зритель не сошел с ума в финале 3 сезона. Поразмышлять о хрупкости прошлого, настоящего и будущего пытаются в картине «Бег», совмещающей этот прием с типичным триллером о маньяке.

В центре сюжета успешный в прошлом спортсмен Сергей Бороздин, который уже два года как повесил кроссовки на гвоздь. Ему пришлось закончить перспективную карьеру после страшного ДТП, случившегося по его вине. Теперь он живет с постоянным чувством вины, подрабатывая фитнес-тренером, и мечтает, чтобы о нем все забыли. Но бег все еще остался у него в крови. Невзирая на запреты врачей, Сергей отправляется в парк, надеясь вновь испытать давно забытое чувство и хоть чуть-чуть вернуться в счастливое прошлое. Неожиданно он действительно перемешается назад во времени, но правда всего на три дня и сталкивается там с девушкой. Скоро, в настоящем, ее обнаружат мертвой, а Бороздин окажется главным подозреваемым.

Бег

Объяснять местную концепцию перемещения нам будут рисунком на бумажке, сводя все к максимально наглядными метафорам, понятным даже профессиональному спортсмену. Казалось, в этой простоте можно обрести прочный фундамент. Дальше дело остается за малым: всего лишь создать интересную интригу вокруг фигуры маньяка, тесно связанного с главным героем, и не наделать слишком много ошибок. Вот только интересно соединить два этих элемента так и не вышло. Обе части существуют как бы независимо друг от друга, не рождая сюжетного симбиоза. Путешествия не помогают в расследовании, а лишь указывают на очевидные детали.

Внутри довольно пластиковые жанровые диалоги, эмоции с безумным надрывом и постоянный холодный синий фильтр на изображении. С интригой вокруг убийцы все тоже обстоит не так гладко. Он, конечно же, становится неожиданным, но самостоятельно разгадать этот ребус не выйдет. Подсказок и улик не найдут даже полицейские, занятые добычей признания у невиновного. Все дело — это банальная «угадайка», в которой невозможно выиграть. Но фильм будет благосклонен к зрителю и в конце укажет на его невнимательность, напоминая, когда и где он уже встречался с убийцей, растратив и без того скромный хронометраж. Удивительно, но за 83 минуты мы увидим несколько повторов, любимое в российском кино замедление, а также очень томные медленные беседы с придыханием и мхатовскими паузами. Кажется, что этой истории остро не хватает нескольких дополнительных сцен, способных связать здешние сценарные лоскуты.

Бег

Странно выглядят и любовные линии, которые ощущаются слишком неестественно и будто родились из непонимания того, как в фильме, где главными героями являются мужчина и женщина, их общение может не закончиться в постели. Вот оно и закончилось, забыв о логике и химии. Хотя, вероятно, так выглядит магия «эмоционально поломанных», о чем нам сообщает администратор фитнес-клуба. Где-то совсем рядом стоит и местный монтаж, отправляющий героя в прошлое самыми нелепыми переходами. Они путают зрителя даже сильнее, чем главного героя, заставляя гадать, а что же именно только что произошло.

Перед нами довольно рядовой триллер с неплохими идеями, смелым финалом и слишком шаблонным исполнением. Такое ощущение, что историю писали по заветам сценарных учебников, боясь сделать шаг сторону и проявить инициативу. Задуманное так и не превращается в цельную историю. «Бег» может понравится поклонникам одноразовых триллеров, в которых важна лишь интрига. А если подключить к просмотру собственное воображение, то этот пазл может сложиться во что-то поинтереснее.

Константин Киценюк