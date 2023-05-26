Мальдивы подождут
– Денис и Ева - счастливы в браке уже 10 лет. Она работает юристом, а он - отличный фотограф. В быту все хорошо - ведь оба неплохо зарабатывают. Правда, в последнее время уделяют друг другу все меньше времени. Внешне у них все как в ромкомах - есть «своя» песня, «своя» скамейка в парке и «свои особые» даты. Однако внезапно для Евы муж уходит от нее к модели Кристине. Делает это тайно, как трус, пока Ева в командировке. Правда, она возвращается раньше и застает его с чемоданами. Недолго думая, жена принимает решение - муж останется с ней. Любым способом, даже привязанный скотчем к стулу! И все бы хорошо, если бы эту сцену не подсмотрел вор, который залез к ним в квартиру и не добавил суматохи к «семейной терапии».
С отличным актерским составом !
Авторизация по e-mail