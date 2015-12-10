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Киноафиша Рецензии «SOS, Дед Мороз или Все сбудется!»: Рецензия Киноафиши

«SOS, Дед Мороз или Все сбудется!»: Рецензия Киноафиши

10 декабря 2015 00:00
«SOS, Дед Мороз или Все сбудется!»: Рецензия Киноафиши

Хороший плохой Дед Мороз

«SOS, Дед Мороз или Все сбудется!»: Рецензия Киноафиши

Однажды, в 2010 году, добрый волшебник Тимур Бекмамбетов подарил российским зрителям новогоднюю картину «Ёлки», которая задала тенденцию каждую зиму выпускать трогательный семейный фильм с вполне ожидаемым счастливым концом. С тех пор в канун Нового года кинотеатры под завязку набиты людьми, для которых поход на очередную отечественную комедию стал уже традиционным. Как-никак в эту чудесную пору нет ничего прекраснее, чем просмотр именно таких кинолент. Это сродни тому, когда ты включаешь телевизор и обнаруживаешь, что в очередной раз показывают «Иронию судьбы», ставшую символом Нового года в России. В подобных фильмах всегда знаешь, что тебя ожидает в конце. Традиционные продолжения «Ёлок» тоже стали своеобразным свидетельством приближения праздников, но, к сожалению, в этом году новую часть вы не увидите. Однако на помощь к вам уже спешит Арман Геворгян, ставший режиссёром красочной семейной комедии «SOS, Дед Мороз или Всё сбудется», которую можно считать неким наследием Бекмамбетова.

«SOS, Дед Мороз или Все сбудется!»: Рецензия Киноафиши

Его фильм построен по тому же принципу. Множество удивительных историй разворачиваются на заснеженных улицах Москвы, переплетаясь между собой. Здесь в центре событий, послуживших толчком к судьбоносным моментам в жизни всех героев, оказывается маленькая Света. Она отчаянно верит в Деда Мороза и вместо кукол, велосипедов и прочих игрушек просит его, чтобы родители снова были вместе. Как это обычно бывает в сказках, девочке выпадает шанс попросить своего героя лично об исполнении самого заветного желания. Да вот только тот, кто должен быть седовласым старцем, на поверку является хитроумным мошенником, у которого и бороды-то нет. К счастью Светы, он всё же решает помочь примирить маму с папой, и вместе они отправляются навстречу авантюрам и приключениям, попутно ускользая от полиции и прочих преследователей, а также меняя человеческие судьбы.

«SOS, Дед Мороз или Все сбудется!»: Рецензия Киноафиши

Возможно, вы вспомните саркастичную и дерзкую комедию Терри Цвигоффа «Плохой Санта». Но детище Геворгяна куда более простое, доброе и сказочное с вполне себе предсказуемым сюжетом и шаблонными персонажами. Скорее на ум приходит сравнение с такими картинами, как «Реальная любовь», «Кудряшка Сью» или «Один дома». На Западе подобные фильмы выходят в прокат уже множество десятилетий, приятно, что эта традиция добралась и до отечественных кинозалов. Всё-таки русским зрителям намного комфортнее наблюдать за собственными издержками менталитета и смеяться над шутками, понятными исключительно в нашей стране. Кого-то из актёров вы уже знаете и видели их не раз в массовом кино, но есть также и не очень заезженные лица, прекрасно разбавляющие коллектив. Исполнительница главной роли Софья Спектр моментально очаровывает чистотой детских помыслов и неисчерпаемым обаянием. Да и остальные играют весьма искренне и правдоподобно. Отдельно стоит отметить высокое качество съёмки, которое постепенно выходит на новый уровень, и картина гарантированно порадует вас визуально. Поэтому можете смело и уверенно отправляться в кино всей семьёй, ведь прошлый опыт доказал, что стране действительно необходимы подобные сюжеты.

Трошина Олеся

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