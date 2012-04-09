Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Деффчонки
Постер к сериалу Деффчонки
Постер к сериалу Деффчонки
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Оцените
Киноафиша Сериалы Деффчонки
Деффчонки (2012 - 2018) Деффчонки 16+
Год выпуска 2012
Страна Россия
Всего сезонов 6 сезонов
Эпизод длится 25 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность 64 часа 35 минут
О чем сериал

«Деффчонки» — это российский комедийный сериал о четырех близких подругах, которые перебрались в столицу из подмосковного Саратова. Все девушки знают друг друга с раннего детства, их объединяет общее стремление найти себя в жизни и добиться материального успеха. Покладистая и ответственная Маша работает в ресторане, умная и рациональная Катя устроилась помощником личного руководителя в крутую фирму, лакированная и гламурная Леля нашла себе богатого жениха, а 17-летняя Василиса назло всем мечтает стать звездой.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Тимур Боканча
Тимур Боканча
Алексей Воробьев
Алексей Воробьев Сергей Звонарёв телезвезда, певец
Полина Максимова
Полина Максимова "Лёля" Ольга Ржевская
Таисия Вилкова
Таисия Вилкова "Вася" Василиса Бобылкина, мл. сестра Маши
Родион Юрин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Деффчонки - Сезон 1 Сезон 1
2012, 20 эпизодов
 
Деффчонки - Сезон 2 Сезон 2
2013, 20 эпизодов
 
Деффчонки - Сезон 3 Сезон 3
2013, 20 эпизодов
 
Деффчонки - Сезон 4 Сезон 4
2013, 47 эпизодов
 
Деффчонки - Сезон 5 Сезон 5
2015, 24 эпизода
 
Сезон 6
2018, 24 эпизода
 
Кадры из сериала
Related video
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Приложение киноафиши