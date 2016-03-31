«Помню – не помню!»: Рецензия Киноафиши

Почувствуй разницу

Очередная комедия «Помню – не помню» примечательна тем, что снял её уже успевший проявить себя в российском кино Василий Ровенский, но именно это картина стала его дебютом в режиссуре. Кроме того, он написал к ней сценарий и сам спродюсировал. Возможно, у него есть дочь, которая любит фильмы про обмен телами, или же сам он неравнодушен к подобным сюжетам, поэтому и решил добавить что-то от себя в копилку, заполненную такими лентами, как «Чумовая пятница», «Загадай желание», «Любовь-морковь» и «Мальчик в девочке». Посмотрим, что же из этого получилось.

Кадр из фильма «Помню – не помню»

Фильм расскажет о простушке Алёне (Наталия Медведева), которая больше всего на свете любит читать. «Ромео и Джульетту» она и вовсе не выпускает из рук, вот только сама девушка никогда никого не любила. Есть ещё избалованная Лиза (Полина Максимова), которая предпочитает ходить по магазинам, тусоваться в клубах и любоваться своим отражением в зеркале. Вдобавок к большим деньгам, у неё очень обаятельный и талантливый муж (Константин Крюков). Однако стоит ему сообщить, что он хочет развода, как Лиза, спустя несколько часов, сталкивается лбом с Алёной, в результате чего героини меняются телами и к тому же забывают свою прошлую жизнь. Они угодили в поистине хитрую ловушку, из которой надо срочно выбираться, иначе ждать им ещё целых 20 лет.

Кадр из фильма «Помню – не помню»

Открывает фильм сцена в стиле «Вселенной Стивена Хокинга», которая тут же сменяется смотрящим в телескоп Вадимом Демчогом, он же Купитман из «Интернов». Его герой, астролог, тут же «ломает четвёртую стену» и берёт на себя роль рассказчика. Далее, по вине двух планет и случайного столкновения на первый план выходит героиня Наталии Медведевой, правда, в теле Полины Максимовой. Обычно в таких случаях действие поровну разделяют между двумя персонажами, демонстрируя, какие перемены происходят с каждым из них. Но здесь этого не будет. Тут главное действующее лицо Алёна, хоть и актриса, сыгравшая её, в кадре почти не появляется (имеется в виду Медведева). В подобных фильмах сюжет всегда закручен на том, чтобы понять, каково это быть на месте другого человека. В итоге происходит исцеление собственной души, посредством изучения другой, а также приходит понимание, что всем на свете живётся несладко. Однако тут только Алёна познаёт ценность своей жизни, хотя на протяжении сюжета о ней ничего толком не может вспомнить. Весь фильм ты ждёшь, что покажут вредину Лизу и её метаморфозы, но этого не случится. Зато счастливый конец и любовь ждут каждого главного и даже второстепенного персонажа.

Кадр из фильма «Помню – не помню»

Сразу видно, что автор пытался обрисовать старую историю новыми красками. В центр поместил лишь одного героя, отобрал у всех воспоминания, да ещё и финал приукрасил неожиданным поворотом. Но ничего особо выдающегося так и не вышло, да и по идее не должно было, ведь это простое и незатейливое развлечение для зрителей. Актёрский состав в фильме собрался узнаваемый. Медведева недавно уже блистала на первом плане в «30 свиданиях» и уступила место Максимовой. Полину привычно видеть в образе стервозной и недалёкой дамы, но здесь она показала себя ещё и с другой стороны. Перед вами скромная, примерная девочка, а, главное, актрисе действительно удалось передать разницу двух характеров. Фильм вышел не затянутый, действие в нём динамичное, персонажи яркие, поэтому для тех, кто ищет повода отключить мозг и расслабиться, он подойдёт, как нельзя, кстати. Но, скорее всего, через один-два месяца вы сами окажетесь на месте главных героев, совершенно позабыв, о чём же была картина.

Кадр со съёмок фильма «Помню – не помню»

В прокате с 31 марта 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Помню – не помню»

Трошина Олеся