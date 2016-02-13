«Крякнутые каникулы»: Рецензия Киноафиши

Утиные истории

Отечественная мультипликация стоит перед выбором: пойти по пути копирования зарубежных шедевров или проложить свою уникальную дорогу в анимации. Режиссёр Виктор Лакисов и его огромная команда сценаристов застряли где-то между двух этих вариантов, что явно не пошло на пользу их творению. С одной стороны, к работе над «Крякнутыми каникулами» по максимуму были привлечены коллеги из-за бугра, взять хотя бы студию «Juniper Post», занявшуюся сведением звука. Саундтреки в мультфильме за очень редким исключением исполняются на английском языке, а само действие происходит в Китае. Добавить к этому ещё образ злодейки Марго, склеенный из женских персонажей Бёртона и Скарлет Оверкилл из «Миньонов», и налицо попытка небрежного подражания западным товарищам. Но, с другой стороны, участниками важнейших событий являются именно российские утки, да ещё и с крайне стереотипными армейскими замашками. Хотя это единственное, что связывает сюжет со страной-производителем, помимо актёров дубляжа. В общем, вышло так, что в погоне за чужим уровнем, картина абсолютно утратила самобытность, став лишь блеклым подобием любого американского мультфильма, где главная роль отведена животным. При этом, что бы там ни говорили о невиданном доселе качестве, анимация оставляет желать лучшего.

Есть у мультфильма ещё одно бросающееся в глаза противоречие, которое не может не смутить. На какую аудиторию он рассчитан? Вроде бы сюжет вполне себе примитивный, главные герои в самом разгаре подросткового созревания, присутствуют и поучающие мотивы, например, короткое замечание о том, что компьютерные игры портят зрение. Но вот юмор то и дело перескакивает из крайности в крайность: от незатейливых детских шуток до потех, имеющих значение лишь по достижении определённого возраста, таких как «поза миссионерская, возбуждаем солнце», «надеюсь, ты любишь жарить» и «меня размер твоего пикселя не волнует». Понятное дело, что необходимо как-то поддерживать интерес родителей, которые водят своих ребятишек в кино, но ради этого не обязательно прибегать к помощи пошлостей. Ко всему прочему лента пестрит не только чересчур яркой, порой кислотной, анимацией, но ещё и словечками столь близкими по духу тем, кто пал жертвой интернета. Получается, что вместо просвещения и наставления подрастающего поколения, его поощряют на пользование гаджетами и внедрение в свою речь как можно большего количества компьютерного сленга. Как-то неуместно для истории про крякв.

Мультик, кстати, рассказывает о том, как враждебные друг другу утиные племена объединяются, чтобы не дать злобной женщине украсть солнце. Помимо садомазохистской тётки, лупящей всё и всех вокруг плёткой, герои тут самые разнообразные. Есть двое влюблённых утят, двое уличных грабителей, пара утиных стай с двумя командирами, пара разноцветных домашних питомцев и один китайский полицейский, зацикленный на том, чтобы и себе найти пару. Такое месиво из персонажей ничуть не насыщает картину, а скорее отвлекает и раздражает. Дети, может, и посмеются, но только в силу своей неопытности, а родителям просто придётся немного потерпеть, ведь мультфильм рано или поздно закончится.