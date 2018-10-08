«Без меня»: Рецензия Киноафиши

За двумя зайцами

Когда на нас накатывает любовное настроение и хочется что-то посмотреть, едва ли в голову приходит российский фильм. Зачастую отечественным мелодрамам не хватает либо изящества, либо деликатности. А зритель в любовном настроении - существо донельзя чувствительное и ранимое. Тут нужна сказка. Именно с такого ракурса нужно рассматривать второй полнометражный фильм Кирилла Плетнёва «Без меня». Иначе вопросы о реальности происходящего замучают вас настолько, что в итоге вам может показаться, что это плохое кино. А это не так.

Кадр из фильма «Без меня»

Дима умер. Но на мобильные его двух любимых женщин: бывшей подруги Киры и Ксюши, которая была с ним почти до последнего вздоха, начинают приходить сообщения от усопшего. Смысл сообщений сводится к тому, что две девушки должны поехать к некоему знаковому месту на море и выкинуть там некий знаковый кулон. А дальше от ненависти до любви - три дня.

Кадр из фильма «Без меня»

Перед нами неплохая попытка сыграть в жанр мелодраматического бадди-роад-муви. Все основные правила «роада» соблюдены: дорога, цель, встречи с незнакомцами, попытки развернуться, попытки ускориться, и разговоры, разговоры, разговоры. Что же касается «бадди», тут сценарист Дарья Грацевич, ответственная за полюбившиеся многим «Измены», предлагает зрителям посмотреть, как рождается та самая дружба на года. То есть, по сути, прописывает эмоциональный путь героинь, связанных изначально лишь двумя вещами: любовью к одному мужчине и ненавистью друг к другу. И кажется, вот она - идеальная история для похода в кино с подружкой. Но удивительным образом журналистам-девушкам «Без меня» понравился куда меньше, чем мужчинам. И этому есть довольно простое объяснение.

Кадр из фильма «Без меня»

Дима - очаровательный и состоятельный герой с лицом и обаянием Риналя Мухаметова - по факту манипулирует всеми близкими людьми и особенно своими женщинами. Делает он это легко, играючи, с улыбкой и таким видом, как будто в его вселенной отказа в принципе не существует. Он - мужчина мечты в разовых поступках, набор воспоминаний главных героинь, за которые они цепляются, чтобы сюжет их фильма развивался. И в каких бы красивых тонах его ни снимала камера Михаила Милашина, глядя на всю историю со стороны, хочется воскликнуть: «Дура, он управляет тобой! А ты и рада!» Ведь как ещё, кроме манипуляции, назвать это путешествие сквозь крики и слёзы, в которое он после своей смерти отправляет девушек? Разумеется, старательно и лирично прописанный текст будет давать объяснение всему происходящему. Но фраза «вы обе - мои идеальные женщины» звучит как повод для пощёчины, а не всепрощения. В нашу эпоху массовой феминизации мышления Дима кажется антигероем.

Кадр из фильма «Без меня»

В эмоциональный конфликт вступают две противоположности. Сказка подразумевает буквальных персонажей, а не обычных женщин. И в том, что касается создания именно таких чётко прописанных образов, создатели «Без меня» не промахнулись. Высокая, сухая, резкая рок-н-рольная Кира по началу вызывает больше симпатий, чем мягкотелая романтичная Ксюша. Человек действия против человека тихого страдания. Крик против слёз. Совершенно новая Полина Максимова и непривычно скромная Любовь Аксёнова. Но чем дальше развиваются события, тем отчётливее мы понимаем, что никакой сверхсилы ни в Кире, ни в Ксюше нет. Они лишь по-разному переживают потерю - режиссёр как будто говорит, это нормально - реагировать и так, и так. И тогда же приходит осознание, что эти девушки как-то очень легко идут по жизни.

Кадр из фильма «Без меня»

Как и положено мелодраме, «Без меня» - это очень красивое кино. А там, где есть красота, зачем задумываться о деньгах? Фильм, рассказывающий о возвышенном, не желает опускаться до бытового уровня ни секунды. Фраза «у меня нет денег» звучит лишь раз и в самом понятном контексте: мол, сейчас нет, дома отдам. Все локации красивые, стильные и холёные. Даже туалет в чистом поле. А все безумные идеи в пересчёте на рубли складываются в круглую сумму. Но кто будет считать, когда розово-жёлтый луч света скользит по каштановым прядям идеально уложенных волос и светлый образ Ксюши становится ещё светлее?

Кадр из фильма «Без меня»

Операторская работа безупречна. Именно она создаёт романтический тон картины: красками, ракурсами. И заодно помогает отвлечь зрителей от ненужных выше перечисленных мыслей. Дорога, природа, квартиры, гостиницы - всё это можно было как угодно, но Михаил Милашин решил показать это завораживающе. Словно всё подёрнуто дымкой самых приятных воспоминаний в жизни, даже если события в них грустные. Эта картинка сама по себе рождает эмоции. А в сочетании с музыкой и стихами о любимой женщине превращает фильм «Без меня» ровно в то, что, кажется, и задумывал Кирилл Плетнёв - короткую сказку о неидеальной любви, которая может стать идеальным примером для кого-то из зрителей.

Кадр из фильма «Без меня»

Этот фильм неизбежно сравнивать с «P.S. Я тебя люблю». И не только из-за этих сообщений с того света. Но и из-за эффекта, который он производит. Он бьёт наотмашь по эмоциям, надеясь, что они в итоге затмят и разум, и никто не спросит, куда внезапно делась та жёлтая машина с той просёлочной дороги. И если у вас есть хотя бы маленькая трещина на сердце, считайте, вы пропали.

Вероника Скурихина

В российском прокате с 11 октября 2018

Расписание и покупка билетов на фильм «Без меня»