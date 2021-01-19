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Агния Дитковските
Агния Дитковските
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Агния Дитковските
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Дата рождения
11 мая 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Телец
Личные связи
Алексей Чадов
были в браке
Биография Агния Дитковските
Родилась 11 мая 1989. Вильнюс, Литва
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Фильмография Агния Дитковските
Единица Монтевидео
драма
2022, Россия
0.0
Гардемарины 1787. Мир
приключения, исторический
2021, Россия
0.0
Мажор. Фильм
боевик, комедия
2021, Россия
0.0
Камень, ножницы, бумага
драма
2019, Россия
0.0
Сансара (Селфи#Selfie)
драма
2017, Россия
0.0
Танцы насмерть
фантастика, приключения, боевик
2017, Россия
4.0
Вий 3D
приключения, триллер, фэнтези
2014, Германия / Россия / Чехия / Великобритания / Украина
5.0
Остров везения
комедия
2013, Россия
5.0
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«Мажор. Фильм» появится на потоковом сервисе сразу после Нового года.
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24 декабря 2020 14:49
Павел Прилучный в тизере к полнометражному сиквелу «Мажора»
В фильме будет рассказана отдельная законченная история.
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9 ноября 2020 12:07
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Виновный найден: Чадов вскрыл неприглядную правду о разводе
Актер рассказал, кто вмешался в его отношения с Дитковските.
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3 апреля 2022 12:30
Тайно вышла замуж: Агния Дитковските стала женой известного ресторатора
Молодожены не стали устраивать пышное торжество, а пригласили на вечеринку только самых близких.
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21 июня 2021 11:23
В ожидании свадьбы: Агния Дитковските похвасталась обручальным кольцом
Поклонники заметили кольцо на безымянном пальце звезды.
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9 февраля 2021 09:02
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Алексей Чадов
были в браке
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