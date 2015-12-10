«SOS, Дед Мороз или Все сбудется!»: Рецензия Киноафиши

Хороший плохой Дед Мороз

Однажды, в 2010 году, добрый волшебник Тимур Бекмамбетов подарил российским зрителям новогоднюю картину «Ёлки», которая задала тенденцию каждую зиму выпускать трогательный семейный фильм с вполне ожидаемым счастливым концом. С тех пор в канун Нового года кинотеатры под завязку набиты людьми, для которых поход на очередную отечественную комедию стал уже традиционным. Как-никак в эту чудесную пору нет ничего прекраснее, чем просмотр именно таких кинолент. Это сродни тому, когда ты включаешь телевизор и обнаруживаешь, что в очередной раз показывают «Иронию судьбы», ставшую символом Нового года в России. В подобных фильмах всегда знаешь, что тебя ожидает в конце. Традиционные продолжения «Ёлок» тоже стали своеобразным свидетельством приближения праздников, но, к сожалению, в этом году новую часть вы не увидите. Однако на помощь к вам уже спешит Арман Геворгян, ставший режиссёром красочной семейной комедии «SOS, Дед Мороз или Всё сбудется», которую можно считать неким наследием Бекмамбетова.

Его фильм построен по тому же принципу. Множество удивительных историй разворачиваются на заснеженных улицах Москвы, переплетаясь между собой. Здесь в центре событий, послуживших толчком к судьбоносным моментам в жизни всех героев, оказывается маленькая Света. Она отчаянно верит в Деда Мороза и вместо кукол, велосипедов и прочих игрушек просит его, чтобы родители снова были вместе. Как это обычно бывает в сказках, девочке выпадает шанс попросить своего героя лично об исполнении самого заветного желания. Да вот только тот, кто должен быть седовласым старцем, на поверку является хитроумным мошенником, у которого и бороды-то нет. К счастью Светы, он всё же решает помочь примирить маму с папой, и вместе они отправляются навстречу авантюрам и приключениям, попутно ускользая от полиции и прочих преследователей, а также меняя человеческие судьбы.

Возможно, вы вспомните саркастичную и дерзкую комедию Терри Цвигоффа «Плохой Санта». Но детище Геворгяна куда более простое, доброе и сказочное с вполне себе предсказуемым сюжетом и шаблонными персонажами. Скорее на ум приходит сравнение с такими картинами, как «Реальная любовь», «Кудряшка Сью» или «Один дома». На Западе подобные фильмы выходят в прокат уже множество десятилетий, приятно, что эта традиция добралась и до отечественных кинозалов. Всё-таки русским зрителям намного комфортнее наблюдать за собственными издержками менталитета и смеяться над шутками, понятными исключительно в нашей стране. Кого-то из актёров вы уже знаете и видели их не раз в массовом кино, но есть также и не очень заезженные лица, прекрасно разбавляющие коллектив. Исполнительница главной роли Софья Спектр моментально очаровывает чистотой детских помыслов и неисчерпаемым обаянием. Да и остальные играют весьма искренне и правдоподобно. Отдельно стоит отметить высокое качество съёмки, которое постепенно выходит на новый уровень, и картина гарантированно порадует вас визуально. Поэтому можете смело и уверенно отправляться в кино всей семьёй, ведь прошлый опыт доказал, что стране действительно необходимы подобные сюжеты.

Трошина Олеся