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SOS, Дед Мороз или Все сбудется! - трейлер
Киноафиша Трейлеры SOS, Дед Мороз или Все сбудется!. Трейлер

SOS, Дед Мороз или Все сбудется!. Трейлер

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Дата публикации: 23 октября 2015
SOS, Дед Мороз или Все сбудется! – Света отчаянно хочет, чтобы ее родители помирились. Она верит, что эту мечту обязательно исполнит Дед Мороз, только стоит найти его и попросить об этом. Как же кстати он встречается Свете как раз накануне Нового года. Только вот девочка приняла за Деда Мороза переодетого мошенника и обаятельного афериста Мышкина. Теперь эта парочка на пути к исполнению своих желаний вовлечет в круговорот новогодних приключений еще десяток ни в чем неповинных людей, у которых теперь тоже появится надежда встретить эту новогоднюю ночь счастливыми.
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3.9 SOS, Дед Мороз или Все сбудется!
SOS, Дед Мороз или Все сбудется! комедия, семейный, 2015, Россия
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