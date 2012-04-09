«Деффчонки» — это российский комедийный сериал о четырех близких подругах, которые перебрались в столицу из подмосковного Саратова. Все девушки знают друг друга с раннего детства, их объединяет общее стремление найти себя в жизни и добиться материального успеха. Покладистая и ответственная Маша работает в ресторане, умная и рациональная Катя устроилась помощником личного руководителя в крутую фирму, лакированная и гламурная Леля нашла себе богатого жениха, а 17-летняя Василиса назло всем мечтает стать звездой.