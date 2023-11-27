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Киноафиша Новости Никита Ефремов пребывает в розыске в трейлере второго сезона сериала «Оффлайн»

Никита Ефремов пребывает в розыске в трейлере второго сезона сериала «Оффлайн»

27 ноября 2023 10:57
Никита Ефремов пребывает в розыске в трейлере второго сезона сериала «Оффлайн»

Визуально и по части саундтрека ролик напоминает кино Николаса Виндинга Рефна.

Онлайн-кинотеатр Okko выпустил трейлер второго сезона детективного триллера «Оффлайн». К главным ролям в новых сериях вернулись Никита Ефремов, Денис Шведов, Полина Максимова, Никита Кологривый и Риналь Мухаметов. Премьера состоится 7 декабря.

В продолжении истории главному герою в лице Александра Белова, который также известен как Раст (Ефремов), предстоит решать массу проблем. Так, он был объявлен в розыск, а конкуренты готовы пойти на все, чтобы раскрыть секрет его онлайн-приложения BeHappy. Под угрозой оказывается не только бизнес Раста, но и благополучие самых дорогих людей в его жизни.

По словам режиссера Кирилла Плетнева, в плане содержания второй сезон будет глубже своего предшественника. Акцент будет сделан на зыбкой границе между добром и злом. Раст будет все больше склоняться к темной стороне, напоминая главного героя трилогии «Крестный отец» в исполнении Аль Пачино. Постановщик также сообщил, что во втором сезоне будут флешбэки из детства Раста и Левиса.

Актерский состав дополнили новички Дарья Верещагина, Артем Волобуев, Даниил Воробьев, Евгений Сангаджиев, Яна Сексте, Павел Чернышев и другие.

Фото: Онлайн-кинотеатр Okko
Елена Королева
Елена Королева
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