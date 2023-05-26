Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Мальдивы подождут - трейлер
Киноафиша Трейлеры Мальдивы подождут. Трейлер

Мальдивы подождут. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 10 апреля 2023
Мальдивы подождут – Денис и Ева - счастливы в браке уже 10 лет. Она работает юристом, а он - отличный фотограф.  В быту все хорошо - ведь оба неплохо зарабатывают. Правда,  в последнее время уделяют друг другу все меньше времени. Внешне у них все как в ромкомах - есть «своя» песня, «своя» скамейка в парке и «свои особые» даты. Однако внезапно для Евы муж уходит от нее к модели Кристине. Делает это тайно, как трус, пока Ева в командировке. Правда, она возвращается раньше и застает его с чемоданами. Недолго думая, жена принимает решение - муж останется с ней. Любым способом, даже привязанный скотчем к стулу! И все бы хорошо, если бы эту сцену не подсмотрел вор, который залез к ним в квартиру и не добавил суматохи к «семейной терапии». 
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Юра Черников 26 мая 2023, 08:04
Оценка
Жду
26 мая 2023, 08:04 Ответить
Александр Шибанов 22 июня 2023, 21:25
Оценка
А я даже 8 баллов поставлю. Мне фильм понравился..
22 июня 2023, 21:25 Ответить
Александр Шибанов 22 июня 2023, 21:42
Оценка
Мне фильм "зашел", понравился. Ставлю 8 баллов.
22 июня 2023, 21:42 Ответить
jab.hutt 27 июня 2023, 10:21
Оценка
Самое худшее, что я видела в кинотеатре
27 июня 2023, 10:21 Ответить
Марина Пурахина (Щукина) 30 июня 2023, 23:22
Оценка
Понравился! Мораль правильная, от добра, добра не ищут. Когда рядом умная, красивая, успешная! И в сравнение тупенькая, с накаченными губками, скулами содержанка...
30 июня 2023, 23:22 Ответить
Юра Черников 1 июля 2023, 16:52
Оценка
Отличный фильм
1 июля 2023, 16:52 Ответить
Киноафиша.инфо 1 июля 2023, 18:22
в ответ на сообщение Юра Черников от 1 июля 2023, 16:52
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
1 июля 2023, 18:22 Ответить
Киноафиша.инфо 1 июля 2023, 18:23
в ответ на сообщение Марина Пурахина (Щукина) от 30 июня 2023, 23:22
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
1 июля 2023, 18:23 Ответить
Дмитрий Иванов 2 июля 2023, 10:56
Оценка
Самый дурацкий фильм за последнее время игра актёров никакая сюжет детский для чего он сделан вообще неизвестно зачем деньги тратились режиссёрская работа крайне слабая с полфильма ушли
2 июля 2023, 10:56 Ответить
Дмитрий Иванов 2 июля 2023, 10:57
Оценка
Зря потраченные деньги с полфильма ушли
2 июля 2023, 10:57 Ответить
Киноафиша.инфо 2 июля 2023, 14:50
в ответ на сообщение Дмитрий Иванов от 2 июля 2023, 10:56
Добрый день! Спасибо за отзыв! Жаль, что фильм вам не понравился ☹️
2 июля 2023, 14:50 Ответить
nata_chuchu_nova 5 июля 2023, 20:24
Оценка
Нам очень-очень понравился фильм, мы весь фильм смеялись. Я горжусь, что у нас в России так могут смешно снимать кино. Режиссёр просто красавчик, молодец. Давно мы так не смеялись. Молодцы так держать. Рекомендую обязательно сходить на этот фильм и посмеяться. 😂😂
5 июля 2023, 20:24 Ответить
Киноафиша.инфо 6 июля 2023, 11:57
в ответ на сообщение nata_chuchu_nova от 5 июля 2023, 20:24
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
6 июля 2023, 11:57 Ответить
Иван Иванов 9 июля 2023, 23:06
Оценка
Отличный фильм ,добрый позитивный !
С отличным актерским составом !
9 июля 2023, 23:06 Ответить
feldebalakina 12 июля 2023, 20:41
Оценка
Сюжет может и норм, но не доведён до ума. Мы с мужем ушли с фильма на 30 мин. Хотели насладиться фильмом, а а оконцовке чуть не уснули
12 июля 2023, 20:41 Ответить
Киноафиша.инфо 13 июля 2023, 12:00
в ответ на сообщение feldebalakina от 12 июля 2023, 20:41
Добрый день! Спасибо за отзыв!
13 июля 2023, 12:00 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

5.7 Мальдивы подождут
Мальдивы подождут комедия, 2023, Россия
К себе нежно - трейлер 01:28
К себе нежно  трейлер
Вот это драма! - дублированный трейлер 02:12
Вот это драма!  дублированный трейлер
Грузовички - трейлер 00:46
Грузовички  трейлер
Нюрнберг - дублированный трейлер 02:06
Нюрнберг  дублированный трейлер
Наследник - финальный дублированный трейлер 00:59
Наследник  финальный дублированный трейлер
Своя в доску - тизер-трейлер 01:03
Своя в доску  тизер-трейлер
Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный - тизер-трейлер 01:08
Волшебник Изумрудного города. Великий и Ужасный  тизер-трейлер
Ждун 2 - трейлер 02:09
Ждун 2  трейлер
Дети леса 2 - дублированный трейлер 02:02
Дети леса 2  дублированный трейлер
Чудо-юдо - тизер 00:59
Чудо-юдо  тизер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше